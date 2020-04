Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.20 | Überblick

Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

NÜRNBERG: Deutschlands Unternehmen haben in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Diesen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt. Damit wurden alle Prognosen von Volkswirten bei weitem übertroffen. Die Schätzungen der Experten hatten zwischen drei und sieben Millionen Menschen gelegen. Der bisherige Rekordwert der Bundesagentur für Arbeit für dieses arbeitsmarktpolitische Instrument stammt aus dem Mai 2009. Damals waren 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur eingegangen.

EZB bringt neue Langfristigkredite für Banken auf den Weg

FRANKFURT/MAIN: Zur Unterstützung der Kreditvergabe in der Corona-Krise legt die Europäische Zentralbank (EZB) ein neues Programm mit besonders günstigen Langfristfinanzierungen auf. Das beschloss der EZB-Rat bei seiner Sitzung am Donnerstag in Frankfurt, wie die Notenbank mitteilte. Das Programm soll in diesem Mai gestartet werden. Die Bedingungen für bereits laufende Kreditprogramme werden weiter gelockert. Das soll Banken in die Lage versetzen, angesichts der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie Unternehmen mit ausreichend Geld zu versorgen.

Mammutprozess beendet: 235.000 Kunden stimmen Diesel-Vergleich zu

WOLFSBURG: Kurz vor dem Ablauf der verlängerten Annahmefrist für den Diesel-Vergleich hat sich der VW-Konzern mit rund 235.000 Kunden auf Entschädigungszahlungen geeinigt. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hat daraufhin seine Musterfeststellungsklage gegen VW zurückgenommen, wie das Oberlandesgericht Braunschweig am Donnerstag bekanntgab. Nach VW-Angaben sollen ab dem 5. Mai etwa 750 Millionen Euro an Zahlungen in Zusammenhang mit dem Abgasskandal fließen. Insgesamt haben sich rund 90 Prozent der über 260.000 Vergleichsberechtigten der Einigung angeschlossen. Je nach Alter und Typ des Fahrzeugs sollen Kunden mit Beträgen zwischen 1350 und 6250 Euro entschädigt werden.

Seit März wegen Corona mehr als 30 Millionen Arbeitslose in den USA

WASHINGTON: Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März sind mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos geworden. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 25. April belief sich auf 3,8 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den fünf Wochen zuvor hatten bereits 26,4 Millionen Menschen ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Die neue Gesamtzahl lag damit bei 30,2 Millionen seit Mitte März.

Thyssenkrupp erhält Staatshilfe in Milliardenhöhe

ESSEN: Thyssenkrupp erhält in der Corona-Krise umfangreiche finanzielle Unterstützung vom Staat. Bei der KfW Bankengruppe hat sich der Stahl- und Industriekonzern einen Kredit von rund einer Milliarde Euro gesichert, wie es am Donnerstag in Unternehmenskreisen hieß. Ein Konzernsprecher wollte sich nicht zu dem Kredit äußern. Er verwies auf frühere Äußerungen, man prüfe wie andere Unternehmen, «ob und welche der von der öffentlichen Hand den Unternehmen angebotenen Finanzierungshilfen für Thyssenkrupp in Betracht kommen». Das «Handelsblatt» hatte zuvor über den Kredit berichtet.

EuGH-Gutachterin: Abschaltsoftware in Diesel-Autos fällt unter Verbot

LUXEMBURG: Knapp fünf Jahre nach Beginn des Diesel-Skandals müssen sich Autobauern auf eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof gefasst machen. Die zuständige EuGH-Generalanwältin vertrat am Donnerstag in ihrem Gutachten die Ansicht, eine zur Senkung von Abgaswerten bei Labortests eingesetzte Software sei eine «Abschalteinrichtung» und damit nach EU-Recht verboten. Das Urteil des EuGH fällt erst in einigen Wochen, doch folgen die höchsten EU-Richter meist ihren Gutachtern. (Rechtssache C-693/18) Im September 2015 war aufgeflogen, dass Volkswagen mit spezieller Software Abgaswerte bei Zulassungstests manipuliert hatte. Die Folge waren Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe und eine Klagewelle, die immer noch läuft. Vor dem EuGH geht es ebenfalls um solche Manipulationen auf dem Prüfstand, in diesem Fall in Frankreich.

BASF wegen Corona-Pandemie mit Gewinnrückgang

LUDWIGSHAFEN: Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im ersten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger verdient. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) ging um 6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zurück, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Ludwigshafen mitteilte. BASF führte den Rückgang vor allem auf eine geringere Nachfrage in den Sparten Basischemikalien (Chemicals) und Materials zurück. Zur letzten Sparte gehören Vorprodukte wie etwa Isocyanate und Polyamide für die Kunststoffindustrie und die kunststoffverarbeitende Industrie. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 885 Millionen Euro. Das waren 37 Prozent weniger als im Vorjahr.

Dax bröckelt ab nach EZB-Zinsentscheid

FRANKFURT/MAIN: Dem deutschen Aktienmarkt ist nach der jüngsten Erholungsrally am Donnerstag die Puste ausgegangen. Der Dax notierte zuletzt 0,64 Prozent niedriger bei 11.037,11 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Donnerstagnachmittag 0,37 Prozent auf 23.318,65 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,6 Prozent. Am deutschen Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,11 Prozent auf 144,99 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0865 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0842 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9223 Euro gekostet.