Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.02.21 | Überblick

Baskische Gastronomen feiern ersten Justiz-Sieg gegen Lockdown

BILBAO: Es ist der erste Sieg der spanischen Gastronomie-Unternehmer gegen den Corona-Lockdown: Dank eines umstrittenen Justizurteils dürfen Bars, Restaurants und Cafés seit Mittwoch im Baskenland auch in den von der Pandemie hart getroffenen Gebieten wieder Gäste empfangen.

Von den Zwangsschließungen war bisher neben Dutzenden Gemeinden auch die Küstenstadt San Sebastián mit ihren knapp 190.000 Einwohnern betroffen. Dort öffneten am Mittwoch die meisten Gaststätten wieder ihre Pforten. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes der Provinz Bizkaia, Hector Sánchez, jubelte: «Das ist eine gute und gerechte Entscheidung.»

Die Regionalregierung hatte im Rahmen der Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen, dass in Corona-Hotspots mit mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen alle Gastronomiebetriebe geschlossen bleiben müssen. Diese Regelung hatte seit Januar wochenlang gegolten. Am Dienstag wurde sie aber vom Oberlandesgericht des Baskenlandes gekippt. Es gebe keine Beweise dafür, dass der Besuch von Gaststätten unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen für den Anstieg der Corona-Fälle nach Weihnachten verantwortlich sei, hieß es im Urteil.

Die baskische Regionalregierung bezeichnete das Urteil als «sehr schlimm», weil es die Bemühungen zur Bekämpfung des Virus behindere. Sie kann bis Sonntag Einspruch einlegen. Das Urteil bleibt davon aber bis auf weiteres unberührt. Die Gaststätten müssen jedoch gemäß Urteil die um 20 Uhr beginnende Sperrstunde sowie andere Auflagen beachten, darunter die Vorschrift einer maximalen Auslastung von 50 Prozent in den Innenräumen.

EU-Kommissionsvize zu Nordirland-Gesprächen in London

LONDON: Angesichts neuer Spannungen zwischen Großbritannien und der EU wird EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic am Donnerstag in London erwartet. Bei einem Treffen mit der britischen Regierung geht um das sogenannte Nordirland-Protokoll, das im Rahmen der Brexit-Verhandlungen vereinbart wurde. Die EU hatte zeitweise angedroht, Kontrollen beim Export von Impfstoffen einzuführen und damit eine wichtige Vereinbarung des Protokolls außer Kraft zu setzen. Sefkovic trifft sich deshalb mit dem britischen Staatsminister Michael Gove.

Das Protokoll sieht vor, dass in Nordirland anders als im übrigen Vereinigten Königreich weiter Regeln von EU-Binnenmarkt und Zollunion gelten. So soll eine harte Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Landesteil vermieden werden. Befürchtet wird sonst ein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den überwiegend katholischen Anhängern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands und den mehrheitlich protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien.

Gove forderte in einem Brief an die EU, die eigentlich nur für maximal sechs Monate vorgesehenen Übergangsfristen für Nordirland bis 2023 zu verlängern. Damit sollten Störungen verhindert und allen Beteiligten mehr Zeit für die Umsetzung gegeben werden.

Neue Konjunkturprognose der EU-Kommission

BRÜSSEL: Mitten in der Corona-Krise stellt die EU-Kommission am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre jüngste Konjunkturprognose vor. Erwartet wird ein Ausblick auf dieses und nächstes Jahr. Wegen der Pandemie war die Wirtschaftsleistung 2020 nach ersten Schätzungen in der Eurozone um 6,8 Prozent gesunken, in der Europäischen Union insgesamt um 6,4 Prozent. Es war der größte Einbruch in der Geschichte der EU.

Nun geht es darum, ob und wann die Wirtschaft sich erholt. Aus Kreisen der Eurogruppe hieß es am Mittwoch, es gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die jüngsten Konjunkturdaten seien zwar schlecht ausgefallen, aber nicht ganz so schlecht wie erwartet. Positiv seien der Brexit-Handelsvertrag, der Abbau geopolitischer Spannungen und die Aussicht auf Hilfen des europäischen Corona-Aufbaufonds in der zweiten Jahreshälfte. Unsicherheit gebe es mit Blick auf die Impfkampagne.

Im November hatte die EU-Kommission noch vorausgesagt, dass die Wirtschaft in den 19 Staaten der Eurozone 2020 um 7,8 Prozent schrumpfen würde und in den 27 EU-Staaten insgesamt um 7,4 Prozent. Damals hieß es, 2021 werde ein Wachstum von 4,2 Prozent in der Eurozone und 4,1 Prozent in der EU erreicht.

Ratifizierung des Brexit-Handelspakts wird sich wohl verzögern

BRÜSSEL: Die EU-Kommission plädiert für eine längere Frist zur Ratifizierung des Brexit-Handelspakts mit Großbritannien bis Ende April. Solange soll der Vertrag weiter vorläufig angewendet werden, zwei Monate länger als gedacht. Die Brüsseler Behörde begründete den Vorschlag am Mittwoch mit technischen Gründen. So bleibe mehr Zeit für die juristisch-sprachliche Überarbeitung des Abkommens in alle 24 EU-Sprachen und zur Prüfung durch das EU-Parlament und den Rat.

Die Europäische Union und Großbritannien hatten das Abkommen Ende Dezember vereinbart, wenige Tage vor Ende der Brexit-Übergangsfrist am 31. Dezember 2020. Da auf EU-Seite keine Zeit zur Ratifizierung blieb, einigte man sich auf eine vorläufige Anwendung. Der Fristverlängerung müssten die EU-Staaten, aber auch Großbritannien zustimmen. Das Abkommen regelt die Handelsbeziehungen beider Seiten so, dass Zölle in der Regel vermieden werden.

Dax stagniert angesichts des Corona-Gipfels

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag stabilisiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich zur Wochenmitte nur wenig. Angesichts des Krisen-Gipfels über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie hielten sich die Anleger zurück. Der Leitindex Dax schwankte um die viel beachtete Marke von 14.000 Punkten, nachdem er am Montag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Am frühen Nachmittag stand das Börsenbarometer 0,05 Prozent im Plus bei 14.019,20 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,27 Prozent auf 32.345,26 Punkte vor. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es ebenfalls moderat nach oben. Der Euro notierte zuletzt bei 1,2139 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2104 Dollar festgelegt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,48 Prozent.

Bundeskabinett beschließt umstrittenes Paket zum Insektenschutz

BERLIN: Nach monatelangem Ringen hat das Bundeskabinett an diesem Mittwoch das Gesetzespaket zum Insektenschutz beschlossen. Wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilten, sind sowohl die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (gemeinhin bekannt als Insektenschutzgesetz) als auch die Änderung der sogenannten Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung auf den Weg gebracht worden. Beide Vorhaben gehen auf das Aktionsprogramm Insektenschutz zurück, dass das Kabinett bereits im September 2019 verabschiedet hatte. Die Pläne waren zuvor auf heftigen Widerstand gestoßen - vor allem seitens der Landwirte. Diese befürchten wirtschaftliche Einbußen durch einen restriktiveren Einsatz von Pestiziden, den vor allem die Verordnung zum Pflanzenschutz neu regelt.

Pauschalreisen sollen über Fonds gegen Insolvenz gesichert werden

BERLIN: Wer eine Pauschalreise bucht, soll künftig über einen millionenschweren Fonds besser gegen eine Pleite des Reiseveranstalters abgesichert sein. Die Veranstalter selbst sollen in diesen Sicherungsfonds einzahlen, wie das Kabinett am Mittwoch in Berlin beschloss. Damit soll die bisherige Absicherung durch Versicherungen oder Bank-Bürgschaften grundsätzlich abgelöst werden. Ausnahmen soll es für kleine Unternehmen geben. Hintergrund ist die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019. Die Versicherung hatte damals nur einen Bruchteil der Kosten ersetzt, weil die Haftung insgesamt auf 110 Millionen Euro im Jahr begrenzt war. Der Staat musste einspringen und zahlte bis Mitte November fast 40 Millionen Euro an Thomas-Cook-Kunden aus, deren Reisen geplatzt waren.

