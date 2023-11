Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Ölpreise geben nach - Spekulationen über Opec-Förderpolitik

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Nach einem schwankungsanfälligen Handel am Vortag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 80,95 US-Dollar. Das waren 1,01 Dollar weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 83 Cent auf 76,27 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Erdölpreise zeitweise stark unter Druck geraten, die Verluste konnten aber weitgehend egalisiert werden. Auslöser war, dass der große Förderverbund Opec+ ein für das kommende Wochenende anberaumtes Treffen um einige Tage auf Ende November verschob. Hintergrund sollen laut Medienberichten Unstimmigkeiten über die Produktionspolitik sein.

Insbesondere Saudi-Arabien und Russland, die den Ölverbund faktisch anführen, halten ihr Angebot schon seit längerem knapp. Sie stemmen sich damit gegen die aus ihrer Sicht zu niedrigen Rohölpreise. Die Strategie hatte zeitweise Erfolg, in den vergangenen Wochen sind die Ölpreise wegen Konjunktursorgen aber wieder deutlich gefallen. Fachleute halten es deshalb für denkbar, dass die Produktionskürzungen nicht nur ins nächste Jahr hinein verlängert, sondern auch ausgeweitet werden könnten.

IEA-Chef: Lage an den Gasmärkten wird sich entspannen

PARIS/BERLIN: Der Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, erwartet in den nächsten zwei Jahren eine Entspannung an den globalen Gasmärkten. «In den kommenden Jahren kommt eine Welle von zusätzlichem Flüssigerdgas auf den Weltmarkt, die Preise werden etwa 2025 fallen», sagte Birol der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag). Grund seien riesige Liefermengen etwa aus den USA und Katar, die zusätzlich auf den Markt kämen.

Deshalb sei es ein großer Fehler, wenn Staaten noch Erdgasprojekte unterstützten. «Wer weiterhin in neue Gasprojekte investiert, riskiert, sein Geld zum Fenster hinauszuwerfen», sagte Birol. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte für Gasprojekte in afrikanischen Staaten geworben.

Grundsätzlich müssten sich alle Staaten auf den Abschied von fossiler Energie vorbereiten, sagte Birol mit Blick auf den bevorstehenden Weltklimagipfel in Dubai. Alle nötigen Technologien seien vorhanden, nur fehle immer noch der politische Wille. «Sie können nicht auf der einen Seite die Pariser Klimaziele erreichen wollen und gleichzeitig weiterhin fossile Brennstoffe nutzen. Das funktioniert nicht. Das ist unmöglich. Das ist die Wahrheit, das ist Mathematik.»

Euro steigt wieder über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstagmorgen zugelegt und ist wieder über die Marke von 1,09 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0911 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen im Euroraum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet, die Aufschluss über die konjunkturelle Lage im Währungsraum geben. In Frankreich wird das Insee-Geschäftsklima erwartet, das in etwa mit dem deutschen Ifo-Index vergleichbar ist. In den USA herrscht wegen des Feiertags Thanksgiving weitgehend Ruhe.