Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.21 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Hongkong verliert Platz in Liste der freisten Wirtschaftsstandorte

HONGKONG: Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong wird nicht mehr im Ranking der freisten Wirtschaftsstandorte der Welt aufgeführt. Die in den USA ansässige Heritage Foundation, die Hongkong von 1995 bis 2019 durchgehend in dem renommierten Ranking auf dem ersten Platz führte, hat die Finanzmetropole in der neuesten Ausgabe der Liste komplett entfernt. Hongkong werde demnach nun China zugerechnet, das auf Platz 107 liegt.

Der in Washington ansässige Think Tank teilte mit, dass der Index in diesem Jahr nur die «wirtschaftliche Freiheit in unabhängigen Ländern, in denen die Regierungen die Wirtschaftspolitik souverän kontrollieren» messe. In Hongkong hätten die Entwicklungen der letzten Jahre «eindeutig gezeigt, dass die Politik letztendlich von Peking aus kontrolliert wird». Auch die chinesische Sonderverwaltungsregion Macau wurde mit der gleichen Begründung aus dem Ranking entfernt.

Nach dem harten Durchgreifen der Regierung gegen pro-demokratische Demonstranten war Hongkong bereits im vergangenen Jahr erstmals von Singapur an der Spitze des Rankings abgelöst worden. Später im Sommer hatte Peking dann ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong eingeführt, wodurch sich die Situation von Aktivisten weiter drastisch verschlechterte. Im diesjährigen Ranking lag erneut Singapur auf dem ersten Platz, gefolgt von Neuseeland, Australien und der Schweiz.

Ölpreise steigen vor Opec-Treffen

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag vor einem wichtigen Treffen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Am Markt wird überwiegend mit einer Anhebung der Förderung gerechnet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,59 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 42 Cent auf 61,70 Dollar.

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Opec+. Der Rohölverbund berät über seine künftige Förderpolitik. Angesichts einer allgemein erwarteten Konjunkturerholung rechnen viele Analysten mit einer Ausweitung der Produktion, die wegen der Corona-Pandemie seit längerem künstlich begrenzt wird. Allerdings gibt es noch keine einheitliche Position unter den Förderstaaten.

Der Ölgigant Saudi-Arabien tritt Medienberichten zufolge für ein vorsichtiges Vorgehen ein, während das ebenfalls sehr bedeutsame Russland die Produktion etwas stärker anheben will. Russlands Ölminister Alexander Nowak begründet die Position seines Landes mit der Lage am Ölmarkt, die sich wesentlich verbessert habe. Neben der Produktion des gesamten Verbunds geht es auch um die Frage, wie Saudi-Arabien mit seiner unilateralen Produktionskürzung, die zur zusätzlichen Marktstützung vorgenommen wurde, verfahren will.

Euro stabil über 1,20 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2055 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2048 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag werden einige Konjunkturdaten erwartet, allerdings überwiegend aus der zweiten Reihe mit weniger Marktrelevanz. Ein Auge dürften Anleger auf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA werfen, da sie einen Hinweis auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung geben.

Am Abend nimmt US-Notenbankchef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde über den Arbeitsmarkt und den generellen Zustand der Wirtschaft teil.

China plant starke Erhöhung des Militärhaushalts - Volkskongress tagt

PEKING: China plant eine starke Erhöhung seines Militäretats. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA, Indien, Taiwan und im umstrittenen Südchinesischen Meer erwarten chinesische Experten laut Staatsmedien in diesem Jahr eine Erhöhung um rund sieben Prozent. Die Pläne für den neuen Verteidigungshaushalt werden am Freitag zum Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses vorgelegt.

«Der erwartete Zuwachs von rund sieben Prozent spiegelt sowohl Pekings Ambitionen als auch seine Sorgen über das gegenwärtige internationale Umfeld wider», sagte die Expertin Helena Lagarda vom China-Institut Merics in Berlin. «Ein starkes, modernes Militär ist aus Sicht der Kommunistische Partei eine Vorbedingung für China, bis 2049 eine globale Macht werden zu können.»

