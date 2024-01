Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.01.24 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Ölpreise legen weiter zu - Sorge vor Eskalation im Nahen Osten

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gestiegen. Allerdings hielten sich die Zuwächse im Vergleich zum Preisschub vom Vortag in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 78,82 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 69 Cent auf 73,39 Dollar.

Am Ölmarkt ist die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten derzeit das beherrschende Thema und sorgt für steigende Preise. Zuletzt hatten verheerende Explosionen im Iran und die Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon die Spannungen in der ölreichen Region weiter erhöht. Am Mittwoch waren die Ölpreise jeweils um etwa drei Dollar je Barrel nach oben gesprungen. Zuvor hatten bereits Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer mehrmals für steigende Ölpreise gesorgt.

Hinzu kam die Sorge vor einem Rückgang der Öllieferungen aus Libyen, die ebenfalls die Notierungen am Ölmarkt stützten. In dem Mitgliedsland des Ölkartells Opec wurde zuletzt eines der größten Ölfelder geschlossen.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger zudem auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA richten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 7,4 Millionen Barrel verzeichnet hat. Im weiteren Tagesverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Ein Rückgang der Reserven in der größten Volkswirtschaft der Welt stützt in der Regel die Ölpreise.

Eurokurs vor wichtigen Konjunkturdaten kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Kursverlusten der ersten beiden Handelstagen des Jahres vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0927 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0919 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hielten sich die Anleger vor wichtigen Konjunkturdaten zurück. Bis zum Mittag werden Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und Frankreich erwartet, den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone. Die Daten könnten Rückschlüsse auf die weitere Zinsentwicklung liefern. Sie werden daher am Markt stark beachtet. Allgemein wird erwartet, dass die Inflation im Dezember wieder gestiegen ist.

Am Nachmittag richtet sich das Interesse auf Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarkts in den USA, die vor dem Hintergrund der künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed ebenfalls im Fokus der Anleger stehen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP zur Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft.