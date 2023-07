Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.23 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Britische Wirtschaft schrumpft im Mai

LONDON: Die britische Wirtschaft hat sich im Mai vergleichsweise schwach entwickelt.

Die Wirtschaftsleistung ging gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag mitteilte. Experten hatten einen deutlicheren Rückgang von im Schnitt 0,3 Prozent erwartet. Im April war das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent gewachsen. Der Rückgang im Mai war laut ONS auf die Industrie und den Bau zurückzuführen. Der im April gewachsene Dienstleistungsbereich stagnierte.

Ölpreise legen zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 80,34 Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 14 Cent auf 75,89 Dollar.

Getrieben wurden die Preise durch den schwächeren Dollar. Fällt der Dollarkurs, steigt häufig die Nachfrage aus Regionen mit anderen Währungen. Ausschlaggebend dafür sind Wechselkurseffekte, da Erdöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird.

Chinas Exporte brechen um mehr als zwölf Prozent ein

PEKING: Der chinesische Außenhandel ist im Juni eingebrochen. Wie die Zollbehörde in Peking am Donnerstag mitteilte, sanken die Ausfuhren im Vorjahresvergleich um 12,4 Prozent auf rund 285 Milliarden US-Dollar (256 Mrd Euro). Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft gingen demnach um 6,8 Prozent auf rund 215 Milliarden Dollar zurück. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet. Bereits in den Vormonaten hatte sich der Außenhandel zunehmend abgekühlt.

Als Grund für den starken Rückgang der chinesischen Exporte gilt vor allem die schwache Dynamik auf den Weltmärkten. Hohe Inflation, gestiegene Zinsen und hohe Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine belasten zudem die Nachfrage nach Produkten «Made in China». Die Importschwäche ist auf den schwachen Binnenmarkt der Volksrepublik zurückzuführen. Dort bleibt der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Ende der Corona-Pandemie hinter den Erwartungen zurück.