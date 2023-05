Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Shell verdient operativ mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf

LONDON: Shell hat im ersten Jahresviertel trotz zuletzt niedrigerer Gas- und Ölpreise operativ fast so viel verdient wie im starken Vorquartal. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn sei in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Jahresende 2022 nur um zwei Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar (8,7 Mrd Euro) gefallen, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit. Experten hatten mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet.

Der Umsatz sei im Quartalsvergleich um 14 Prozent auf 87 Milliarden Dollar gefallen. Da der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 die Gas- und Ölmärkte stark beeinflusst hat, blickt Shell derzeit auf die Entwicklung von Quartal zu Quartal und nicht im Vergleich zum Vorjahr. Da die Geschäfte für den Ölkonzern weiter gut laufen und viel abwerfen, hält Shell das Tempo bei den Aktienrückkäufen anders als der Konkurrent BP. Das Unternehmen kündigte den Rückkauf von eigenen Anteilen für weitere vier Milliarden Dollar an.

Konjunkturerholung in China weiter uneinheitlich

PEKING: Die wirtschaftliche Erholung in China verläuft weiter uneinheitlich. Während der Dienstleistungssektor wächst, deuten Indikatoren auf Probleme in der Industrie hin. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins Caixin für das verarbeitende Gewerbe fiel im April von 50,0 Punkten im Vormonat auf 49,5 Zähler, wie Caixin am Donnerstag mitteilte.

Werte unterhalb von 50 Punkten deuten auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin. Ein ähnliches Signal hatte vor wenigen Tagen der von der Regierung veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Industrie gesendet. Dagegen halten sich die Indikatoren für den Dienstleistungssektor klar über der Wachstumsschwelle.

Ökonomen erklären die unterschiedliche Entwicklung zwischen Industrie und Dienstleistern unter anderem mit dem schwächelnden Welthandel, der die exportorientierte Industrie belastet. Die Konjunkturerholung in China nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik kommt dagegen dem binnenorientierten Dienstleistungssektor zugute.

Deutschlands Exporteure mit Plus im ersten Quartal

WIESBADEN: Deutschlands Exporteure haben das erste Quartal mit einem Plus abgeschlossen. Von Januar bis einschließlich März wurden Waren «Made in Germany» im Gesamtwert von 398,2 Milliarden Euro ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im März lagen die Ausfuhren mit 129,7 Milliarden Euro zwar um 5,2 Prozent niedriger als im Februar des laufenden Jahres, aber um 5,0 Prozent höher als im März 2022.

Im Gesamtjahr 2022 hatte der deutsche Außenhandel auch wegen teils deutlicher Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt. Diese trieben den Wert der Ausfuhren wie der Einfuhren nach oben. Genau beziffern lassen sich die Effekte nicht, da die Statistiker keine preisbereinigten Daten zum Außenhandel erheben.

Kräftige Preiserhöhungen: Henkel startet mit Umsatzplus ins Jahr

DÜSSELDORF: Der Konsumgüterkonzern Henkel ist wegen höherer Verkaufspreise mit einem Umsatzplus ins neue Jahr gestartet. Damit gibt der Konzern gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten an seine Kunden weiter. Trotz sinkender Verkaufsmengen stiegen die Erlöse aus eigener Kraft um 6,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dabei stiegen die Umsätze in beiden Geschäftsbereichen.

Das Unternehmen bestätigt die Jahresprognose und stellt ein organisches Plus von einem bis drei Prozent für den Erlös in Aussicht. Dabei ausgeklammert sind Währungseffekte sowie Portfolioveränderungen.

Die bereinigte Umsatzrendite sieht Henkel wegen anhaltend hoher Kosten bei zehn bis zwölf Prozent. Angesichts der unsicheren Lage geht das Unternehmen für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie zu konstanten Wechselkursen von einer recht großen Bandbreite von minus zehn bis plus zehn Prozent aus, was im Mittel ein Ergebnis auf Vorjahresniveau bedeuten würde.

Euro legt weiter zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1085 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag noch etwas niedriger auf 1,1043 Dollar festgesetzt.

Nachdem die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen am Mittwochabend weiter angehoben hatte, wird von der EZB am Donnerstag ebenfalls eine Zinserhöhung erwartet. An den Finanzmärkten wird mit einem Schritt um 0,25 Prozentpunkte gerechnet, ein größerer Zinsschritt ist aber nicht ausgeschlossen.