Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Modekette Gap schließt alle Filialen in Großbritannien und Irland

LONDON: Die US-Modekette Gap will alle ihre Filialen in Großbritannien und Irland schließen. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Demnach sollen die insgesamt 81 Läden in den beiden Ländern im Laufe des Augusts und Septembers ihre Pforten schließen. Verkaufen will Gap seine Produkte künftig nur noch im Internet. «Das Online-Geschäft wächst weiter und wir wollen unsere Kunden dort abholen, wo sie einkaufen», hieß es in einer Gap-Mitteilung. Dazu werde derzeit noch nach einem geeigneten Partner gesucht.

Gap öffnete die ersten Läden in Großbritannien im Jahr 1987. In Deutschland betreibt die vor allem für ihre Kapuzenpullis bekannte Modemarke bereits seit 2004 keine Ladengeschäfte mehr.

Ölpreise kaum verändert vor Treffen der Opec+

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Donnerstag auf ihrem zuletzt hohen Niveau gehalten. Am Markt warten die Anleger auf die Ergebnisse von Gesprächen von Vertretern des Ölverbunds Opec+ über die weitere Förderpolitik. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,66 US-Dollar und damit vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 73,55 Dollar.

Vor der für den heutigen Donnerstag anberaumten Video-Konferenz des Erdölverbunds Opec+ haben sich bereits schwierige Gespräche abgezeichnet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg war ein Vorbereitungstreffen eines Beratergremiums um einen Tag auf Donnerstag verschoben worden. Hintergrund sind Differenzen zwischen den beiden Ölriesen Saudi-Arabien und Russland. Während die Saudis für ein vorsichtiges Vorgehen plädieren, wollen die Russen die Förderung offenbar stärker anheben.

Am Ölmarkt wird vor dem Hintergrund der Konjunkturerholung in führenden Industriestaaten ein Anstieg der Fördermenge der Opec+ im August erwartet. Zuletzt sorgte aber die Ausbreitung der als ansteckender geltenden Delta-Variante des Corona-Virus und die Furcht vor neuen Maßnahmen zur Eindämmung für etwas Unsicherheit am Ölmarkt. In der Opec+ haben sich die Mitglieder des Ölkartells mit anderen wichtigen Förderländern organisiert, darunter Russland.

Eurokurs fällt auf tiefsten Stand seit Anfang April

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gefallen und rutschte auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste der Gemeinschaftswährung aber in Grenzen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1839 US-Dollar gehandelt. Das ist der tiefste Kurs seit Anfang April. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1884 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Während die US-Währung zur Wochenmitte noch deutlich zu allen anderen wichtigen Devisen zulegen konnte, haben sich die Kursgewinne am Morgen abgeschwächt. Auslöser für die Dollar-Stärke seien besser als von Analysten erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten gewesen, hieß es. Die Privatwirtschaft in den USA hatte im Juni mehr neue Stellen als erwartet geschaffen.

Am Devisenmarkt liegt der Fokus verstärkt auf Konjunkturdaten aus den USA, die im restlichen Verlauf der Woche auf dem Programm stehen. Vor allem der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an diesem Freitag könnte ein Impulsgeber sein. Eine unerwartet hohe Zahl neuer Stellen wäre ein Hinweis für den Markt, dass die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten über eine Reduzierung der Anleihekäufe als ersten Schritt aus der extrem lockeren Geldpolitik diskutieren könnte.

China: Stimmung bei kleineren und mittelgroßen Firmen verschlechtert

PEKING: In China hat sich die Stimmung bei kleineren und mittelgroßen Industriebetrieben verschlechtert. Da der vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» ermittelte Einkaufsmanagerindex aber über der Schwelle von 50 Zählern blieb, deutet er auf ein weiteres Wachstum des Sektors hin. Der «Caixin»-Index fiel im Juni zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 51,3 Punkte, wie das Magazin am Donnerstag in Peking mitteilte.

Bereits am Mittwoch hatte die Regierung ihren Stimmungsindikator für die großen und staatlich dominierten Industrieunternehmen veröffentlicht. Dieser ging um 0,1 Punkte auf 50,9 Zähler zurück. Trotz des Rückgangs werteten Analysten die Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes als einen Beleg dafür, dass sich die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im vergangenen Jahr stabilisiert. Die hohen Wachstumsraten vom Jahresanfang dürften sich aber nicht mehr fortsetzen, da sich die Entwicklung normalisiere.

Hohe Zuwachsraten in der Industrie zum Jahresanfang waren der wichtigste Baustein für das starke Wachstum Chinas im ersten Quartal. Die chinesische Wirtschaft war im ersten Quartal um einen Rekordwert von 18,3 Prozent gewachsen. Die Volksrepublik konnte sich schneller als die meisten anderen Länder von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erholen. Am 15. Juli will die Regierung die Daten für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal veröffentlicht.

Stimmung in Japans Wirtschaft hellt sich weiter auf

TOKIO: Die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie hat sich nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie weiter aufgehellt. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Quartalsumfrage («Tankan») der japanischen Notenbank unter rund 10.000 Unternehmen hervorgeht, verbesserte sich der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum Juni von zuvor plus 5 auf nun 14. Ein positiver Index bedeutet, dass die Optimisten in der Industrie des Landes in der Mehrheit sind.

Damit hellt sich die Stimmung in den Manageretagen der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt seit nunmehr vier Quartalen in Folge auf, allerdings nicht ganz so stark wie von vielen Ökonomen erwartet. Drei Monate zuvor war der Stimmungsindex für die Industrie von minus 10 auf plus 5 gestiegen, womit die Optimisten erstmals seit sechs Quartalen wieder die Mehrheit stellten.

Auch die nicht produzierenden Unternehmen sind erstmals seit fünf Quartalen wieder mehrheitlich optimistisch. Der Stimmungsindex bei diesen Unternehmen stieg von minus 1 im März auf plus 1, hieß es. Der von der Bank of Japan alle drei Monate erstellte «Tankan»-Bericht ist eine Mischung aus Konjunkturanalyse und Stimmungsbericht.