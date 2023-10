Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Mehr als 60 Ortschaften in Russland nach Drohnenattacke ohne Strom

KURSK: In der westrussischen Region Kursk ist nach offiziellen Angaben infolge ukrainischer Drohnenangriffe in vielen Ortschaften der Strom ausgefallen. Es seien Infrastrukturobjekte in den Landkreisen Sudscha, Korenowo und Gluschkowo attackiert worden, teilte der Kursker Gouverneur Roman Starowoit am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Alle drei Kreise grenzen an die Ukraine. In Sudscha und Gluschkowo sind nach Angaben des Nachrichtenkanals «Shot» auf Telegram zwei Umspannwerke getroffen worden, wodurch in insgesamt 67 Ortschaften der Strom ausgefallen sei. Starowoit bestätigte die Stromausfälle, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Nach Angaben des Gouverneurs wurde zudem die nahe der Grenze gelegene Stadt Rylsk mit Streumunition beschossen. «Eine Frau hat dabei mittelschwere Splitterverletzungen erlitten, sie wurde ins Kreiskrankenhaus eingeliefert und dort medizinisch versorgt», schrieb Starowoit. Mehrere Häuser, Garagen und Fahrzeuge seien durch die Streumunition beschädigt worden.

Russland führt seit 19 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und beschießt dabei immer wieder mit Marschflugkörpern, Drohnen und Raketen auch das ukrainische Hinterland. Im Gegenzug klagt auch Moskau über zunehmenden Beschuss seiner Grenzregionen durch die Ukraine. Die Schäden und Opfer stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den durch Russland angerichteten Verwüstungen.

Ölpreise steigen nach jüngsten Abschlägen wieder

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Nach teils deutlichen Abschlägen in den vergangenen Tagen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember am Morgen 86,26 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 37 Cent auf 84,59 Dollar.

Am Rohölmarkt scheint die Konjunkturskepsis die Oberhand zu gewinnen. Von den kräftigen Preiszuwächsen, die das Bild bis Ende September geprägt haben, ist derzeit wenig zu sehen. Vielmehr waren die Erdölpreise zuletzt auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen.

Euro bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine moderate Erholung vom Vortag fortgesetzt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0497 Dollar festgelegt.

Trotz der leichten Kursgewinne notiert der Euro auf niedrigem Niveau. In dieser Woche war der Kurs mit 1,0448 Dollar auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten gefallen. Hintergrund ist der starke Dollar, der von kräftigen Zinszuwächsen am US-Kapitalmarkt profitiert.