Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ölpreise geben nach - US-Wahl weiterhin offen

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. An den Finanzmärkten bleibt das offene Rennen um die US-Präsidentschaft das bestimmende Thema. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,50 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 71 Cent auf 38,74 Dollar.

In den USA hat weiterhin kein Kandidat die notwendige Zahl an Wahlmännern erreicht, um sich zum Präsidenten wählen zu lassen. Amtsinhaber Donald Trump kündigte bereits an, die Gerichte anrufen zu wollen. Zuletzt deutete vieles auf einen Sieg des Herausforderers Joe Biden hin.

Marktexperten hatten bereits angemerkt, dass Bidens Fokus auf alternative Energien eher negativ für die Ölmärkte zu werten sei. Zudem würde ein Präsident Biden die Chancen steigen lassen, dass der Iran wieder Zugang zum internationalen Markt bekommt. Ein erhöhtes Angebot würde die von der Corona-Krise belasteten Preise zusätzlich unter Druck setzen.

Indonesien rutscht zum ersten Mal seit 1998 in eine Rezession

JAKARTA: Indonesien ist wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren in eine Rezession gerutscht. Die Wirtschaft des südostasiatischen Landes sei das zweite Quartal in Folge geschrumpft, teilte der Leiter des Zentralamts für Statistik, Kecuk Suhariyanto, am Donnerstag mit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im dritten Quartal im Jahresvergleich um 3,49 Prozent zurückgegangen, im zweiten Vierteljahr war es bereits um 5,32 Prozent gesunken. Besonders der Inlandskonsum als Haupttreiber der indonesischen Wirtschaft habe unter der Virus-Krise gelitten, hieß es.

Die Behörden hatten im September wegen steigender Infektionszahlen rund um die Hauptstadt Jakarta, der Wirtschaftsmetropole des Inselreiches, erneut einen mehrwöchigen Teil-Lockdown verhängt. Zudem liegt der internationale Tourismus am Boden, ein wichtiger Wirtschaftszweig vor allem für die beliebte Insel Bali.

Indonesien ist mit seinen mehr als 260 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat Südostasiens. Bisher wurden mehr als 421.000 Corona-Infektionen bestätigt, rund 14.000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Euro stabil über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1721 Dollar festgesetzt.

Hauptthema an den Finanzmärkten bleibt der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Nach derzeitigem Auszählungsstand stehen die Chancen für Herausforderer Joe Biden nicht schlecht, Präsident Donald Trump abzulösen. Dieser würde sich aber nicht so einfach geschlagen geben, sein Team initiiert in mehreren Bundesstaaten Klagen gegen die Auszählungen.

Am Donnerstag rückt auch wieder die Geldpolitik in den Blick der Märkte. Am Morgen wollte die britische Zentralbank ihre Zinsentscheidung treffen. Angesichts neuer Corona-Beschränkungen wird mit zusätzlichen Wertpapierkäufen zur Konjunkturstützung gerechnet. In den USA entscheidet am Abend die Notenbank Federal Reserve über ihren Kurs. Wegen des ungewissen Wahlausgangs werden wesentliche Kurskorrekturen nicht erwartet.