Twitter: Nutzerzahl legt auch nach Trump-Rauswurf zu

SAN FRANCISCO: Twitter will die Welt wissen lassen, dass der Dienst auch ohne Ex-Präsident Donald Trump bestens klarkommt. In diesem Januar sei die Nutzerzahl schneller gewachsen als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre, betonte der Kurznachrichtendienst am Dienstag. Trumps Account war nach der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol Anfang Januar auf unbestimmte Zeit gesperrt worden. Es ist untypisch, dass Twitter Informationen über die Entwicklung in einem einzelnen Monat preisgibt - aber der Dienst verwies auf die «ungewöhnlichen Umstände». Trump galt als ein Publikumsmagnet für Twitter. Er hatte in den vergangenen Jahren mit seinen oft kontroversen Tweets immer wieder für große Aufmerksamkeit gesorgt, zuletzt rund um die US-Präsidentenwahl.

Lichtblick für Thyssenkrupp - aber weiterer Stellenabbau gefordert

ESSEN: Der seit Jahren in einer tiefen Krise steckende Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. «Wir spüren Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und unsere Maßnahmen tragen erste Früchte», kommentierte Vorstandschefin Martina Merz die am Mittwoch in Essen vorgelegten Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/21. «Wir haben schwarze Zahlen geschrieben, noch sind wir aber nicht über den Berg.» Für die Modernisierung seiner Stahlsparte gab Thyssenkrupp Investitionen von gut 700 Millionen Euro frei. Im Gegenzug will der Konzern beim Stahl aber mehr Stellen streichen als bisher geplant.

Europäischer Milliardenfonds gegen Corona-Krise so gut wie startklar

BRÜSSEL: Der milliardenschwere Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union soll in den nächsten Tagen offiziell starten. Dies kündigte die EU-Kommission am Mittwoch an. Zuvor hatte das Europaparlament den Fonds mit 672,5 Milliarden Euro endgültig gebilligt. Die letzte Zustimmung des Rats der EU-Staaten gilt als Formsache. Der Fonds soll helfen, die tiefe Rezession durch die Pandemie zu überwinden. Die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität ist das Herzstück des im vergangenen Sommer vereinbarten Wiederaufbauplans im Umfang von insgesamt 750 Milliarden Euro. Das Geld wird über Schulden finanziert und soll vor allem jenen Staaten helfen, die von der Pandemie am schwersten getroffen wurden, darunter Italien, Spanien und Frankreich. Die Investitionen sollen zugleich die Wirtschaft modernisieren.

«Desaströses Corona-Jahr» im Gastgewerbe - Krise bremst Reiselust

WIESBADEN/HAMBURG: Viele Menschen in Deutschland haben im Corona-Jahr 2020 Urlaub zwischen Rügen und Garmisch-Partenkirchen gemacht. Gut jede zweite Urlaubsreise fand einer Umfrage zufolge im eigenen Land statt - ein Reiseverhalten ähnlich wie in den 1970er Jahren. Dennoch verzeichnete der Deutschland-Tourismus einen massiven Einbruch. Die Übernachtungszahlen sanken auf ein Rekordtief. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) rechnet vor allem für die Sommermonate mit einer Belebung der Reisen aus Deutschland und Europa. Allerdings ist die Verunsicherung der Menschen einer Umfrage zufolge derzeit noch groß. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch sank die Zahl der Übernachtungen von Reisenden aus dem In- und Ausland gegenüber dem Vorjahr um 39,0 Prozent auf das Rekordtief von 302,3 Millionen. Es war der niedrigste Stand seit dem Vorliegen gesamtdeutscher Ergebnisse im Jahr 1992.

Preisauftrieb beschleunigt sich - Inflation steigt auf 1 Prozent

WIESBADEN: Nach dem Auslaufen niedrigerer Mehrwertsteuersätze und der Einführung der CO2-Abgabe zu Jahresbeginn hat die Inflation in Deutschland einen Sprung nach oben gemacht. Im Januar 2021 lagen die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatte die Jahresinflationsrate noch bei minus 0,3 Prozent gelegen, zuletzt war sie im Juni mit 0,9 Prozent positiv gewesen. Zwar erwarten Ökonomen in den kommenden Monaten steigende Verbraucherpreise. Der Anstieg dürfte sich aber eher in Grenzen halten. Gegenüber Dezember legten die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent zu. Die Wiesbadener Behörde bestätigte vorläufige Daten.

