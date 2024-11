Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.11.24 | Überblick

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0526

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0526 (Mittwoch: 1,0562) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9500 (0,9467) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83273 (0,83380) britische Pfund, 162,53 (164,42) japanische Yen und 0,9294 (0,9342) Schweizer Franken fest.

US-Regierung: Google muss Chrome-Browser verkaufen

WASHINGTON: Die US-Regierung will vor Gericht durchsetzen, dass Google sich vom weltweit meistbenutzten Web-Browser Chrome trennen muss. Das Justizministerium schlug die Maßnahme im Wettbewerbsprozess gegen Google in Washington vor. Wie es in dem Prozess weitergeht, ist allerdings offen. Denn der Richter wird erst zum kommenden Sommer entscheiden. Bis dahin wird Donald Trump US-Präsident sein, er wird am 20. Januar vereidigt. Und der Kurs seiner Regierung in dem Verfahren könnte ganz anders ausfallen.

VW-Tarifrunde: IG Metall dringt auf Lösung bis Weihnachten

WOLFSBURG: In den Tarifverhandlungen bei Volkswagen fordern IG Metall und Betriebsrat einen Abschluss noch vor Weihnachten. «Wir erwarten von Volkswagen, dass man sich heute mit uns genau auf diesen konstruktiven Lösungspfad begibt und dass wir jetzt in einen Verhandlungsprozess einsteigen», sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger vor der dritten Runde in Wolfsburg.

Mehr als jedes fünfte Auto fällt bei Hauptuntersuchung durch

BERLIN: Mehr als jedes fünfte Auto ist zuletzt mit «erheblichen» oder sogar «gefährlichen Mängeln» bei der Tüv-Hauptuntersuchung durchgefallen. Das ist mit 20,6 Prozent über alle Modelle und Altersklassen hinweg in etwa die gleiche Quote wie im Vorjahreszeitraum (20,5 Prozent), wie es im Tüv-Report heißt.

Zahl der Firmenpleiten steigt weiter deutlich

WIESBADEN: Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland steigt weiter stark. Auch im Oktober haben deutlich mehr Unternehmen Insolvenz angemeldet als ein Jahr zuvor. Das Statistische Bundesamt registrierte anhand vorläufiger Daten einen Anstieg der angemeldeten Verfahren um 22,9 Prozent im Vergleich zum Oktober 2023. Mit Ausnahme des Juni 2024 liegt die Zuwachsrate seit Juni 2023 im zweistelligen Bereich.

Nvidia wächst dank KI-Boom weiter explosiv

SANTA CLARA: Der KI-Boom ist für den Chip-Konzern Nvidia zu einer Goldgrube geworden - und das Geschäft wird immer größer. Im vergangenen Quartal schoss der Umsatz im Jahresvergleich um 94 Prozent auf 35,1 Milliarden Dollar (33,3 Mrd Euro) hoch. Der Gewinn wurde mit 19,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Anleger hatten sich allerdings eine noch bessere Prognose für das laufende Quartal erhofft.

Schaden in der Waschanlage - Autofahrer gewinnt am BGH

KARLSRUHE: Ein Autofahrer fährt mit seinem Wagen in die Waschanlage. Er stellt das Auto ab, steigt aus und startet den Waschvorgang. Plötzlich knackt es und der Heckspoiler fällt ihm vor die Füße. Der Mann verklagt den Betreiber der Anlage auf Schadenersatz. Was folgt, ist ein jahrelanger Rechtsstreit - der für ihn glücklich endet. Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bekommt er in dritter und letzter Instanz Recht.

Studie: Globaler Flugverkehr verfehlt Klimaziele klar

BAKU/BERLIN: Der weltweite Passagierluftverkehr hat einer Studie zufolge seine Klimaziele klar verpasst. Auch den deutschen Airlines ist es kaum gelungen, den Kerosinverbrauch zu senken und damit den CO2-Ausstoß und weitere Umweltschäden zu lindern. In einem zur Klimakonferenz in Baku vorgelegten Airline-Ranking der Umweltorganisation «Atmosfair» sind Lufthansa, Condor und Tuifly zurückgefallen.

Prozess gegen Cum-Ex-Kronzeugen gestartet

BONN: Im größten Steuerskandal der Bundesrepublik, den illegalen Cum-Ex-Aktiengeschäften, hat vor dem Bonner Landgericht ein Strafprozess gegen eine der Schlüsselfiguren begonnen. Dem Anwalt Kai-Uwe Steck werden acht Fälle von besonders schwerer Steuerhinterziehung vorgeworfen, bei denen laut Anklage ein Steuerschaden von 428 Millionen Euro entstanden sein soll. Steck war Kanzleipartner von Hanno Berger, der als treibende Kraft hinter Cum-Ex-Geschäften in Deutschland gilt. Berger sitzt im Gefängnis.