Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Euro und Pfund legen zu - Brexit-Einigung erwartet

LONDON/FRANKFURT: Die sich abzeichnende Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien haben den Euro und das Pfund am Donnerstag gestützt. Der Euro kostete am Morgen in London bei 1,2209 US-Dollar. In der Nacht hatte er noch unter der Marke von 1,22 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2166 (Dienstag: 1,2239) Dollar festgesetzt.

Nach einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte des geplanten Brexit-Handelspakts dauern die letzten Verhandlungen der EU mit Großbritannien aber noch an. Auch wenn Details offenbar noch ungeklärt sind, wird weiter eine Einigung an Heiligabend erwartet.

Deutlicher als der Euro legte das britische Pfund zu. Es stieg zu allen wichtigen Währungen. Die britische Wirtschaft würde von einem Vertrag laut Ökonomen noch stärker profitieren als die EU. Ohne eine Einigung würde Großbritannien den europäischen Binnenmarkt ohne Handelsvertrag zum Jahreswechsel verlassen.

Iran: 200 Millionen Euro für Einfuhr von Corona-Impfstoffen

TEHERAN: Der Iran hat 200 Millionen Euro für die Einfuhr von Corona-Impfstoffen bereitgestellt. Das gab Zentralbankchef Abdolnasser Hemmati am Donnerstag bekannt. «Wir sind diesbezüglich im direkten Kontakt mit dem Gesundheitsministerium ... falls nötig, wird der Betrag auch erhöht», schrieb Hemmati auf seiner Instagram-Seite. Wegen der US-Sanktionen sei die Einfuhr der Impfstoffe aber noch nicht garantiert. Seit dem Ausbruch der Pandemie Ende Februar gab es im Iran über 54.000 Todesfälle in Verbindung mit Corona und mehr als eine Million Infektionen.

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen haben dem Iran auch den Import von Corona-Impfstoffen erschwert. «Wenn wir über die Einfuhr der Impfstoffe sprechen, verfluchen wir hundert Mal diesen Trump, dem nicht mal die Gesundheit der Menschen wichtig ist», sagte Präsident Hassan Ruhani. Die Einfuhr der Vakzine hätte mit einem kurzen Telefonat erledigt werden können, aber wegen der Sanktionen gebe es zahlreiche Hürden. Ruhani versprach den Iranern jedoch, dass seine Regierung einen Weg finden werde, die Impfstoffe rechtzeitig den Iranern zur Verfügung zu stellen.

Nach dem Ausstieg aus dem Wiener Atomabkommen 2018 verhängte die US-Regierung die nach eigenen Angaben härtesten Sanktionen gegen den Iran. Diese treffen auch die internationalen Bankverbindungen des Landes. Da internationalen Banken wegen der Sanktionen ihre Zusammenarbeit mit dem Iran einstellen mussten, kann der Gottesstaat über das ausländische Bankensystem de facto weder etwas kaufen noch verkaufen. Zwar sollten bei Medikamenten und Lebensmitteln Ausnahmen gelten, doch nach Angaben der iranischen Zentralbank gab es auch die nicht.