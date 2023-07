Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.23 | Überblick

Euro steigt wieder über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Donnerstag seine Verluste vom Vortag überwiegend wettgemacht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1220 US-Dollar, nachdem sie zur Wochenmitte zeitweise unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen war. Der in dieser Woche markierte Höchststand seit Februar 2022 liegt etwa einen halben Cent entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1222 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allerdings eher aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz. Am bedeutendsten dürften Preisdaten von der Unternehmensebene aus Deutschland und die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sein. Vor den anstehenden Zinssitzungen in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche halten sich die Notenbanker mit öffentlichen Äußerungen normalerweise zurück.

Japan erwirtschaftet im Juni erstmals wieder Handelsüberschuss

TOKIO: Japan hat im Juni einen Handelsüberschuss erwirtschaftet und damit erstmals seit fast zwei Jahren wieder. Angesichts robuster Exporte in die USA und sinkender Kosten für Energieimporte fiel ein Überschuss in der Handelsbilanz von 43 Milliarden Yen (275 Millionen Euro) an, wie die Regierung am Donnerstag bekanntgab. Bezogen auf das erste Halbjahr verzeichnete die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zwar ein Handelsbilanzdefizit von 6,96 Billionen Yen. Der Fehlbetrag war jedoch um fast 13 Prozent geringer als der im Vorjahreszeitraum.

Im Juni ließ die robuste Nachfrage in den USA nach Autos und Baumaschinen Japans Gesamtexporte um 1,5 Prozent auf 8,7 Billionen Yen ansteigen. Die Importe sanken zugleich um 12,9 Prozent auf 8,7 Billionen Yen, da die Einfuhrkosten für Öl, Kohle und Gas nachgaben.