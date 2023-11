Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.11.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar vor wichtigen Preisdaten

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0976 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

Die Anleger am Devisenmarkt warten auf Daten zur Preisentwicklung, die im Lauf des Tages auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag werden die Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet. Am Markt wird mit einem Rückgang der Teuerung im gemeinsamen Währungsraum gerechnet. Zuletzt hatte ein unerwartet deutlicher Rückgang der Inflation in Deutschland und Spanien darauf hingedeutet, dass sich die Teuerung auch in der Eurozone stärker als erwartet abschwächen könnte.

Am Nachmittag stehen zudem Daten zur Preisentwicklung in den USA auf dem Programm, die von der US-Notenbank Fed stark beachtet werden. In den vergangenen Tagen konnte der Euro von einer Dollar-Schwäche profitieren. Hintergrund ist die wachsende Spekulation auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im kommenden Jahr, was die US-Währung unter Druck gesetzt hatte.

Weiterhin trübe Stimmung in Chinas Industrie

PEKING: Die Stimmung in Chinas Industriebetrieben bleibt schlecht. Wie das Statistikamt in Peking am Donnerstag mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im November im Vergleich zum Vormonat von 49,5 auf 49,4 Punkte. Damit blieb der wichtige konjunkturelle Frühindikator nach einer Erholung den zweiten Monat in Folge unter der kritischen Marke von 50 Punkten, ab der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist.

Die chinesische Wirtschaft leidet unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum. Zuletzt gab es jedoch Anzeichen für eine Erholung. So fiel das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit einem Plus von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besser aus als von Analysten erwartet. Die chinesische Regierung hat für dieses Jahr ein Wachstumsziel von 5 Prozent ausgegeben.