Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.07.21 | Aktualisiert um: 12:55 | Überblick

Höhere Stahlnachfrage treibt Gewinn von Arcelormittal

LUXEMBURG: Europas größter Stahlkonzern Arcelormittal befindet sich weiter auf Erholungskurs. Eine starke Nachfrage sowie höhere Preise ließen Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal deutlich steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. So nahm der Umsatz von knapp 11 Milliarden auf 19,3 Milliarden US-Dollar (16,3 Mrd Euro) zu. Unter dem Strich verdiente der Konkurrent von Thyssenkrupp rund 4 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen im Zuge der Pandemie noch Verluste eingefahren. Auch gegenüber dem Vorquartal konnte Arcelormittal erheblich zulegen. Konzernchef Aditya Mittal bezeichnete das Quartal als «das beste seit 2008».

Der Konzern zeigte sich weiter zuversichtlich und erwartet eine weitere Erholung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Zudem erhöhte Arcelormittal die Prognose für die weltweite Stahlnachfrage deutlich. Für die Investoren kündigte der Konzern ein 2,2 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an.

Nestlé mit starkem ersten Halbjahr - Ziele leicht angepasst

VEVEY: Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé ist dank anhaltend guter Geschäfte im Einzelhandel im ersten Halbjahr stark gewachsen. Zudem wirkten sich Preiserhöhungen und zuletzt auch der Wegfall von Corona-Beschränkungen positiv aus. Organisch - also gerechnet ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - legten die Erlöse um 8,1 Prozent zu, wie der Konzern am Donnerstag in Vevey mitteilte. Nominal betrug das Plus 1,5 Prozent auf knapp 42 Milliarden Schweizer Franken (38,7 Mrd Euro). Unter dem Strich konnte Nestlé damit seinen Gewinn auf 5,9 Milliarden Franken steigern.

Das Management um Konzernchef Mark Schneider passte seine Ziele für das Jahr etwas an. So rechnet Nestlé nun mit einem organischen Wachstum um 5 bis 6 Prozent. Zuvor hatte der Konzern noch ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich anvisiert, was ein Plus von 4 bis 6 Prozent bedeutet.

Euro baut zum Dollar Gewinne aus

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vorabend ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1859 Dollar und damit so viel wie seit gut zwei Wochen nicht mehr. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1807 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhält der Euro seit Mittwochabend von einem durchweg schwächeren Dollar. Belastet wird die US-Währung durch die Entscheidungen der Notenbank Federal Reserve. Zwar gab die Fed nach ihrer Zinssitzung Hinweise auf eine absehbar weniger großzügige Geldpolitik. Zentralbankchef Jerome Powell blieb aber vage und erklärte, dass insbesondere die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch nicht ausreiche, um konkreter werden zu können.

Am Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten an, auf die Anleger achten dürften. In Deutschland werden Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Preisentwicklung erwartet. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf erste Wachstumszahlen zum zweiten Quartal. Die Wirtschaft dürfte ihre kräftige Erholung vom Corona-Einbruch mit erhöhtem Tempo fortgesetzt haben.