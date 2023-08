Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Export legt gegenüber Vormonat zu - Plus im ersten Halbjahr

WIESBADEN: Deutschlands Exporteure haben im Juni etwas bessere Geschäfte gemacht als im Vormonat. Gegenüber Mai stieg der Wert der Warenausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde den vorläufigen Zahlen zufolge ein Minus von 1,9 Prozent auf 131,3 Milliarden Euro verzeichnet. Im gesamten ersten Halbjahr stiegen die Exporte den vorläufigen Zahlen zufolge dennoch um 3,5 Prozent auf 791,5 Milliarden Euro.

Nach Deutschland eingeführt wurden im Juni Waren im Wert von 112,6 Milliarden Euro. Zum Vormonat wurde ein Rückgang von 3,4 Prozent verzeichnet. Gegenüber Juni 2022 sanken die Importe deutlich um 11,6 Prozent.

Die USA waren trotz eines leichten Rückgangs um 0,2 Prozent im Vormonatsvergleich auch im Juni mit 12,7 Milliarden Euro der größte Einzelmarkt für Waren «Made in Germany». Die Exporte nach China nahmen um 5,9 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro ab.

Im Gesamtjahr 2022 hatte der deutsche Außenhandel auch wegen teils deutlicher Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt. Diese trieben den Wert der Ausfuhren wie der Einfuhren nach oben. Genau beziffern lassen sich die Effekte nicht, da die Statistiker keine preisbereinigten Daten zum Außenhandel erheben.

Teurere Biermarken gefragt - Beck's-Mutter übertrifft Erwartungen

LÖWEN: Die Nachfrage nach teureren Biermarken sowie Preiserhöhungen haben dem weltgrößten Brauer AB Inbev trotz eines Absatzrückgangs zu mehr Umsatz verholfen. Schwächer lief es in Nordamerika, was von den Geschäften in anderen Regionen aufgefangen wurde. In Summe schnitt der Konzern besser ab, als Analysten es erwartet hatten.

Der Konzernerlös stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 2 Prozent auf 15,1 Milliarden Dollar (13,8 Mrd Euro), wie der Hersteller von Bieren wie Beck's, Budweiser und Stella Artois am Donnerstag mitteilte. Organisch - also bereinigt um Wechselkursveränderungen und Effekte aus dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen - habe das Wachstum gut 7 Prozent betragen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel indes - belastet von Währungseffekten sowie höheren Kosten für Rohstoffe und Werbung - um 3,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar.

Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss brach auf 339 Millionen Dollar ein, nachdem er ein Jahr zuvor bei 1,6 Milliarden gelegen hatte. Das lag an Wertberichtigungen auf bestimmte Finanzinstrumente.

Nivea-Konzern Beiersdorf rechnet 2023 mit mehr Umsatzwachstum

HAMBURG: Dank des Hautpflegegeschäfts mit den Marken Nivea und Eucerin hebt der Konsumgüterkonzern Beiersdorf nach dem ersten Halbjahr seinen Umsatzausblick für dieses Jahr an. Der Erlös im Konzern und in der Verbrauchersparte soll aus eigener Kraft - also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte - um einen hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbetrag gegenüber dem Vorjahreswert wachsen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Bisher gingen die Hamburger von einem organischen Wachstum im mittleren bis höheren einstelligen Bereich aus.

Inklusive steigerte der Konzern den Erlös im ersten Halbjahr um 10,3 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro und damit etwas stärker als von Experten gedacht. Vor allem beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern schnitt Beiersdorf besser als erwartet ab: Dieses kletterte von 710 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 852 Millionen Euro.

Höhere Zinsen bringen niederländischer Bank ING Gewinnsprung

AMSTERDAM: Die gestiegenen Zinsen haben der niederländischen Bank ING im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Mit knapp 2,2 Milliarden Euro lag der Überschuss rund 83 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag mitteilte. Die ING verdiente damit deutlich mehr als von Experten im Schnitt erwartet. So legte das Institut nur knapp 100 Millionen Euro für drohende Kreditausfälle zurück. Branchenexperten hatten mit fast viermal so viel gerechnet.

Den Großteil des Gewinnanstiegs verdankte die Bank dem stark gestiegenen Zinsniveau. Der Zinsüberschuss stieg um fast ein Fünftel auf nahezu 4,1 Milliarden Euro, wenn auch nicht ganz so stark wie von Analysten gedacht. Die gesamten Erträge legten um 23 Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Euro zu.

Während viele andere Banken infolge der Inflation mit höheren Ausgaben für Gehälter und Sachleistungen zu kämpfen haben, hielt die ING ihre Betriebskosten abseits von Bankenabgaben nahezu stabil. Einschließlich der Bankenabgaben gingen sie um rund vier Prozent zurück.

Ölpreise steigen etwas

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Sie hielten sich damit in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände, die am Vortag erreicht worden waren. Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 83,37 Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur September-Lieferung stieg um 15 Cent auf 79,64 Dollar.

Die Ölpreise hatten am Mittwoch zunächst dreimonatige Höchststände erreicht, gerieten dann aber im Zuge einer allgemein trüben Stimmung auf den Finanzmärkten zeitweise deutlich unter Druck.

Euro gibt weiter nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Donnerstag gefallen und hat an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0921 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug belastet. Obwohl die Ratingagentur Fitch den USA die Top-Bewertung für die Bonität entzogen hat, konnte die amerikanische Währung bereits den zweiten Tag in Folge zulegen. Unter anderem sorgten Kursverluste an den Aktienmärkten für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie den Dollar.

Leichte Kursverluste zum Dollar zeigten sich am Morgen auch beim britischen Pfund. Im Tagesverlauf steht die Zinsentscheidung der britischen Notenbank auf dem Programm. Es wird erwartet, dass die Bank of England den Leitzins im Kampf gegen die Inflation weiter anheben wird.

Lula setzt sich für Erweiterung der Brics-Gruppe ein

BRASÍLIA: Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich für die Aufnahme weiterer Länder in der Gruppe der Brics-Staaten stark gemacht. Er unterstütze den Eintritt von Staaten wie Argentinien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagte Lula am Mittwoch Medienberichten zufolge in Brasília.

Demnach nannte der Linkspolitiker die G7 einen «Club», der nicht existieren dürfe, weil seine Form, über Geopolitik zu sprechen, überholt sei. Zudem sagte er, der Internationale Währungsfonds würde oft helfen «die Länder zu versenken». Brasiliens Nachbarland Argentinien ist beim IWF mit rund 44 Milliarden US-Dollar verschuldet. Im Gegenzug verlangt der Fonds eine Reihe von Reformen wie die Kürzung von Subventionen und den Aufbau von Devisenreserven.

Vom 22. bis 24. August findet in Johannesburg der Brics-Gipfel der fünf aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika statt, die gemeinsam für 42 Prozent der Weltbevölkerung und 24 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung stehen. Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich am Treffen teilnehmen.

Der brasilianische Präsident Lula hat immer wieder internationale Strukturen und Institutionen wie den IWF kritisiert und geriet selbst mit umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Krieg in die Kritik. Bei einem Besuch in China etwa sagte er: «Die USA müssen aufhören, den Krieg zu fördern und anfangen, über Frieden zu reden. Die EU muss anfangen, über den Frieden zu reden.»