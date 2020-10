Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.20 | Überblick

Export kommt nur langsam aus dem Corona-Tal

WIESBADEN: Deutschlands Exportwirtschaft arbeitet sich in kleinen Schritten aus dem Corona-Tief. Im August stieg die Ausfuhr von Waren um 2,4 Prozent im Vergleich zum Juli, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresmonat lag das Volumen der Exporte mit 91,2 Milliarden Euro allerdings um 10,2 Prozent im Minus. Die Einfuhren verringerten sich binnen eines Jahres um 7,9 Prozent auf 78,5 Milliarden Euro. Zeitweise Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten zu Beginn der Corona-Pandemie hatten das Geschäft mit «Made in Germany» in den vergangenen Monaten ausgebremst.

Die allmähliche Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern kommt den Exporteuren nun zugute. Allerdings liegen die Ausfuhren immer noch um 9,9 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020 - dem Monat vor Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen.

Eurokurs kaum verändert unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1770 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1770 Dollar festgesetzt.

Ein starker Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland zeigte am Morgen keine Auswirkungen am Devisenmarkt. Am Morgen hatte das Robert Koch-Institut (RKI) in der größten Volkswirtschaft der Eurozone einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen auf mehr als 4000 binnen eines Tages gemeldet.

Auch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed konnte am Devisenmarkt keine Impulse setzen. Am Mittwochabend hatte die Fed die Mitschrift veröffentlicht. Demnach wurde die Projektion grundsätzlich bestätigt, dass der Leitzins in den USA bis 2023 quasi bei Null bleiben wird. Außerdem wurde die US-Regierung ermahnt, die Wirtschaft im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu unterstützen. Das Risiko einer unzureichenden Unterstützung sei derzeit größer als das Risiko, «zu viel zu tun», hieß es.