Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0800 (Mittwoch: 1,0758) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9259 (0,9295) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84663 (0,84680) britische Pfund, 173,84 (174,18) japanische Yen und 0,9717 (0,9718) Schweizer Franken fest.

EU führt vorläufige Strafzölle auf E-Autos aus China ein

BRÜSSEL: Die EU führt an diesem Freitag vorläufige Strafzölle auf den Import von Elektroautos aus China ein. Das geht aus dem EU-Amtsblatt hervor. Die Strafzölle treffen unter anderem das Unternehmen BYD, das derzeit im großen Stil die Fußball-Europameisterschaft sponsert.

China bekräftigt Verhandlungsbereitschaft im Zollstreit

PEKING: Im Streit um Zölle auf importierte Elektroautos zeigt sich China gegenüber der EU-Kommission weiter verhandlungsbereit. «Ich hoffe, dass die europäische und die chinesische Seite aufeinander zugehen, Aufrichtigkeit zeigen und den Konsultationsprozess beschleunigen», sagte ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums am Donnerstag. Bis zu einer endgültigen Entscheidung gebe es noch ein Zeitfenster von vier Monaten.

Zensus: Fast zwei Millionen Wohnungen stehen leer

WIESBADEN: Trotz der hohen Wohnraumnachfrage stehen in Deutschland viele Wohnungen leer. Nach Erhebungen des Zensus waren es zum Stichtag 15. Mai 2022 rund 1,9 Millionen Wohnungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht genutzt wurden. Das entspricht einer Leerstandsquote von 4,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Über die Hälfte der Immobilien (55 Prozent) wurde seit mehr als einem Jahr nicht mehr bewohnt.

Vodafone investiert 140 Millionen Euro in KI-Kundenbetreuung

DÜSSELDORF: Vodafone investiert in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro in Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) von Microsoft und OpenAI, um die Beantwortung von Kundenanfragen zu verbessern. Durch den Einsatz einer fortgeschrittenen KI reagiere der Chatbot «TOBi» schneller als bislang und löse Kundenanliegen effektiver, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit.

Rekordquartal bei Balkonkraftwerken

BERLIN/BONN: Die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland wächst immer schneller. Im zweiten Quartal gingen dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zufolge mehr als 152.000 dieser Geräte neu ans Netz. Das ist ein gewaltiges Plus von 52 Prozent zum bisherigen Rekordhalter, dem zweiten Quartal 2023. Insgesamt verzeichnet das Marktstammdatenregister derzeit gut 563.000 Anlagen in Betrieb. Die wirklichen Zahlen dürften sogar noch höher sein, da es eine mehrwöchige Nachmeldefrist gibt und manche Anlagen schlicht nicht angemeldet werden.

Rewe will deutlich mehr Märkte mit SB-Kassen ausstatten

KÖLN: Die Supermarktkette Rewe setzt künftig noch stärker auf Selbstbedienungskassen. «Bis Ende des Jahres wollen wir die Zahl der Supermärkte, die damit ausgestattet sind, von knapp über 1.000 auf 1.800 erhöhen. Dann gibt es in knapp der Hälfte unserer Geschäfte SB-Kassen. In den nächsten Jahren werden das sicher noch mehr werden», sagte Rewe-Chef Lionel Souque der Deutschen Presse-Agentur. Die Kassen ohne Personal liefen gut und würden von einem Viertel der Kunden genutzt.

Solarstrom vom Meer: RWE an Pilotprojekt beteiligt

SCHEVENINGEN/ESSEN: Der Energiekonzern RWE ist an einem Pilotprojekt in der niederländischen Nordsee beteiligt, bei dem die Solarstromgewinnung auf dem Meer erprobt wird. Die jüngst in Betrieb genommene Solaranlage des niederländisch-norwegischen Unternehmen SolarDuck besteht aus sechs miteinander verbundenen Plattformen, wie RWE in Essen berichtet.

Deutsche Industrie mit fünftem Auftragsrückgang in Folge

WIESBADEN: Die Konjunkturschwäche der deutschen Industrie setzt sich fort: Im Mai erhielt die Branche erneut weniger Aufträge, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag hervorgeht. Verglichen mit dem Vormonat lag der Auftragseingang demnach 1,6 Prozent niedriger. Laut Statistikamt war dies der fünfte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen einen moderaten Zuwachs von im Schnitt 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat brachen die Aufträge um 8,6 Prozent ein.

Angst vor Angebotsschwemme: Bitcoin unter 58.000 Dollar

BERLIN: Der Bitcoin hat massiv an Wert verloren. Am späten Mittwochabend lag der Kurs der Digital-Anlage Bitcoin auf der Plattform Bitstamp noch über der Marke von 60.000 US-Dollar, um dann innerhalb von zwölf Stunden rund 5 Prozent abzustürzen. Heute Mittag erholte sich der Kurs leicht, lag aber immer noch unter der Schwelle von 58.000 Dollar.

Bericht: Ex-Chefin von Microsoft Deutschland geht zu Google

HAMBURG: Die frühere Microsoft-Deutschland-Chefin Marianne Janik (59) wechselt nach einem Bericht der «Wirtschaftswoche» zum 1. Oktober zum Hauptkonkurrenten Google. Dort soll sie die Nachfolgerin von Daniel Holz (55) und Leiterin des Cloud-Geschäfts von Google in der Region Nordeuropa sowie Deutschland, Österreich und Schweiz werden.