Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.23 | Aktualisiert um: 19:45 | Überblick

Italienisches Parlament lehnt Reform des Euro-Rettungsfonds ab

ROM: Die italienische Abgeordnetenkammer hat die von den Euro-Staaten seit Jahren geplante Reform des Euro-Rettungsfonds ESM am Donnerstag mit großer Mehrheit abgelehnt. Im Parlament von Rom stimmten 184 Abgeordnete dagegen, die meisten davon aus dem rechten Regierungslager. Für die Änderungen, auf die sich die Finanzminister der Euro-Staaten bereits vor drei Jahren geeinigt hatten, sprachen sich 72 Parlamentarier aus. 44 enthielten sich der Stimme. In Italien ist seit Oktober vergangenen Jahres unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Koalition aus drei Rechtsparteien an der Regierung.

Die Euro-Staaten hatten sich bereits 2020 auf die Reform des ESM-Vertrags geeinigt. Damit die Änderungen in Kraft treten können, muss der Vertrag jedoch von den nationalen Parlamenten aller 19 Mitglieder ratifiziert werden. In allen anderen Ländern - auch in Deutschland - ist dies längst geschehen. Durch das Nein aus Italien ist das Vorhaben nun jedoch blockiert.

Ziel der Reform ist es einerseits, vorsorgliche Kreditlinien für Staaten in Wirtschafts- und Finanzkrisen erleichtern. Zugleich soll es eine Rückversicherung für die Bankenabwicklung geben. Dieser gemeinsame «Backstop» soll das Bankensystem Europas stärken und vor Finanzkrisen absichern. Der ESM ist ein Fonds, aus dem Länder mit dem Euro als Währung im Krisenfall Kredite erhalten können, um ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern. Er war 2012 gestartet worden.

Ölpreise geben leicht nach - US-Produktion auf Rekordniveau

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 79,62 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 74,10 Dollar.

Nach wie vor steht am Erdölmarkt die angespannte Lage im Roten Meer im Mittelpunkt. Viele Handelsschiffe meiden die für den Öltransport wichtige Route, weil die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen mehrere Schiffe attackiert hatten. Die USA haben daher eine Militärallianz zum Schutz der Schiffe ins Leben gerufen. Die Huthi-Rebellen drohen mit Vergeltung im Fall von Angriffen auf ihre Stützpunkte im Jemen.

Dass die Rohölpreise bisher nur mit moderaten Aufschlägen auf den Nahostkonflikt reagiert haben, liegt auch an dem hohen Angebot aus den USA. Dort ist die Tagesproduktion nach jüngsten Zahlen des Energieministeriums auf ein Rekordniveau von 13,3 Millionen Barrel gestiegen. Die Entwicklung gilt auch als ein Grund, warum die Förderbeschränkungen des großen Ölverbunds Opec+ bisher keine nachhaltigen Preissteigerungen bewirkt haben.

Euro stabil über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0950 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0944 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA schauen. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Wachstumszahlen zum Sommerquartal erwartet. Außerdem steht ein Frühindikator aus der Industrie auf dem Programm.

In der Türkei entscheidet die Notenbank über ihren Leitzins. Es wird eine abermalige Anhebung erwartet, allerdings nur eine leichte. Die Währungshüter haben unter der seit Sommer amtierenden Chefin Hafize Gaye Erkan ihre Geldpolitik deutlich gestrafft, nachdem sie zuvor lange gezögert hatten. Als wesentlicher Grund galt die Ablehnung hoher Zinsen durch Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der sich zuletzt mit öffentlichen Äußerungen zur Geldpolitik aber zurückgehalten hat.