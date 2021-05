Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.05.21 | Aktualisiert um: 12:40 | Überblick

Ölpreise erholen sich von Abschlägen

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von ihren deutlichen Abschlägen vom Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,81 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 37 Cent auf 63,73 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Erdölpreise erheblich unter Druck geraten. Ausgelöst wurde die Talfahrt durch die allgemein schlechte Stimmung an den Finanzmärkten. Rohöl gilt als riskante Anlageklasse, die von fallenden Aktienkursen nach unten gezogen wird.

Für zusätzliche Belastung sorgte der steigende Dollar. Aus der Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed geht hervor, dass einige Zentralbanker über eine weniger großzügige Geldpolitik reden wollen, soweit sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Ein steigender Dollarkurs verteuert Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums und lastet auf der Nachfrage von dort.

Euro stabilisiert sich nach Verlusten

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach Verlusten am Vorabend stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2180 US-Dollar und damit etwa so viel wie in der Nacht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2212 Dollar festgesetzt.

Am Mittwochabend hatte der Dollar zugelegt. Auslöser war die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Darin deutet sich an, dass einige der Notenbanker in absehbarer Zeit über eine etwas weniger großzügige Geldpolitik diskutieren wollen. Allerdings müsse sich dazu die konjunkturelle Erholung fortsetzen.

Am Donnerstag stehen zahlreiche Redebeiträge ranghoher Zentralbanker an. So wollen sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefökonom Philip Lane zu Wort melden. An Konjunkturdaten werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht.

BDI: EU darf Autonomie nicht mit Autarkie verwechseln

BRÜSSEL: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) appelliert an die EU, bei ihren Bemühungen um mehr Autonomie nicht das rechte Augenmaß zu verlieren. Autonomie dürfe keinesfalls mit Autarkie verwechselt werden, heißt es in einem zum EU-Handelsministertreffen an diesem Donnerstag erstellten Positionspapier. Europa müsse angemessen selbstbestimmt handeln können, ohne aber die etablierte, effiziente und wohlstandsschaffende Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft insgesamt zu gefährden.

Konkret ruft der BDI unter anderem dazu auf, sich bei der Schaffung internationaler Instrumente gegen illegale Subventionen oder wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen an den Interessen einer offenen Marktwirtschaft zu orientieren. Handels- und industriepolitische Instrumente der EU müssten einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen, «ohne dem internationalen Trend des zunehmenden Protektionismus Vorschub zu leisten», heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegendem Papier.

Bei dem Ministertreffen an diesem Donnerstag in Brüssel soll es unter anderem um die Pläne der EU-Kommission für eine neue Handelsstrategie gehen. Diese beinhaltet auch die Entwicklung neuer Instrumente zum Schutz europäischer Unternehmen und Bürger vor unlauteren Handelspraktiken. Als Handlungsleitlinie verfolgt die Kommission das Konzept der «offenen strategischen Autonomie». Dieses soll die die Fähigkeit der EU unterstreichen, «ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und die Welt um sie herum durch Führungsstärke und Engagement zu gestalten». Mit Autarkie wird hingegen die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Dritten bezeichnet.

Der BDI betont, dass er neuen EU-Instrumenten grundsätzlich offen gegenübersteht. «Es braucht einen effektiven europäischen Instrumentenkasten, um Handels- und Marktzugangsbeschränkungen für europäische Unternehmen zu reduzieren», sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, der dpa. Ziel der EU müsse es sein, im globalen Wettbewerb mit China und anderen aufstrebenden Volkswirtschaften einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Auf der Prioritätenliste sollten auch Bündnisse und gemeinsame Strategien mit zentralen Partnern wie den Vereinigten Staaten stehen.

