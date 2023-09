Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.23 | Überblick

Ölpreise sinken leicht nach jüngstem Schub

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel nach dem jüngsten Schub leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,28 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 37 Cent auf 87,17 Dollar.

Die Erdölpreise notieren damit etwas unterhalb ihrer in dieser Woche erreichten Höchststände seit vergangenen November. Auftrieb kommt derzeit vor allem von der Angebotsseite, nachdem die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionsbeschränkungen in dieser Woche bis Jahresende verlängert hatten. Ein weiterer wichtiger Grund auch knappe Lagerbestände.

Euro knapp über Drei-Monats-Tief

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstagmorgen knapp über seinem am Vortag erreichten dreimonatigen Tiefstand gegenüber dem US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0720 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0745 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird seit einiger Zeit von einer Kombination aus schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Währungsraum und soliden Konjunkturzahlen aus den USA unter Druck gesetzt. Hinzu kommt die Erwartung, dass die EZB auf ihrer nächsten Zinssitzung in einer Woche mit ihren Zinsanhebungen zumindest pausieren könnte.

Chinas Außenhandel setzt Talfahrt im August fort

PEKING: Der chinesische Außenhandel hat sich im August erneut rückläufig entwickelt. Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken im Vorjahresvergleich um 8,8 Prozent, wie die Zollverwaltung in Peking am Donnerstag mitteilte. Damit sind die Ausfuhren seit April ununterbrochen gesunken. Auch die Importe gingen nach offiziellen Angaben im Vergleich zum August des Vorjahres erneut zurück. Das Minus betrug demnach 7,3 Prozent.

Damit entwickelte sich der Außenhandel zwar erneut rückläufig. Analysten hatten jedoch im Durchschnitt mit noch größeren Einbußen gerechnet. Nach einem guten Start ins Jahr hat sich die chinesische Konjunktur zuletzt deutlich abgekühlt. Das Wachstum blieb hinter den Erwartungen zurück. Die chinesische Wirtschaft leidet unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum.