Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

15.06.23

Kosovo schließt Grenzen für serbische Waren und Fahrzeuge

PRISTINA: Nach der mutmaßlichen Verschleppung dreier kosovarischer Polizisten durch serbische Sicherheitskräfte hat das Kosovo seine Grenzen für Waren und Fahrzeuge aus Serbien geschlossen. Dies geht aus Anordnungen der kosovarischen Zollverwaltung und aus der Erklärung eines Regierungssprechers hervor, über die Medien in Pristina am späten Mittwochabend berichteten.

Serbische Sicherheitskräfte hatten wenige Stunden zuvor nach kosovarischer Darstellung drei Polizisten im nördlichen Grenzgebiet zu Serbien verschleppt. Die Drei hatten auf kosovarischem Staatsgebiet Erkundungen über Schmugglerrouten durchgeführt, die von serbischen Kriminellen genutzt werden, sagte Innenminister Xhelal Svecla. Die serbische Seite bestritt dies. Sie gab an, dass das Trio innerhalb Serbiens, fast zwei Kilometer von der Grenze entfernt, festgenommen worden sei. Die schwerbewaffneten Männer hätten einen Terroranschlag in Serbien geplant.

Zwischen den beiden Nachbarländern schaukeln sich die Spannungen seit Monaten hoch. Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies nicht an und verlangt die Rückgabe seiner ehemaligen Provinz. Im Norden des Kosovos leben fast ausschließlich ethnische Serben, im Rest des Landes fast nur ethnische Albaner.

Ende Mai hatten gewalttätige Serben im Nord-Kosovo Soldaten der Nato-geführten Schutztruppe KFOR angegriffen. Bei den Zusammenstößen gab es Dutzende Verletzte auf beiden Seiten. Auslöser des Konflikts war die Einsetzung albanischstämmiger Bürgermeister, die aus Wahlen hervorgegangen waren, die die Serben auf Geheiß Belgrads boykottiert hatten.

Ölpreise legen zu - China senkt Leitzins

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 73,58 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 37 Cent auf 68,64 Dollar.

Für etwas Auftrieb am Ölmarkt sorgte eine Lockerung der chinesischen Geldpolitik. Die Notenbank des Landes reduzierte ihren Hauptleitzins MLF um 0,1 Prozentpunkte. Die Währungshüter versuchen damit, die Wachstumsschwäche der Volksrepublik zu überwinden. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.

Euro notiert knapp über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstagmorgen knapp über 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0810 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0809 Dollar festgesetzt.

In Frankfurt entscheidet die EZB am Nachmittag über ihre Leitzinsen. Es wird eine abermalige Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Damit stemmen sich die Währungshüter gegen die hohe Inflation. Am Abend zuvor hatte die US-Zentralbank Federal Reserve ihre Leitzinsen erwartungsgemäß nicht verändert.

China: Industrie- und Einzelhandelsdaten untermauern Sorgen

PEKING: Die chinesische Wirtschaft kommt nach der Corona-Flaute weiterhin nicht in Fahrt. Die Produktion der chinesischen Industrie stieg im Mai laut Regierungsdaten vom Donnerstag zwar wie von Volkswirten erwartet um 3,5 Prozent. Das Wachstum schwächte sich damit aber im Vergleich zum Vormonat ab. Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze von 12,7 Prozent war ebenfalls niedriger als im April und verfehlte obendrein die Erwartungen von Experten. Insgesamt erscheinen die Zuwächse auf den ersten Blick teils deutlich, doch hatten vor einem Jahr die strikten Corona-Maßnahmen der Regierung die Wirtschaft stark belastet.

Die Daten untermauern die zuletzt größeren Sorgen über die Wirtschaft Chinas, die nur langsam aus dem Corona-Tief herauskommt. Verstärkt wird der Eindruck auch durch die anhaltende Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes, der über Jahre viel zu stark gewachsen ist. Experten sprechen von einer Blase. In dem Markt fielen denn auch die Investitionen von Jahresbeginn bis einschließlich Mai um 7,2 Prozent und damit stärker als gedacht. Die Notenbank des Landes versucht auch daher, mit einer lockeren Geldpolitik die Wirtschaft anzukurbeln.