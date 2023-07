Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Deutsche Industrie erhält deutlich mehr Aufträge

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet.

Gegenüber April seien 6,4 Prozent mehr Bestellungen eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Experten hatten mit einem Zuwachs von im Schnitt einem Prozent gerechnet. Für Auftrieb sorgten vor allem Großaufträge, die im Zeitverlauf deutlich schwanken können. Ohne diese betrug das Plus 3,2 Prozent.

Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas höher auf 1,0879 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf zahlreiche Konjunkturdaten. Am Vormittag werden Auftragszahlen aus der deutschen Industrie erwartet. Das verarbeitende Gewerbe leidet seit einiger Zeit unter einer schwachen Nachfrage, die auf die trübe Weltkonjunktur zurückgeht.

In den USA stehen am Nachmittag unter anderem Daten vom Arbeitsmarkt an, die für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed von Bedeutung sind. Außerdem veröffentlicht das ISM-Institut seine monatliche Stimmungsumfrage unter Dienstleistern.