General Motors mit Milliardengewinn - Chipmangel trübt Ausblick

DETROIT: Die hohe Nachfrage nach SUVs und Pick-up-Trucks hat dem größten US-Autobauer General Motors (GM) trotz Corona-Krise einen starken Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal legten die konzernweiten Erlöse im Jahresvergleich um über 21 Prozent auf 37,5 Milliarden Dollar (30,9 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Detroit mitteilte. Unterm Strich verdiente GM in den drei Monaten bis Ende Dezember 2,8 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr hatten hohe Sonderkosten aufgrund eines Streiks die Quartalsbilanz verhagelt und es war ein Verlust von 194 Millionen Dollar angefallen.

GM warnte, dass Computerchip-Engpässe den Betriebsgewinn 2021 um bis zu zwei Milliarden Dollar drücken könnten. Der Konzern hatte wegen des Chipmangels, der derzeit fast die gesamte Autoindustrie belastet, zuletzt die Produktion in einigen Werken gedrosselt. Vorstandschefin Mary Barra erklärte in einer Konferenzschalte, dass das Unternehmen und die Zulieferer versuchten, die Auswirkungen der Chip-Knappheit zu minimieren. GM werde sich auf die Herstellung seiner profitabelsten Modelle konzentrieren - SUVs und Pick-up-Trucks. «Die Chip-Engpässe werden unsere Wachstumspläne nicht bremsen», sagte Barra.

Anleger reagierten dennoch negativ. Nachdem die Kursverluste vorbörslich zunächst noch relativ verhalten ausfielen, büßten GMs Aktien im frühen US-Handel zeitweise um mehr als fünf Prozent ein - obwohl das Unternehmen die Erwartungen der Analysten bei den Quartalsergebnissen klar übertraf. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 musste der Autobauer - zeitweise deutlich geschwächt durch die Corona-Krise - einen Gewinnrückgang um 4,5 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar verkraften. Der Umsatz fiel von 137,2 Milliarden im Vorjahr auf 122,5 Milliarden Dollar.

Windanlagenbauer Vestas verfehlt trotz Booms die Erwartungen

AARHUS: Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas kann sein boomendes Geschäft in der Corona-Krise kaum in mehr Gewinn ummünzen. Der operative Gewinn sackte im abgelaufenen Jahr um ein Viertel auf 750 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Aarhus mitteilte. Damit verfehlten die Dänen deutlich die Erwartungen von Analysten.

Der Umsatz zog trotz Pandemie um 22 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro an. Für 2021 erwartet das Management um Vestas-Chef Henrik Andersen eine Umsatzsteigerung um etwa 15 Prozent auf 16 bis 17 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand kletterte von 34 auf 43 Milliarden Euro, auch weil das Unternehmen jetzt Windanlagen auf See einbezieht.

Auch die Gewinnpläne für 2021 fielen schwächer aus als am Markt erwartet. Für die Vestas-Aktie, die im vergangenen Jahr kräftig zugelegt hatte, ging es am Morgen zeitweise um mehr als fünf Prozent abwärts. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit rund 13 Prozent eingebüßt. Allerdings wird es immer noch fast 80 Prozent höher gehandelt als vor einem Jahr, bevor die Corona-Krise Mitte Februar begonnen hatte.

Deutsche Regierung will Geldwäsche effektiver bekämpfen

BERLIN: Die Bundesregierung will effektiver gegen Geldwäsche vorgehen und sich auch international dafür besser vernetzen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch, das Transparenzregister auszuweiten, mit dem Hintermänner verschachtelter Unternehmenskonstruktionen sichtbar werden.

Das bestehende «Arsenal im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung» werde weiter aufgerüstet, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). «Damit soll es leichter fallen, die oft absichtlich komplexen Firmenkonstrukte zu durchschauen, Strohmänner zu erkennen und Briefkastenfirmen aufzuspüren.»

Das Register solle Unternehmen davor schützen, mit unseriösen Geschäftspartnern und kriminellen Machenschaften in Verbindung zu kommen. Zugleich sollen die Ermittler in Deutschland enger mit Behörden in anderen EU-Ländern zusammenarbeiten. Die Weitergabe von Daten über das Bundeskriminalamt an Europol soll erleichtert werden.