Die US-Sanktionsgesetze gegen Nord Stream 2

WASHINGTON: Die USA laufen seit langem Sturm gegen die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2. Im US-Kongress sind sowohl die Demokraten von Präsident Joe Biden als auch die Republikaner seines Vorgängers Donald Trump seit langem dafür, die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline notfalls mit Sanktionen zu verhindern. In der Praxis haben sich die USA mit Strafmaßnahmen aber bislang weitgehend zurückgehalten. Theoretisch kann die US-Regierung auf Grundlage von gleich drei Sanktionsgesetzen Strafmaßnahmen gegen Firmen und Einzelpersonen aussprechen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind:

- Im Dezember 2019 verabschiedete der US-Kongress das «Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit» (Peesa), das der damalige Präsident Trump kurz danach in Kraft setzte. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, Sanktionen gegen die Betreiberfirmen der Spezialschiffe zu verhängen, die die Pipeline-Rohre auf dem Meeresgrund verlegen. Im Oktober vergangenen Jahres veröffentlichte das US-Außenministerium Richtlinien, wonach auf Basis von Peesa auch die Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen und Einrichtungen für diese Verlegeschiffe bestraft werden kann.

- Anfang diesen Jahres trat ein vom Kongress beschlossenes Gesetz in Kraft, das die Peesa-Sanktionsmöglichkeiten ausweitete. Nach diesem Gesetz (Peesca) können auch Unternehmen, die Schiffe für andere Aktivitäten im Zusammenhang mit Verlegearbeiten stellen, mit Strafen belegt werden. Dabei kann es sich etwa um das Ausheben von Gräben für die Pipeline handeln. Auch Firmen, die betroffene Schiffe versichern oder ihnen ihre Hafenanlagen zur Verfügung stellen, drohen Sanktionen. Das Gleiche gilt für Unternehmen, die Zertifizierungen für die Pipeline vornehmen, damit diese in Betrieb gehen kann.

- Unabhängig vom Kongress dehnte die US-Regierung im Juli vergangenen Jahres das Caatsa-Sanktionsgesetz («Countering America's Adversaries through Sanctions») auf Nord Stream 2 aus. Es ermöglicht dem US-Präsidenten, «in Koordinierung mit Verbündeten der Vereinigten Staaten» Sanktionen gegen Personen oder Unternehmen zu verhängen, die in russische Pipelines investieren oder zu deren Bau, Modernisierung oder Reparatur beitragen.

«Eklatante Lücken»: Nur drei Prozent in Lateinamerika voll geimpft

WASHINGTON/MEXIKO-STADT: In Lateinamerika und der Karibik gibt es nach Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho) «eklatante Lücken» beim Zugang zu Coronavirus-Impfstoffen. Nur drei Prozent der mehr als 650 Millionen Einwohner der Region seien bisher vollständig geimpft, sagte Paho-Direktorin Carissa Etienne am Mittwoch. Sie rief in einer Online-Pressekonferenz dazu auf, die übermäßige Abhängigkeit von Importen essenziellen Medizinbedarfs durch eine verstärkte Herstellung vor Ort zu mindern. Lediglich vier Prozent medizinischer Produkte, die bisher während der Pandemie in der Region benutzt worden seien, stammten aus der Region.

In Brasilien, Argentinien und Mexiko werden bereits Impfstoffe wie die von Astrazeneca und Cansino in begrenztem Umfang hergestellt oder abgefüllt. In Kuba werden derzeit zwei einheimische Impfstoffe in der letzten Phase klinischer Studien getestet.

Nach monatelangen Verzögerungen - weil Produkte, die für die abschließende Beschichtung und Abfüllung in Mexiko gebraucht wurden, fehlten - soll kommende Woche die erste Million in Argentinien und Mexiko hergestellten Dosen des Astrazeneca-Vakzins fertig sein. Das teilte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Mittwoch mit.

Die beiden Länder hatten bereits vergangenen August angekündigt, mindestens 150 Millionen Dosen des vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca und der Universität Oxford entwickelten Impfstoffs gemeinsam zu produzieren und damit Lateinamerika - abgesehen von Brasilien - zu versorgen. In Argentinien wird auch bereits das russische Präparat Sputnik V hergestellt - das soll bald ebenfalls in Mexiko geschehen.