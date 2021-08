Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.08.21 | Aktualisiert um: 12:45 | Überblick

Henkel erhöht Umsatzprognose

DÜSSELDORF: Der Konsumgüterkonzern Henkel erhöht nach einem starken Wachstum im ersten Halbjahr seine Umsatzprognose.

Das Wachstum aus eigener Kraft soll 2021 nun bei 6 bis 8 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bislang war Henkel von 4 bis 6 Prozent ausgegangen. Höhere Rohstoffpreise und angespannte Lieferketten belasten jedoch die Profitabilität. So erwartet Henkel bei der Umsatzrendite mit 13,5 bis 14,5 Prozent jeweils 0,5 Prozentpunkte weniger als zuvor.

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,50 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg ebenfalls geringfügig um fünf Cent auf 69,30 Dollar.

Die Ölpreise konnten damit die Gewinne der vergangenen beiden Handelstage halten. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der US-Investmentbank Goldman Sachs, wonach die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus wahrscheinlich nur moderate Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft haben dürfte.

Euro wenig verändert - Australischer Dollar unter Druck

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert und konnte damit die Kursgewinne vom Vortag halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1741 Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1718 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte hatte eine Dollar-Schwäche dem Euro etwas Auftrieb verliehen, nachdem die Inflation in den USA auf vergleichsweise hohem Niveau stagnierte. Am Donnerstag bleibt der Fokus auf Konjunkturdaten, verlagert sich aber von Preisdaten auf den Arbeitsmarkt. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA erwartet, die einen Hinweis auf die Entwicklung der größten Volkswirtschaft liefern.

Zu den Verlieren zählte der australische Dollar, der am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. In Australien hat sich die Corona-Krise verschärft und bedroht damit die konjunkturelle Entwicklung des Landes. Nach Melbourne und Sydney müssen auch die Bewohner der Hauptstadt Canberra in einen Lockdown. Zuvor wurde in der Stadt erstmals seit einem Jahr ein Corona-Fall bestätigt.

RWE profitiert von starkem Energiehandel - Wetter schmälert Geschäft

ESSEN: Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr von einem starken Energiehandel profitiert. Die Jahrhundertkälte im US-Bundesstaat Texas sowie unterdurchschnittliche Windverhältnisse in Nord- und Mitteleuropa führten jedoch zu Einbußen im Geschäft mit Windenergieanlagen an Land sowie Solar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag daher mit 1,75 Milliarden Euro unter dem Vorjahresniveau von 1,8 Milliarden Euro. Allein die Probleme in Texas führten den Angaben zufolge zu Ergebniseinbußen von 400 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdiente RWE bereinigt mit 870 Millionen Euro jedoch mehr als im Vorjahr, als 816 Millionen Euro erzielt worden waren. Wegen des starken Energiehandels hatte RWE bereits die Prognose Ende Juli erhöht. Bei der Dividende strebt das Unternehmen unverändert 0,90 Euro je Aktie an.