Schwedische Zentralbank rechnet bis 2024 mit Leitzins von 0 Prozent

STOCKHOLM: Die schwedische Zentralbank belässt ihren Leitzins bei 0 Prozent und rechnet derzeit nicht damit, dass sich daran in den kommenden Jahren etwas ändern wird. Bis zum Jahr 2024 gehen die Schweden von einem unverändert bei 0,0 Prozent liegenden Leitzins aus, um die Inflation auf ein anhaltendes Niveau von rund 2 Prozent zu heben, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Prognose der Notenbank hervorgeht.

Zugleich teilte die Zentralbank mit, das Volumen ihres Anleihenkaufprogramms bei 700 Milliarden Kronen (70 Mrd Euro) zu belassen. «Die Pandemie hat ihren Griff um die wirtschaftliche Entwicklung nicht gelockert», hieß es aus Stockholm. Man müsse in der Geldpolitik deshalb Ausdauer beweisen.

Die Wirtschaft hat sich in der zweiten Corona-Welle nach Angaben der Zentralbank allerdings widerstandsfähiger gezeigt als noch in der ersten Hochphase der Pandemie im Frühjahr 2020. 2021 hänge nun viel davon ab, wie schnell und effektiv die Impfungen die Pandemielage bessern könnten.

Sobald sich die Infektionszahlen verringerten und die Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert würden, werde damit gerechnet, dass die Verbraucher zu einem normaleren Konsummuster zurückkehren werden. Das Ausmaß der Corona-Krise bringe jedoch mit sich, dass es bis 2023 dauern werde, bis die Inflation anhaltend in der Nähe des erklärten Ziels von 2 Prozent liegen werde.

Wirtschaftsverbände fordern konkrete mittelfristige Öffnungskonzepte

BERLIN: Unmittelbar vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern fordern Spitzenverbände eindringlich Öffnungskonzepte für die Wirtschaft in Deutschland. «Wir erwarten von der Politik, die im Januar versprochene Mittelfriststrategie für ein Öffnungsszenario vorzulegen», erklärten BDA und BDI am Mittwoch in einem gemeinsamen Appell. «Uns ist bewusst, dass die Mutation des Virus eine striktere Herangehensweise erfordert», betonten die Verbandspräsidenten Rainer Dulger und Siegfried Russwurm. Statt Verlängerungen im Mehr-Wochen-Rhythmus müsse es aber eine mittelfristige Perspektive mit einem klaren Szenario geben.

Das wirtschaftliche Leben müsse «schrittweise und regional differenziert, gleichzeitig entlang eines bundesweit einheitlichen und evidenzbasierten gesundheitspolitischen Rahmens» wieder anlaufen. Die Verbände betonten, vielen Unternehmen fehle das Licht am Ende des Tunnels. Es gehe darum, verantwortungsvoll und nachhaltig Absatzmöglichkeiten zu eröffnen und Lieferketten zu sichern.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder die nächsten Schritte beraten. Erwartet wird derzeit, dass der Lockdown verlängert wird.

Auch Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer mahnte einen an klaren Kriterien orientierten und vertretbaren Öffnungsplan an. «Wenn verhindert werden soll, dass tausendfach Betriebsinhaber die Scherben ihres Lebenswerkes aufkehren und tausende Beschäftigte ihre Arbeit verlieren, müssen unsere Handwerksbetriebe schnellstmöglich, und sobald es epidemiologisch zu vertreten ist, wieder öffnen können», sagte er der «Rheinischen Post». Viele Friseure, Kosmetiker, Maßschneider, Gold- und Silberschmiede stünden derzeit kurz vor dem Kollaps - auch weil versprochene Hilfsgelder vielfach noch nicht angekommen seien.

Verbraucherpreise ziehen zu Jahresbeginn an

WIESBADEN: Nach dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung hat die Inflation in Deutschland zu Jahresbeginn einen Sprung gemacht. Im Januar 2021 lagen die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatte die Inflationsrate noch bei minus 0,3 Prozent gelegen, zuletzt war sie im Juni mit 0,9 Prozent positiv gewesen. Gegenüber Dezember stiegen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte vorläufige Daten.

Die für ein halbes Jahr eingeführten niedrigeren Mehrwertsteuersätze von 16 beziehungsweise 5 Prozent zur Ankurbelung des Konsums in der Corona-Krise waren Ende vergangenen Jahres ausgelaufen.

Neben dem Ende der Mehrwertsteuersenkung wirkte sich nach Angaben der Statistiker auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid (CO2), das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, auf die Preise aus.

Vor allem für Lebensmittel mussten Verbraucher im Januar tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor (plus 2,2 Prozent). Zugleich verlangsamte sich der Preisrückgang von Energieprodukten. Sie verbilligten sich um 2,3 Prozent. Im Dezember hatte Energie noch 6,0 Prozent weniger gekostet als ein Jahr zuvor.

Ölpreise setzen Anstiegsserie nicht fort

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre jüngste Anstiegsserie zunächst nicht fortgesetzt und sind leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,94 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls leicht auf 58,20 Dollar.

In den vergangenen Tagen waren die Rohölpreise beständig gestiegen. Sie erreichten damit den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Die jüngsten Verluste begründeten Händler mit einer typischen und unvermeidlichen Gegenbewegung nach einer Serie von Preisanstiegen. Starke Impulse gab es am Ölmarkt zunächst nicht.

Allerdings werden am Markt Stimmen lauter, die angesichts deutlicher Preiszuwächse vor einer Überhitzung warnen. Allein seit Anfang Februar ist Nordseeöl um gut zehn Prozent teurer geworden. Der Markt sei «deutlich überkauft», heißt es in einem Rohstoffkommentar der Commerzbank. Es sei mit einer Preiskorrektur zu rechnen.

Euro stabil über 1,21 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,21 US-Dollar gelegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2125 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2104 Dollar festgelegt.

Zur Wochenmitte blicken Analysten und Anleger vor allem auf US-Konjunkturdaten. Es werden Inflationsdaten erwartet, die derzeit besonders im Fokus stehen. Grund ist das geplante billionenschwere Konjunkturpaket, das die amerikanische Regierung auflegen will. Einige einflussreiche Ökonomen, die normalerweise nicht für Inflationsängste bekannt sind, warnen vor zu viel Konjunkturstimulus und daraus resultierenden Inflationsgefahren.

In den aktuellen Daten dürfte davon zwar noch nichts zu sehen sein. Allerdings rechnen Analysten ab März auch aus statistischen Gründen mit deutlicheren Preissteigerungen. Dies dürfte das ohnehin im Mittelpunkt stehende Thema zusätzlich befeuern.

Gegen Abend will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zum Zustand des US-Arbeitsmarkts äußern. Für die Federal Reserve steht die Entwicklung des durch die Corona-Krise stark angeschlagenen Jobmarkts im Mittelpunkt. Inflationsgefahren macht sie derzeit nicht aus.

Toyota hebt Gewinnprognose kräftig an

TOKIO: Der japanische Volkswagen-Rivale Toyota hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr ungeachtet der andauernden Corona-Pandemie deutlich angehoben. Wie der japanische Branchenprimus am Mittwoch bekanntgab, dürfte sich der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 31. März dank einer Nachfrageerholung auf den beiden wichtigen Märkten China und Nordamerika auf 1,9 Billionen Yen (rund 15 Milliarden Euro) belaufen. Zuvor war Toyota noch von einem Gewinn unter dem Strich von 1,4 Billionen Yen ausgegangen.

Die revidierte Ertragszahl stellt zwar im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr einen Rückgang um 6,7 Prozent dar. Doch bekam Toyota die Folgen der Corona-Pandemie geringer zu spüren als andere Hersteller. Der Umsatz dürfte am Ende des Geschäftsjahres 26,5 Billionen Yen statt 26 Billionen Yen betragen, hieß es weiter.

Im dritten Geschäftsquartal waren der Nettoertrag kräftig um 50 Prozent auf 838,7 Milliarden Yen und der Umsatz um sieben Prozent auf 8,15 Billionen Yen gestiegen. Die Toyota-Gruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeughersteller Hino Motors gehören, rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem globalen Absatz von 9,7 Millionen Fahrzeugen. Im November war der Konzern noch von 9,4 Millionen Fahrzeugen ausgegangen.

Toyota hatte im vergangenen Kalenderjahr beim globalen Absatz erstmals seit fünf Jahren wieder den Spitzenplatz erreicht und damit seinen Rivalen Volkswagen überholt. Die Gruppe setzte im vergangenen Jahr insgesamt 9,53 Millionen Fahrzeuge ab. Das ist zwar ein Rückgang zum Vorjahr um 11,3 Prozent. Doch dank einer Erholung in China und den USA stieg der Absatz seit Oktober drei Monate in Folge wieder an.

