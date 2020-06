Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Rassistischer VW-Clip: Fehler, aber keine personellen Konsequenzen

WOLFSBURG: Volkswagen hat nach der internen Prüfung des rassistischen Werbevideos für den neuen Golf eine Reihe von Fehlern bei der Entstehung des Clips eingeräumt, zieht aber vorerst keine personellen Konsequenzen. «Wir haben fehlende Sensibilität und prozessuale Fehler festgestellt», sagte Rechtsvorständin Hiltrud Werner am Donnerstag. «Einige Kollegen waren auch nach dem ersten warnenden Hinweis aus der Social-Media-Community nicht aufmerksam und reaktiv genug.» Ob es möglicherweise zu geforderten Entlassungen kommen werde, sei noch nicht entschieden - sie habe großes Vertrauen in die entsprechende Arbeit der Disziplinar- und Personalausschüsse.

EU-Kommission: Einreisestopp ab Juli schrittweise lockern

BRÜSSEL: Der in der Corona-Krise verhängte Einreisestopp soll nach Empfehlungen der EU-Kommission bis Ende Juni verlängert und dann schrittweise aufgehoben werden. Bis dahin sollten die EU-Staaten eine Liste von Ländern erarbeiten, für die die Beschränkungen am 1. Juli aufgehoben werden könnten, schlug die EU-Behörde vor. Grundlage der Entscheidung sollten die epidemiologische Situation in den Ländern sowie deren Reaktion auf das Coronavirus sein. Ebenso solle berücksichtigt werden, ob das Land selbst EU-Bürger einreisen lässt.

EuGH: Keine Entschädigung von Airline für Verspätung wegen Randale

LUXEMBURG: Bei Verspätungen oder Annullierungen von Nachfolgeflügen wegen eines randalierenden Passagiers können Airlines nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von ihrer Entschädigungspflicht befreit sein. Das störende Verhalten könne einen «außergewöhnlichen Umstand» darstellen, entschieden die Luxemburger Richter am Donnerstag. Dabei geht es um Flüge, die mit der gleichen Maschine durchgeführt werden, wie der des Randalierers (Rechtssache C-74/19). Hintergrund ist ein Fall in Portugal, bei dem ein Passagier wegen großer Verspätung Entschädigung der portugiesischen Airline TAP fordert. Diese nannte als Grund für die Verspätung, dass die Maschine wegen eines randalierenden Passagiers auf dem vorherigen Flug ungeplant zwischenlanden musste.

Studie: Corona reißt tiefe Löcher in die Kassen der Autokonzerne

STUTTGART: Die Corona-Krise hat schon in den ersten drei Monaten des Jahres riesige Löcher in die Kassen der weltgrößten Autokonzerne gerissen. Zusammengenommen verbuchten die Hersteller im operativen Geschäft nur noch rund 7,5 Milliarden Euro Gewinn, wie das Beratungsunternehmen EY in seiner Branchenanalyse berechnet hat. Das ist ein Einbruch um mehr als die Hälfte im Vergleich zum ersten Quartal 2019 und der niedrigste Stand seit 2009. Die Verkaufszahlen gingen um 21 Prozent zurück, der Umsatz immerhin nur um 9 Prozent. Allerdings seien das nur die ersten Auswirkungen der Krise.

Umfrage: Deutsche kommen vergleichsweise gut durch die Corona-Krise

DÜSSELDORF: Die Verbraucher in Deutschland sind einer Umfrage zufolge bisher deutlich besser durch die Corona-Krise gekommen als viele andere Europäer. Rund ein Drittel der Haushalte in der Bundesrepublik musste infolge der Pandemie Einkommenseinbußen in Kauf nehmen, wie die Umfrage der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) ergab. In Italien klagten dagegen 57 Prozent und in Spanien sogar 61 Prozent der Befragten darüber, dass sie wegen der Corona-Krise weniger Einkommen zur Verfügung hätten.

Europäischer Essenslieferdienst Just Eat Takeaway schluckt Grubhub

AMSTERDAM/CHICAGO: Im Geschäft mit Essenslieferungen entsteht ein transatlantisches Schwergewicht. Die britisch-niederländische Firma Just Eat Takeaway übernimmt den US-Rivalen Grubhub. Damit kommt der Fahrdienst-Vermittler Uber, der als Käufer von Grubhub gehandelt wurde, doch nicht zum Zug. Grubhub werde bei der Übernahme mit rund 7,3 Milliarden Dollar (6,4 Mrd Euro) bewertet, teilten die Unternehmen am Mittwochabend mit. Laut US-Medienberichten soll auch der deutsche Konkurrent Delivery Hero Interesse gezeigt haben.

Dax nach trüben Fed-Prognosen im Minus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Donnerstag seine Kursverluste der vergangenen beiden Tage deutlich ausgeweitet. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 2,79 Prozent tiefer bei 12.180,84 Punkten. Als Grund machten Börsianer die trüben Wirtschaftsprognosen der US-Notenbank Fed aus. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank um fast zwei Prozent auf 25.866,89 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 2,8 Prozent bergab. Der Euro notierte zuletzt mit 1,1345 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1375 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,32 Prozent am Vortag auf minus 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,26 Prozent auf 144,34 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,37 Prozent auf 174,79 Punkte.