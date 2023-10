Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.10.23 | Überblick

Euro notiert über 1,06 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag über der Marke von 1,06 Dollar notiert.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0630 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0604 Dollar festgesetzt. Am Donnerstag blicken die Marktteilnehmer vor allem in die USA. Dort veröffentlicht die Regierung Inflationsdaten für September (14.30 Uhr MESZ). Die Zahlen sind wichtig für die Geldpolitik der Notenbank Federal Reserve, die sich seit gut eineinhalb Jahren mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung stemmt. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Äußerungen aus den Reihen der Fed darauf hingedeutet, dass im Moment eher keine weitere Straffung geplant ist.