Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.08.23 | Aktualisiert um: 16:40 | Überblick

Taliban: 6,5 Milliarden Dollar Investitionen in afghanische Bergwerke

KABUL: Die in Afghanistan herrschenden militant-islamistischen Taliban haben nach eigenen Angaben Verträge über die Ausbeutung großer Rohstoffvorkommen geschlossen. In der Hauptstadt Kabul seien am Donnerstag Abkommen für den Betrieb von sieben Bergwerken unterzeichnet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar. Vereinbart wurden demnach Investitionen von 6,5 Milliarden Dollar (6 Mrd Euro).

Welche Firmen den Zuschlag erhielten und aus welchen Ländern die Investitionen genau stammen, war nicht klar. Laut einer Mitteilung des Taliban-Wirtschaftsministeriums handelt es sich um den Abbau von Gold, Kupfer, Blei und Eisenerz. Die Investitionen stammen demnach aus Asien und Europa. Genauere Details nannte das Ministerium zunächst nicht.

Afghanistan hat große Rohstoffvorkommen, die in den vergangenen vier Jahrzehnten wegen der Konflikte kaum erschlossen werden konnten. Der Gesamtwert könnte sich laut Schätzungen auf eine Billion Dollar (940 Mrd Euro) oder mehr belaufen. Bisher fehlen allerdings die Infrastruktur und ausreichend Stromkapazitäten, um die Vorkommen im großen Stil auszubeuten. Afghanistans Binnenlage und die zerklüftete Landschaft erschweren Abbau und Export.

Inflationsrate in der Eurozone unverändert

LUXEMBURG: Der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone hat sich im August nicht weiter abgeschwächt. Die Jahresinflationsrate verharrte bei 5,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das Inflationsziel der Europäische Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent wird damit nach wie vor klar überschritten. Im vergangenen Jahr war die Inflation infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise zweistellig gewesen.

Die EZB stemmt sich gegen die Entwicklung mit kräftigen Zinsanhebungen, seit Sommer 2022 hat sie ihre Leitzinsen um insgesamt 4,25 Prozentpunkte angehoben. Der weitere Kurs ist aber ungewiss.

Im Gegensatz zur Gesamtinflation ging die Kernteuerung ohne schwankungsanfällige Preise für Güter wie Energie zurück. Sie fiel in den Ländern mit der gemeinsamen Eurowährung von 5,5 Prozent im Vormonat auf 5,3 Prozent. Die Kernteuerung bildet nach Meinung vieler Ökonomen die grundlegende Teuerung ab und stellt den Inflationstrend daher etwas besser dar als die Gesamtrate.

Im Vergleich zum Juli stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,6 Prozent und die Kernverbraucherpreise um 0,3 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Eurozone verharrt auf Rekordtief

LUXEMBURG: Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist trotz des konjunkturellen Gegenwinds nach wie vor vergleichsweise niedrig. Die Quote lag im Juli wie im Vormonat beim Rekordtief von 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Niedriger war sie seit der Euro-Einführung noch nie.

Das Statistikamt schätzt die Zahl der Arbeitslosen in den 20 Mitgliedstaaten der Eurozone auf rund 10,9 Millionen. Das sind rund 73.000 mehr als im Vormonat. Im Jahresvergleich ging die Zahl um rund 264.000 zurück. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt mit 13,8 Prozent deutlich höher.

Regional stellt sich die Lage sehr unterschiedlich dar. In der Eurozone weisen die höchsten Arbeitslosenquoten Spanien mit 11,6 Prozent und Griechenland mit 10,8 Prozent auf. Deutschland hat mit 2,9 Prozent eine der niedrigsten Quoten.

Die Daten von Eurostat basieren auf Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Quote für Deutschland ist daher deutlich niedriger als die Quote, die von der Bundesagentur für Arbeit gemeldet wird. Nach Zahlen vom Donnerstag betrug diese im August 5,8 Prozent.

PARIS: Die Teuerung in Frankreich hat sich im August wieder beschleunigt.

Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 5,7 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate 5,1 Prozent betragen. Experten hatten mit einer Beschleunigung gerechnet, allerdings im Schnitt auf 5,6 Prozent. In Deutschland stiegen die Preise nach internationaler Berechnungsmethode um 6,4 Prozent.

DÜSSELDORF: Der norwegische staatliche Energiekonzern Statkraft hat in Deutschland 35 ältere Windparks mit einer Leistung von aktuell 310 Megawatt gekauft. In Frankreich wurden vier Parks mit 27 Megawatt erworben. Verkäufer ist das Unternehmen Breeze Two Energy, wie Statkraft Deutschland am Donnerstag in Düsseldorf berichtete. Der Kaufpreis liege bei insgesamt 413 Millionen Euro. Damit verdoppele sich die Windkraftkapazität von Statkraft in Deutschland auf 614 Megawatt. Das Unternehmen rücke damit in die Riege der zehn größten Windparkbetreiber Deutschlands auf, hieß es.

Die 35 Windparks verteilten sich auf sieben Bundesländer und umfassten zwischen einer und 16 Turbinen, die zwischen 15 und 21 Jahren alt seien. An den meisten Standorten können laut Statkraft neue, leistungsfähigere Turbinen installiert werden. Statkraft strebe eine zügige Erneuerung an, was die Erzeugungskapazität des Portfolios voraussichtlich mehr als verdoppeln werde.

Statkraft übernehme zusammen mit den Anlagen alle bestehenden Verträge. «Das Unternehmen strebt ein partnerschaftliches Verhältnis mit allen Vertragspartnern an, insbesondere auch mit den Standort-Gemeinden und Anwohnerinnen und Anwohnern», hieß es.

Ölpreise bewegen sich im frühen Handel kaum

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,90 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig auf 81,67 Dollar.

Die Erdölpreise haben sich in den vergangenen Tagen von vorherigen Verlusten erholt. Für Unterstützung sorgen Bemühungen der politischen Führung Chinas, die fragile Konjunktur der Volksrepublik zu stützen. Hinzu kommen rückläufige Rohölbestände in den USA, die sich nach Zahlen vom Mittwoch auf dem tiefsten Stand seit Ende 2022 befinden.

Auf der Angebotsseite sorgt die straffe Versorgungspolitik großer Anbieter für tendenziellen Preisauftrieb. Saudi-Arabien und Russland, die gemeinsam den Ölverbund Opec+ anführen, halten ihr Angebot seit einiger Zeit knapp. Damit sollen aus ihrer Sicht zu niedrige Erdölpreise verhindert werden, die aufgrund der angeschlagenen Weltkonjunktur drohen.

Stimmung in Chinas Wirtschaft weiter eingetrübt

PEKING: Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen ist unverändert angeschlagen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe kletterte im August von 49,3 auf 49,7 Punkte, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Volkswirte hatten mit einem kleinen Rücksetzer gerechnet. Damit blieb der wichtige Frühindikator den fünften Monat in Folge unter der Marke von 50 Punkten, unter der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist.

Nach einem starken Jahresauftakt scheint die Euphorie in der chinesischen Wirtschaft fast vollständig verflogen zu sein. Im Moment werden die Rufe nach umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen lauter.

Die exportgetriebene chinesische Wirtschaft leidet unter der geringeren globalen Nachfrage und einem schwachen Binnenkonsum. Letzteres zeigt sich an der trüben Stimmung im Dienstleistungsbereich, der sich auch im August abschwächte.

Zusätzlich droht die Krise des Immobiliensektors, die gesamte Wirtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen. Hinzu kommen die Spannungen mit den USA, die China mit Technologiesanktionen belegt haben.