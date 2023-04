Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Niedrigere Öl- und Gaspreise belasten Totalenergies

PARIS: Der Öl- und Energiekonzern Totalenergies hat im ersten Quartal die niedrigeren Preise für Öl und Gas zu spüren bekommen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn ging im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar (knapp 5,9 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Experten hatten aber mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Gewinn inklusive Sondereffekte legte hingegen um zwölf Prozent auf 5,6 Millionen Euro zu. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern eine Milliardenabschreibung auf sein Russland-Geschäft getätigt.

Für das erste Quartal will das Management eine Dividende von 0,74 Euro zahlen nach 0,69 Euro ein Jahr zuvor. Das war mehr, als Analysten erwartet hatten. Zudem teilte das Unternehmen mit, sein kanadisches Geschäft für 5,5 Milliarden kanadische Dollar (3,65 Mrd Euro) an Suncor Energy verkaufen zu wollen.

Deutsche Börse will Datenanbieter Simcorp für 3,9 Milliarden kaufen

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Börse will ihr Geschäft mit einer Milliardenübernahme ausbauen. Ziel ist der dänische Datenanbieter Simcorp, der für insgesamt etwa 3,9 Milliarden Euro erworben werden soll, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Übernahme soll über bestehende Barmittel und Fremdkapital finanziert werden.

Das Geschäft von Simcorp sei «hochgradig komplementär» zur Deutschen-Börse-Sparte Daten & Analytik. «Dies wird es der Deutsche Börse ermöglichen, langfristige Branchentrends noch besser zu nutzen und ihre Geschäftszusammensetzung mit wachsenden wiederkehrenden Umsätzen weiter zu diversifizieren.»

Ölpreise steigen leicht

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag nach deutlichen Verlusten am Vortag wieder etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 77,92 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 74,44 Dollar.

Am Mittwoch hatten die Erdölpreise deutlich nachgegeben und waren auf einmonatige Tiefstände gefallen. Hintergrund sind Konjunktursorgen, vor allem mit Blick auf die USA. Es wird befürchtet, dass die weltgrößte Volkswirtschaft im laufenden Jahr in eine Rezession rutschen könnte. Für Belastung sorgen vor allem die starken Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die gegen die hohe Inflation kämpft. Die Vereinigten Staaten zählen zu den größten Energieverbrauchern der Welt.

Euro hält sich nahe einjährigem Höchststand

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag in der Nähe seines am Vortag markierten einjährigen Höchststands gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1055 US-Dollar. Am Mittwoch war der Kurs bis auf 1,1095 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende März 2022 geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1039 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Die Regierung veröffentlicht vorläufige Wachstumszahlen für das erste Vierteljahr. Es wird mit einem soliden Jahresstart gerechnet. Für den weiteren Jahresverlauf sieht es allerdings weniger gut aus: Viele Fachleute gehen davon aus, dass die Wirtschaft bald schrumpfen wird. Belastung kommt vor allem von den kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die sich gegen die hohe Inflation stemmt.

Özdemir fordert von Russland Fortsetzung des Getreide-Abkommens

BERLIN: Bundesagrarminister Cem Özdemir hat Russland aufgefordert, das Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine fortzusetzen. «Russland muss seiner vor der Weltgemeinschaft abgegebenen Verpflichtung gerecht werden und das Abkommen fortsetzen», sagte der Grünen-Politiker dem Nachrichtenportal «t-online». Für die Ukraine seien die Einnahmen aus dem Getreidehandel überlebenswichtig. «Das ukrainische Getreide muss dort ankommen, wo es gebraucht wird - nämlich in den Ländern des globalen Südens», so Özdemir.

Russlands Präsident Wladimir Putin nutze das Getreide-Abkommen erneut bewusst als Druckmittel, um eigene Interessen durchzusetzen, nämlich «Destabilisierung und ein Ende der westlichen Sanktionen», so der Landwirtschaftsminister. «Dass Russland das Abkommen vertragswidrig bereits Mitte Mai auslaufen lassen will - 60 Tage vor der eigentlichen vereinbarten Frist, ist schlicht unverantwortlich. Putin nimmt den Verlust von Menschenleben billigend in Kauf für seinen verbrecherischen Angriffskrieg.»

Zuletzt hatte Russland erneut mit dem Aus der Vereinbarung gedroht. «Terrorattacken des Kiewer Regimes bedrohen eine erneute Verlängerung des «Getreide-Deals» nach dem 18. Mai», teilte das russische Verteidigungsministerium diese Woche mit.

Nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Russland monatelang die Schwarzmeerhäfen des Nachbarlandes blockiert. Da die Ukraine weltweit einer der größten Agrarexporteure ist, mehrten sich international Befürchtungen über einen massiven Anstieg der Lebensmittelpreise und in dessen Folge eine Hungerkrise in den ärmsten Ländern. Im vergangenen Sommer vermittelten die Vereinten Nationen und die Türkei in Form des Getreide-Abkommens ein Ende der Blockade. Die ursprünglich für 120 Tage geschlossene Vereinbarung wurde zweimal verlängert, das letzte Mal allerdings nur noch für 60 Tage bis Mitte Mai.