Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Volkswagen produziert in Deutschland wieder Autos

ZWICKAU: Der Autobauer Volkswagen hat am Donnerstag im sächsischen Zwickau die inländische Fahrzeugproduktion wieder aufgenommen. Nach mehr als fünf Wochen Corona-Zwangspause liefen am Morgen die Bänder in Halle 5 der ersten VW-Elektroauto-Fabrik an - allerdings mit halbem Tempo. «Gesundheit geht vor Stückzahl», sagte Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik und Logistik bei Volkswagen Sachsen. Vorerst sollen in nur einer Schicht pro Tag 50 Fahrzeuge gebaut werden und damit ein Drittel der bisherigen Menge.

Klopapier-Absatz gesunken - Alkohol und Kondome vor Ostern begehrt

FRANKFURT/MAIN: Nach Hamsterkäufen zu Beginn der Corona-Pandemie scheinen die Verbraucher in Deutschland zunehmend zum Alltag zurückzukehren. Nach einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes lag beispielsweise der Absatz von Toilettenpapier in der Woche nach Ostern fast zwei Drittel (minus 65 Prozent) unter dem Durchschnittswert der Monate August 2019 bis Januar 2020. Auch bei anderen Produkten wie Teigwaren, Reis und passierten Tomaten, mit denen sich die Verbraucher zuvor in großem Stil eingedeckt hatten, sank der Absatz. Als Gründe vermuteten die Statistiker am Donnerstag kurzzeitige Engpässe beim Angebot sowie eine Sättigung des Bedarfs.

4,4 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

WASHINGTON: Wegen der Corona-Pandemie haben in den USA die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben innerhalb eines Monats mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Allein in der Vorwoche hatten 5,2 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Unterstützung gestellt. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Corona beschert Daimler heftigen Gewinneinbruch im ersten Quartal

STUTTGART: Die Coronavirus-Krise mit geschlossenen Autohäusern und Stillstand in den Werken hinterlässt bei Daimler deutliche Spuren in der Bilanz. Im ersten Quartal brach der Gewinn vor Zinsen und Steuern um fast 78 Prozent auf nur noch 617 Millionen Euro ein, wie der Autobauer in der Nacht zum Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Rechnet man Sondereffekte wie etwa die Kosten für die Dieselaffäre oder Umstrukturierungen heraus, bleiben im operativen Geschäft immerhin 719 Millionen Euro.

Insolvenzverwalter erwartet viele Pleiten - «Bugwelle baut sich auf»

MÜNCHEN: Der Insolvenzverwalter Lucas Flöther, der unter anderem für Air Berlin zuständig ist, erwartet eine Welle von Firmenpleiten in Deutschland. «Die Bugwelle baut sich gerade auf», sagte er am Mittwochabend in einer Videokonferenz des Münchner Clubs Wirtschaftspresse. Den Fluggesellschaften zum Beispiel seien jetzt die Einnahmen weggebrochen, aber sie dürften es auch nach der Corona-Krise weiterhin sehr schwer haben: «Ich glaube nicht, dass man noch für 23 Euro nach Mallorca fliegt. Keiner fliegt mehr für ein zweistündiges Meeting von Berlin nach München», sagte der Sprecher des «Gravenbrucher Kreises» der führenden Insolvenzverwalter. Er ist auch Sachwalter des angeschlagenen Ferienfliegers Condor.

Corona-Krise: Stimmungslage im Mittelstand bricht drastisch ein

NEUSS: Die Stimmung der mittelständischen Unternehmen in Deutschland hat sich unter dem Eindruck der Corona-Pandemie massiv verschlechtert. Der Geschäftsklimaindex der Wirtschaftsauskunftei Creditreform ist auf den niedrigsten Stand seit elf Jahren gefallen. Mit 7,7 Punkten liege der Indexwert aber weiter über dem während der Finanzkrise 2009, als er sich bei minus 15,3 Punkten befand, teilte Creditreform am Donnerstag mit. Das liege vor allem an der noch relativ guten Lage im Baugewerbe.

Friseurbesuch wird wegen Corona-Vorgaben teurer

BERLIN: Aufgrund von neuen Hygienevorgaben in der Corona-Krise werden viele Friseurbesuche in Deutschland teurer. Der mit dem neuen Arbeitsschutzstandard einhergehende zeitliche Mehraufwand sowie die Kosten für Schutzausrüstung führten zu einem moderaten Anstieg der Preise, sagte Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Männliche Kunden müssten demnach noch tiefer in die Tasche greifen, da der Trockenhaarschnitt vorerst nicht erlaubt sei. Mit dem Schutzstandard soll für die Zeit nach der Öffnung der Friseursalons ab dem 4. Mai das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus verringert werden.

Dax-Erholung gerät nach schwachen Konjunkturdaten ins Stocken

FRANKFURT/MAIN: Die jüngste Erholung des Dax hat am Donnerstag einen kleinen Dämpfer erhalten. Angesichts enttäuschender Konjunkturdaten aus der Eurozone stand der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag minimal tiefer bei 10.413,83 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Donnerstag um 0,54 Prozent auf 22.394,50 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone hingegen zeigte sich kaum bewegt. Der Euro geriet angesichts der schwachen Konjunkturdaten unter Druck und notierte zuletzt bei 1,0786 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9271 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf am Mittwoch 1,0867 (Dienstag: 1,0837) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9202 (0,9228) Euro gekostet. Am deutschen Anleihemarkt fiel der Rentenindex Rex um 0,18 Prozent auf 144,44 Punkte.