Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

25.05.22

Protest gegen Handelsabkommen: Aktivisten stören EU-Ministertreffen

BRÜSSEL: Umweltaktivistinnen und -aktivisten sind aus Protest gegen ein Handelsabkommen mit südamerikanischen Staaten auf das Gebäude des EU-Ministerrats geklettert. Sie brachten dort am Donnerstag Banner mit der Aufschrift «Stop EU Mercosur» an, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Mit der Aktion störten sie auch ein Treffen der EU-Handelsminister, das zeitgleich stattfand. Bei diesem standen auch Gespräche über das umstrittene Abkommen auf der Agenda.

Hinter dem Protest steht die Organisation Greenpeace. Die Umweltschützer teilten auf Twitter mit: «Dieses Abkommen ist eine Katastrophe für die Natur, die Bauern und die Menschenrechte.»

Konkret geht es um das Mercosur-Handelsabkommen. Die EU verhandelt mit dem Mercosur - zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören - schon seit 1999 über ein Abkommen. Es hakt aber noch, vor allem beim Schutz des Amazonaswaldes, der schon großteils für Viehzucht und Landwirtschaft abgeholzt wurde.

Energiepreisdeckel in Großbritannien sinkt um ein Drittel

LONDON: Der staatliche Energiepreisdeckel in Großbritannien soll demnächst um etwa ein Drittel gesenkt werden. Wie die zuständige Behörde Ofgem am Donnerstag mitteilte, sinkt damit der jährliche Höchstpreis für Strom und Gas für einen durchschnittlichen Haushalt vom 1. Juli an von derzeit 3280 Pfund (3773 Euro) auf 2074 Pfund (2386 Euro). Damit solle den gesunkenen Großhandelspreisen Rechnung getragen werden, teilte Ofgem mit.

Die Kosten beziehen sich auf den Verbrauch eines durchschnittlichen britischen Haushalts mit zwei bis drei Personen und einem Verbrauch von 2900 Kilowattstunden Strom sowie 12.000 Kilowattstunden Gas jährlich. Bei einem höheren Verbrauch schützt der Preisdeckel nicht vor einer noch größeren Rechnung.

Der maximale Preis, den Strom- und Gasanbieter auf dem Markt in England, Schottland und Wales verlangen dürfen, sinkt damit unter die staatliche Energiepreisgarantie von 2500 Pfund im Jahr, die im Juni ausläuft. Verbraucher bekommen die geringeren Preise damit erstmals seit dem drastischen Anstieg der Energiekosten zu spüren. Dennoch sind die Preise für Strom und Gas noch immer erheblich höher als im Herbst 2021 - damals lag der Energiepreisdeckel für einen durchschnittlichen Haushalt bei 1277 Pfund.

«Mittelfristig werden wir wohl keine Rückkehr der Preise zu dem Niveau von vor der Energiepreis-Krise sehen. Deshalb glauben wir, dass die Regierung, Ofgem, Verbraucherschutzgruppen und die Branche zusammenarbeiten müssen, um gefährdete Gruppen zu unterstützen», sagte Ofgem-Chef Jonathan Brearley.

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 78,21 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 28 Cent auf 74,06 Dollar nach.

Am Markt wurden die Abschläge mit einer leichten Gegenbewegung auf die Erholung in den vergangenen Tagen begründet. Unterstützt wurden die Preise zuletzt durch Warnungen aus dem großen Förderland Saudi-Arabien. Energieminister Abdulaziz bin Salman warnte Investoren, auf fallende Ölpreise zu setzen. Spekulanten hatten sich schon einmal die Finger verbrannt, als einige Opec-Länder vor wenigen Wochen überraschende Produktionskürzungen verkündeten.

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag weiter nachgegeben.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0733 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor zwei Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0785 Dollar festgesetzt.

Flix expandiert mit Fernbussen nach Indien

Berlin (dpa/bb) - Der Fernbus-Anbieter Flix will international weiter expandieren und plant für kommendes Jahr ein Busreiseangebot in Indien. «Indien ist einer der vielversprechendsten Märkte der Welt», teilte Konzern-Mitgründer André Schwämmlein am Mittwoch mit. «Wir werden dort erheblich investieren und wollen wie in allen Flix-Ländern Marktführer werden.» Dabei will Flix wie auch in allen anderen Ländern keine eigene Busflotte betreiben, sondern mit regionalen Busunternehmen kooperieren. Flix tritt in diesem Modell vor allem als Vermittler der Fahrten auf und kümmert sich unter anderem um den Kundendienst, die Netzplanung und das Marketing.

In Indien will das Unternehmen zunächst damit anfangen, Metropolregionen miteinander zu verbinden. Konkrete Strecken und Zeitpläne wurden nicht bekannt.

Flix ist eigenen Angaben zufolge in 42 Ländern aktiv. In Deutschland dominiert der Anbieter den Fernbusmarkt und ist auch im Fernverkehr auf der Schiene unterwegs. Zum Unternehmen gehören seit einigen Jahren auch die international bekannten Greyhound-Fernbusse in den USA.