Auf der diesjährigen Sitzung des chinesischen Parlaments wird auch über den neuen Fünf-Jahres-Plan für 2021 bis 2025 beraten, der die Weichen für die zweitgrößte Volkswirtschaft stellt. Regierungschef Li Keqiang eröffnet die voraussichtlich einwöchige Tagung der rund 3000 Abgeordneten des Volkes am Freitag mit seinem Arbeitsbericht.

Ein «Höhepunkt», so chinesische Staatsmedien, wird auch eine geplante Wahlreform für Hongkong. Das Vorhaben soll dafür sorgen, dass die chinesische Sonderverwaltungsregion künftig «nur von Patrioten regiert» wird, wie es häufig heißt.

Britische Wirtschaft erleichtert über Haushalt - aber auch Kritik

LONDON: Die britische Wirtschaft hat erleichtert auf die Haushaltspläne von Finanzminister Rishi Sunak reagiert. Scharfe Kritik gab es dagegen von Arbeitnehmervertretern. Sunak sei es gelungen, die Wirtschaft zu schützen und die Erholung anzukurbeln, sagte der Chef des Industrieverbandes CBI, Tony Danker. «Der Finanzminister hat alles getan, um britische Unternehmen und den Lebensunterhalt der Menschen während der Krise zu schützen und Firmen zu Investitionen zu ermuntern.»

Helen Dickinson, Chefin des Einzelhandelsverbands British Retail Consortium, sagte, Sunak habe auf Bedenken gehört und biete gezielte Unterstützung für Unternehmen im ganzen Land. «Für viele Einzelhändler steckt der Teufel jedoch im Detail, zumal Obergrenzen das Ausmaß der Unterstützung einschränken.» Der Verband der Lebensmittel- und Getränkehersteller FDF betonte, der Haushalt wahre das nötige Gleichgewicht zwischen der Ankurbelung der Wirtschaft und schwierigen Entscheidungen.

Sunak hatte Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Betriebe sowie Selbstständige im Wert von Dutzenden Milliarden Pfund angekündigt. Zur Finanzierung soll die Unternehmenssteuer steigen. Sunak hat auch die Alkoholsteuer eingefroren, das soll die Gastronomie ankurbeln. Von einer großen Erleichterung sprach der Branchenverband Wine & Spirit Trade Association.

Scharfe Kritik gab es hingegen aus den Sozialbereichen. Arbeitnehmervertreter reagierten entsetzt, dass Schlüsselkräfte trotz ihres herausragenden Einsatzes in der Pandemie keine Lohnerhöhungen erhielten. «Dieses Budget ist eine Beleidigung für die Millionen Angestellten des Gesundheitsdiensts NHS, von Schulen, Pflege und Kommunen, die uns durch diese Krise geführt haben», sagte Rehana Azam von der Gewerkschaft GMB. Die Finanzaufsichtsbehörde warnte, die Regierung müsse in wenigen Jahren wegen notwendiger Einsparungen «herausfordernde» Entscheidungen über die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen treffen.

Disney macht mindestens 60 Filialen in Nordamerika dicht

GLENDALE: Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney will seine Präsenz im klassischen Einzelhandel deutlich reduzieren und sich dafür stärker aufs Online-Shopping konzentrieren. Der Anfang soll in diesem Jahr mit der Schließung von mindestens 60 Läden in Nordamerika erfolgen, wie der Konzern am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Künftig wolle Disney auf den Ausbau seiner E-Commerce-Plattform setzen.

Während der Pandemie habe sich das Geschäft ins Internet verlagert, erklärte Disney-Managerin Stephanie Young. Der Konzern hatte zuletzt nach eigenen Angaben weltweit über 300 «Disney Stores» mit Flaggschiff-Filialen unter anderem am Times Square in New York. Disney betonte, dass Kunden zudem Zugang zu zahlreichen Geschäften etwa in den Themenparks und von Drittanbietern weltweit behielten.

Wie viele Arbeitsplätze durch die Schließungen wegfallen, dazu machte Disney zunächst keine Angaben. Der Micky-Maus-Konzern hatte ohnehin schon angekündigt, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 rund 32.000 Mitarbeiter zu entlassen. Vor allem Disneys Vergnügungsparks und Kreuzfahrten leiden massiv unter der Pandemie. Vor der Krise hatte Disney in dieser Sparte noch über 100.000 Beschäftigte.