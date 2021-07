Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Lieferando-Mutter Just Eat rechnet mit operativem Jahresverlust

AMSTERDAM: Trotz steigender Bestellzahlen rechnet die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway auf Jahressicht mit einem operativen Verlust. Das liege unter anderem an der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Man wolle weiter in Wachstum investieren. Höhere Marktanteile seien wichtiger als das bereinigte operative Ergebnis. Die Marge des operativen Ergebnisses gemessen am Bruttotransaktionswert solle 2021 bei minus 1 bis minus 1,5 Prozent liegen, hieß es in der Mitteilung.

Aus eigener Kraft stieg die Zahl aller Bestellungen in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf 212,4 Millionen. Sogenannte Marketplace-Bestellungen machen nach wie vor den Löwenanteil aus. Dabei vermittelt Just Eat zwischen Kunden und Restaurant und streicht dafür eine Provision ein. Bestellungen, die von Just Eat selbst ausgeliefert werden, legten ohne die USA um 131 Prozent zu. Rechnet man die Grubhub-Übernahme hinzu, lag das Wachstum spürbar darunter. Auch im Vergleich zum Vorquartal ließ das Tempo etwas nach.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,30 US-Dollar. Das waren 46 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 72,59 Dollar.

Schon am Mittwoch waren die Erdölpreise erheblich unter Druck geraten. Für Belastung sorgten die wöchentlichen Lagerdaten aus den USA. Die Benzin- und Destillatevorräte sind demnach in der vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Die Erdölvorräte gaben zwar nach, was am Ölmarkt aber allenfalls zur Kenntnis genommen wurde.

Im Streit über die künftige Ölförderung der 23 Länder des Verbunds Opec+ zeichnet sich unterdessen eine Lösung ab, sie ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Medienberichten zufolge haben die Vereinigten Arabischen Emirate vorteilhafte Konditionen für sich herausschlagen können. Das Land liegt über Kreuz mit der Ölmacht Saudi-Arabien, weil es seine Rohölförderung stärker erhöhen will, als es ihm nach Verbundabsprachen zusteht.

Euro stabil über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1835 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1812 Dollar festgesetzt.

Solide Wachstumszahlen aus China bewegten die Landeswährung Yuan nicht sonderlich stark. Die Entwicklung im zweiten Quartal fiel in etwa aus wie von Analysten erwartet. Im Vergleich zum starken ersten Quartal schwächte sich das Wachstum jedoch ab. Zu Jahresbeginn hatte sich die Wirtschaft kräftig von dem schweren Corona-Einbruch ein Jahr zuvor erholt.

Im Tagesverlauf dürften vor allem zahlreiche Wirtschaftsdaten aus den USA Interesse hervorrufen. Erwartet werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt, Produktionszahlen aus der Industrie und Stimmungsindikatoren. Zudem äußert sich Notenbankchef Jerome Powell am zweiten Tag seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress.

Deutsche Wirtschaft fürchtet Einbußen durch Unruhen in Südafrika

JOHANNESBURG: Die gewalttätigen Proteste und Plünderungen in Teilen von Südafrika bedrohen nach Ansicht der dortigen Handelskammer die Lieferketten der am Kap ansässigen deutschen Unternehmen. Vor allem die tagelange Schließung des für den Kontinent strategisch wichtigen Hafens von Durban und die von dort ins Industriegebiet um Johannesburg führende Autobahn N3 bereiten demnach Sorgen. Matthias Boddenberg von der Auslands-Handelskammer für das Südliche Afrika hält Schätzungen des südafrikanischen Wirtschaftsprofessors Bonke Dumisa für realistisch, wonach pro Stunde gesperrter Autobahn ein volkswirtschaftlicher Schaden von einer Million Rand (rund 58.000 Euro) entsteht.

Obwohl konkrete Zahlen noch nicht vorliegen meinte er vor allem mit Blick auf die komplizierten just-in-time-Lieferketten vieler Betriebe: «Das wird sich sicherlich sehr schnell negativ in der Statistik niederschlagen; ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie lange uns der Rückstau noch beschäftigen wird.» Nach seinen Angaben sind knapp 500 Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen in Südafrika tätig - darunter neben den großen Automobilherstellern BMW, Mercedes und Volkswagen auch Zulieferer wie Continental, Bosch oder mittelständische Werkzeughersteller. Hinzu kommen etwa 300 Firmen, die von Deutschen im Land selbst gegründet wurden.

Die regionale Siemens-Chefin Sabine Dall'Omo sieht den Schaden für ihr Unternehmen bisher noch als begrenzt an. «Kritische Komponenten fliegen wir ohnehin ein», erklärte sie. Sollte die Schließung des Hafens in Durban jedoch länger anhalten, kämen gegebenenfalls auch Alternativen über Kapstadt oder die Ostkap-Provinz ins Spiel.

Südafrika hat auch große Bedeutung für Anrainerstaaten. In Namibia etwa berichten Manager über Absagen von zugesagten Lieferungen. «Die ersten Lieferungen bleiben aus, weil Lastwagen angezündet und Lagerbestände geplündert wurden - oder Firmen ihre Lager geschlossen lassen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen», berichtet Hendrik Röschlau, Geschäftsführender Direktor des namibischen Lebensmittelimporteurs African Marketing. Südafrika hat unter anderem eine exportstarke Zitrus-Industrie, die auch Europa beliefert.

Chinas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 7,9 Prozent

PEKING: Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal erneut deutlich gewachsen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft legte im Zeitraum von April bis Juni im Vorjahresvergleich um 7,9 Prozent zu, wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag mitteilte.

China hat die Corona-Pandemie schon lange überwunden, weshalb die Wirtschaft boomt. Die neuen Wachstumszahlen liegen im Rahmen der Erwartungen, fallen jedoch geringer als im ersten Quartal aus, als die Wirtschaft im Vorjahresvergleich noch um einen Rekordwert von 18,3 Prozent gewachsen war.

Der ungewöhnlich große Zuwachs erklärte sich damals damit, dass die chinesische Wirtschaft im vergangenen Frühjahr wegen der Corona-Krise stark eingebrochen war, womit der Vergleichswert ausgesprochen gering lag. Nun, so sagen Analysten, ist das Wachstum dabei, zu seinem langfristigen Trend vor der Pandemie zurückzukehren.