Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Knapp drei Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in USA

WASHINGTON: In den USA haben infolge der Corona-Pandemie erneut Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis einschließlich 9. Mai wurden knapp drei Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den sieben Wochen zuvor hatten bereits mehr als 33 Millionen Menschen einen solchen Antrag gestellt - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Damit haben seit Mitte März mehr als 36 Millionen Menschen in den USA ihren Job verloren.

Media Markt und Saturn spüren Nachholbedarf der Kunden

DÜSSELDORF: Die Elektronikketten Media Markt und Saturn haben in den ersten Tagen nach der Wiederöffnung einen regelrechten Kundenansturm erlebt. Wegen des durch die Ladenschließungen entstandenen Nachfragestaus seien die Umsätze in einzelnen Märkten doppelt so hoch gewesen wie normalerweise, berichtete der Chef des Media-Saturn-Mutterkonzerns Ceconomy, Bernhard Düttmann, am Donnerstag. Allerdings rechnet der Elektronikhändler nicht damit, dass der Ansturm anhält. Im Gegenteil: Düttmann erwartet angesichts der düsteren Konjunkturaussichten, «dass die Konsumausgaben im Allgemeinen und auch für Unterhaltungselektronik niedriger sein werden als vor der Krise» - und das möglicherweise für längere Zeit.

Deutsche Telekom macht in Corona-Krise mehr Gewinn

BONN: Die Deutsche Telekom hat zum Jahresauftakt in der Corona-Krise mehr verdient. Der Gewinn legte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um fast zwei Prozent auf 916 Millionen Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz stieg um 2,3 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro. Dennoch wandte Finanzvorstand Christian Illek ein: «Der Corona-Effekt ist in Summe auch für uns negativ.» So seien die Umsätze aus dem Roaming von Mitte März bis Ende April um rund 80 Prozent eingebrochen. Unter Roaming versteht man die Netznutzung von Kunden anderer Anbieter, etwa ausländischer Touristen in Deutschland. Auch der Umsatz mit mobilen Endgeräten schrumpfte durch die wochenlange Schließung der Telekom-Shops.

BMW-Chef verteidigt Dividende auf Hauptversammlung

MÜNCHEN: BMW-Chef Oliver Zipse hat die Dividendenzahlung an die Aktionäre des Autokonzerns verteidigt. Auf der 100. Hauptversammlung, die wegen der Corona-Krise ins Internet verlegt wurde, sagte er am Donnerstag: «Ihr Unternehmen handelt zuverlässig - auch in der Dividendenpolitik.» Für das abgelaufene Geschäftsjahr, in dem BMW 5,0 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftete, will das Unternehmen 1,6 Milliarden Euro ausschütten. Aktionärsschützer hatten das kritisiert, weil BMW derzeit Kurzarbeit fährt, im laufenden Jahr einen Gewinneinbruch erwartet und vom Staat eine Auto-Kaufprämie fordert. Zipse betonte, dass auch die Erfolgsbeteiligung für die 126.000 Mitarbeiter an die Dividende gekoppelt sei.

Studie: Gewinn der Dax-Konzerne bricht um rund ein Viertel ein

FRANKFURT/MAIN: Die Corona-Krise hat deutliche Spuren in den Bilanzen deutscher Börsenschwergewichte hinterlassen. Der operative Gewinn (Ebit) der Dax-Konzerne schrumpfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf zusammengerechnet rund 20,3 Milliarden Euro, zeigt eine Auswertung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY. Der Umsatz der Dax-Konzerne - ohne Banken - stieg zwar leicht um 1,6 Prozent auf insgesamt 339,5 Milliarden Euro. Dies sei allerdings vor allem auf die Übernahme von Innogy durch den Energiekonzern Eon zurückzuführen. Elf Dax-Unternehmen schafften immerhin ein Gewinnplus, darunter der Pharmakonzern Merck, der Energieriese RWE und der Pharma- und Agrarchemie-Riese Bayer.

Energieagentur: Ölnachfrage fällt weniger stark als erwartet

PARIS: In der Corona-Krise fällt der weltweite Ölverbrauch nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) weniger stark als zunächst erwartet. Ausgangsbeschränkungen für Menschen werden vielerorts gelockert, Unternehmen arbeiten wieder, wie die IEA am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Agentur hatte im April einen beispiellosen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl prognostiziert. Nach damaliger Einschätzung der IEA-Experten sollte die Nachfrage nach Rohöl im laufenden Jahr durchschnittlich um 9,3 Millionen Barrel pro Tag einbrechen. Nun geht die IEA davon aus, dass die Nachfrage um durchschnittlich 8,6 Millionen Barrel pro Tag schrumpfen wird.

Konjunktursorgen zwingen den Dax in die Knie

FRANKFURT/MAIN: Konjunktursorgen wegen der Corona-Krise haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dax knüpfte an seine jüngsten Verluste an und rutschte bis zum frühen Nachmittag um 3,08 Prozent auf 10.218,02 Punkte ab. Für den MDax ging es am Donnerstag um 2,80 Prozent auf 22.887,47 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, brach um mehr als 3 Prozent ein. Für Mollstimmung am US-Aktienmarkt hatte Notenbankchef Jerome Powell gesorgt. Zudem machten sich Befürchtungen um ein neues Hochkochen des US-chinesischen Handelsstreits breit.