Geburten in China gehen drastisch zurück - Minus 15 Prozent

PEKING: Die Zahl der Geburten in China ist im vergangenen Jahr drastisch gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr seien 15 Prozent weniger Neugeborene amtlich gemeldet worden, berichtete das Ministerium für öffentliche Sicherheit. Die Zahl sei von 11,79 auf 10,04 Millionen gefallen. Experten sprachen am Mittwoch von einem «alarmierenden» Trend und warnten vor einer Überalterung der Gesellschaft in China, die damit noch viel schneller als erwartet voranschreite.

Die jährliche Geburtenrate hatte nach Angaben des Statistikamtes bereits 2019 den niedrigsten Stand seit Gründung der Volksrepublik 1949 erreicht. Als Gründe wurden die hohen Kosten für Bildung und Wohnungen genannt. Auch geht die Zahl der Eheschließungen zurück, während die Scheidungsrate in China vergleichsweise hoch ist. Viele Paare warten auch mit der Heirat und gründen erst später Familien.

Die Aufhebung der seit 1979 geltenden Ein-Kind-Politik in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde hatte 2016 nur vorübergehend zu einem leichten Anstieg der Geburten geführt, doch ist die Zahl seither wieder stetig gefallen.

«Barbie» und «Hot Wheels» bescheren Mattel starke Geschäftszuwächse

EL SEGUNDO: Der US-Spielzeugriese Mattel hat dank hoher «Barbie»- und «Hot Wheels»-Nachfrage starke Zuwächse im Weihnachtsquartal verbucht. Insgesamt stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,3 Mrd Euro), wie der Hasbro-Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen El Segundo mitteilte.

Bei Mattels Klassiker «Barbie» erhöhten sich die Verkäufe um 19 Prozent, bei «Hot Wheels»-Spielzeugautos gab es ein 13-prozentiges Plus. Unterm Strich erzielte Mattel 130,5 Millionen Dollar Quartalsgewinn, nachdem es im Vorjahreszeitraum nur einen ganz kleinen Überschuss gab. Im ganzen abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 verdiente das Unternehmen, geschwächt durch die Corona-Krise, 126,6 Millionen Dollar.

Qiagen dank Corona-Tests weiter im Aufwind

VENLO: Die hohe Nachfrage nach seinen Corona-Tests und entsprechenden Analysegeräten hat dem Diagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Wegen eines starken Schlussquartals übertraf die Firma ihre bereits mehrfach angehobenen Ziele noch etwas. Die Erlöse kletterten binnen 12 Monaten um 23 Prozent auf 1,87 Milliarden Dollar, wie das im MDax und an der Nasdaq notierte Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Venlo mitteilte.

Das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg um 52 Prozent auf 2,17 Dollar . Unter dem Strich verdiente Qiagen 359,2 Millionen Dollar. Ein Jahr zuvor hatte noch ein Verlust von knapp 42 Millionen Dollar in den Büchern gestanden.

Im neuen Jahr will Qiagen weiter zulegen. "«Während wir uns auf die Lieferung von Covid-19-Lösungen konzentrieren, beobachten wir eine steigende Nachfrage in anderen Bereichen unseres Portfolios"», sagte Unternehmenschef Thierry Bernard laut Mitteilung. An den bereits im Dezember veröffentlichten Zielen für 2021 hält das Unternehmen fest.

Für das erste Quartal stellte das Management ein Umsatzplus zu konstanten Wechselkursen von mindestens 45 Prozent in Aussicht. Das bereinigte EPS soll ebenfalls währungsbereinigt auf einen Wert in der Bandbreite von 0,60 bis 0,62 Dollar zulegen, nach 0,34 Dollar im Vorjahresquartal.

INGOLSTADT: Audi ist gut in das neue Jahr gestartet.

Nach dem absatzstarken Schlussquartal 2020 seien die Verkäufe im Januar um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, sagte Vertriebsvorstand Hildegard Wortmann am Dienstag in Ingolstadt. In China habe der Absatz um mehr als 35 Prozent zugelegt. Auch in den USA gebe es ein gutes Plus. In Europa dagegen belaste der Corona-Lockdown den Handel - «da wird das erste Halbjahr noch schwierig bleiben». Insgesamt sei sie verhalten optimistisch, dass 2021 bei den Absatzzahlen ein gutes Jahr werde, so Wortmann.

