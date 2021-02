Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Nestlé gewinnt zum Jahresende an Schwung

VEVEY: Beim Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé hat sich das Wachstumstempo im Schlussquartal 2020 erhöht. Aus eigener Kraft legten die Erlöse im Gesamtjahr um 3,6 Prozent zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vevey mitteilte. Wachstumstreiber war dabei unter anderem die Tierfuttermarke Purina. In den ersten neun Monaten hatte Nestlé noch ein um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe bereinigtes Umsatzplus von 3,5 Prozent verzeichnet.

Wegen Verkäufen von Unternehmensteilen und dem stärkeren Schweizer Franken verminderte sich der ausgewiesene Umsatz jedoch um 8,9 Prozent auf 84,3 Milliarden Franken (rund 78 Mrd Euro), wie es weiter hieß. Nestlé hatte etwa das Hautpflegegeschäft Nestlé Skin Health verkauft. Im laufenden Jahr sollen die Erlöse im mittleren einstelligen Bereich zulegen.

Unter dem Strich stand für das abgelaufene Jahr ein Gewinn von rund 12,4 Milliarden Franken. Das waren rund drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Aktionäre sollen eine um 5 Rappen erhöhte Dividende von 2,75 Franken erhalten.

Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn als zuvor

STUTTGART: Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler hat das Corona-Jahr 2020 weitaus besser überstanden als erwartet und setzt sich wieder deutlich höhere Ziele. Trotz der Pandemie habe man bewiesen, dass man die Transformation in der Branche aus eigener Kraft vorantreiben könne, sagte Vorstandschef Ola Källenius am Donnerstag. Man gehe davon aus, dass Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis im laufenden Jahr deutlich höher ausfallen werden.

2020 verbuchte Daimler unter dem Strich einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 3,6 Milliarden Euro. Das waren 1,2 Milliarden Euro oder 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ohne den sogenannten Abzug von Minderheitenanteilen blieben 4,0 Milliarden Euro - ein Plus von 48 Prozent. Der Umsatz hingegen sank im Vergleich zu 2019 um 11 Prozent auf 154,3 Milliarden Euro.

Rund 1,4 Milliarden Euro will der Konzern als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Das wären 1,35 Euro pro Aktie, 45 Cent mehr als im Vorjahr.

Eurokurs fängt sich nach Kursrutsch

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstage erst einmal stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2046 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2060 Dollar festgesetzt.

Im Verlauf der Woche hatte eine Dollar-Stärke den Euro noch unter Druck gesetzt. Mehrfach waren US-Konjunkturdaten überraschend positiv ausgefallen, was auf eine robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft hindeutet. Auch die Vertreter der US-Notenbank Fed zeigten sich zuversichtlicher mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Konjunkturprogramme der Regierung und die Impfungen würden der Wirtschaft einen «bedeutsamen Schub» geben, hieß es in dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank.

Die Kurse am Devisenmarkt wurden zuletzt auch stark durch die Entwicklung der Renditen für US-Staatsanleihen beeinflusst. Nachdem die Rendite in der Laufzeit von zehn Jahren im Verlauf der Woche bis über 1,30 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen war, hat sich die Lage wieder etwas beruhigt und die Renditen zeigten sich zuletzt wenig verändert. Steigende Renditen für Staatsanleihen locken Kapital in die USA, was den Kurs des Dollar stützt.

Corona und alte Rechtsstreitigkeiten belasten Credit Suisse

ZÜRICH: Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat im vergangenen Jahr wegen der Folgen der Corona-Krise und den Kosten für alte Rechtsstreitigkeiten weniger verdient. Der Überschuss sei um 22 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken (2,5 Mrd Euro) gesunken, teilte die Bank am Donnerstag in Zürich mit. Ein Grund für den Gewinnrückgang war die auf fast 1,1 Milliarden Franken erhöhte Vorsorge für Kreditausfälle infolge der Pandemie. 2019 hatte der Wert noch bei lediglich 324 Millionen Franken gelegen.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei aber um sechs Prozent auf 4,4 Milliarden Franken gestiegen, zudem zogen die operativen Erträge an, hieß es weiter. Zudem sei der Start ins laufende Jahr sehr gut gewesen, sagte der seit kurzem amtierende Konzernchef Thomas Gottstein, der vor allem auf den Ausbau der Vermögensverwaltung setzt.