EU-Parlament segnet Corona-Aufbaufonds in Milliardenhöhe ab

BRÜSSEL: Das Europaparlament hat formell grünes Licht für den milliardenschweren Corona-Aufbaufonds gegeben. Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, stimmten die Abgeordneten für das Finanzprogramm in Höhe von 672,5 Milliarden Euro. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten zustimmen. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis sagte in der Plenardebatte in Brüssel, man sehe ein schnelles Verfahren vor. Schon am Freitag könnte der Aufbauplan demnach unterzeichnet werden.

Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist das Herzstück des Wiederaufbauplans der Europäischen Union. Das Geld soll die Folgen der Pandemie bekämpfen und gezielt investiert werden. Mindestens 37 Prozent der Ausgaben je Land sollen dabei in den Klimaschutz gehen, ein Fünftel in die Digitalisierung. Auch die Jugend, der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt und die Stärkung der Institutionen sollen mit den Mitteln gefördert werden. Deutschland könnte nach jetzigem Stand 22,7 Milliarden Euro bekommen.

Dombrovskis mahnte die Mitgliedstaaten, kein Flickenwerk kleiner Maßnahmen vorzulegen, sondern eine klare Strategie. Auch müssten die Länder der Staatengemeinschaft so schnell wie möglich den Eigenmittelbeschluss der EU in ihren nationalen Parlamenten ratifizieren, damit das Geld fließen könne.

Corona-Pandemie: Weitere Lockerungen in Ex-Epizentrum New York

NEW YORK: In der Millionenmetropole New York soll es in der Corona-Pandemie weitere Lockerungen geben. Ab Freitag dürften Restaurants, Bars und Cafés ihre Innenräume eingeschränkt wieder öffnen, teilte Gouverneur Andrew Cuomo mit. Der von den Feiertagen rund um den Jahreswechsel angetriebene Anstieg der Neuinfektionen sei vorbei.

Zudem sollen Ende des Monats auch die Klassenstufen sechs bis acht wieder Präsenzunterricht bekommen, teilte Bürgermeister Bill de Blasio mit. «Unsere Schulen waren bis jetzt bemerkenswert sicher, wirklich die sichersten Orte in New York», sagte er bei einer Pressekonferenz. Die Grundschulen sind bereits seit mehreren Wochen wieder teilweise geöffnet, die Oberstufen müssten allerdings noch ein bisschen warten, kündigte de Blasio an. Mehr als zwei Drittel aller Schüler im öffentlichen Schulsystem der Stadt haben sich allerdings bereits zu Beginn des Schuljahres freiwillig gegen Präsenzunterricht entschieden. Sie lernen von zu Hause aus mit dem Computer.

New York war im Frühjahr 2020 das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen stabilisiert.

Bundespräsidialamt: «Völliges Unverständnis» für Botschafter-Kritik

BERLIN: Das Bundespräsidialamt hat deutlich irritiert auf die Kritik des ukrainischen Botschafters in Berlin, Andrij Melnyk, wegen Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Gaspipeline Nord Stream 2 reagiert. «Der Vorwurf stößt im Bundespräsidialamt auf völliges Unverständnis», hieß es am Dienstag in einer kurzen Stellungnahme. «Der Text des Interviews spricht für sich.»

Melnyk hatte zuvor die «fragwürdigen historischen Argumente» Steinmeiers kritisiert, die «mit Befremden und Empörung» in Kiew aufgenommen worden seien. «Die Äußerungen von Bundespräsident Steinmeier haben uns Ukrainer tief ins Herz getroffen», erklärte der ukrainische Botschafter.

Steinmeier hatte Nord Stream 2 in einem Interview der «Rheinischen Post» mit dem Argument verteidigt, dass die Energiebeziehungen fast die letzte verbliebene Brücke zwischen Russland und Europa seien. Er wies darauf hin, dass Deutschland dabei auch die historische Dimension im Blick behalten müsse und erinnerte an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, der sich am 22. Juni zum 80. Mal jährt. «Mehr als 20 Millionen Menschen der damaligen Sowjetunion sind dem Krieg zum Opfer gefallen. Das rechtfertigt kein Fehlverhalten in der russischen Politik heute, aber das größere Bild dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren», sagte Steinmeier.