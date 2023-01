Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Ölpreise steigen wieder

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag wieder gestiegen nach den deutlichen Rückgängen an den vergangenen Handelstagen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 78,98 US-Dollar. Das waren 1,14 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,12 Dollar auf 73,96 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Zu Beginn des neuen Jahres waren die Notierungen noch stark gefallen. Der Preis für Nordsee-Öl sank in den vergangenen beiden Handelstagen etwa sechs Dollar. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China und die starke Corona-Welle in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hatten Nachfragesorgen am Ölmarkt geschürt.

Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Ölpreise am Morgen nicht weiter belasten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 3,3 Millionen Barrel verzeichnet hatte.

Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten erwartet. Sollte die US-Regierung ebenfalls einen Rückgang der Ölreserven melden, könnte das für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.

Euro behauptet Vortagesgewinne

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel weiter knapp über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete ein Euro 1,0619 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Mittwoch hatte sich die europäische Gemeinschaftswährung im Tagesverlauf wegen besser ausgefallener Konjunkturdaten aus der Eurozone von den kräftigen Verlusten am Dienstag erholt - daran hatte die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am Mittwochabend nichts geändert.

Die Fed will die Inflation weiter entschlossen bekämpfen. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor einer «ungerechtfertigten» Lockerung der Finanzmarktkonditionen, heißt es in dem Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung vom 14. Dezember. Dies könnte den Kampf um die Preisstabilität beeinträchtigen. Auf der Sitzung Mitte Dezember hatte die Fed ihr Zinserhöhungstempo verlangsamt. Notenbankchef Jerome Powell stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

Mit dem aktuellen Niveau bewegt sich der Euro weiter in der Spanne zwischen 1,05 Dollar und 1,07 Dollar, innerhalb derer sich die Gemeinschaftswährung seit Anfang Dezember befindet. Damit hat sich der Euro etwas von den starken Verlusten bis Ende September erholt. Damals war der Euro bis auf 0,9536 Dollar gefallen. Vor einem Jahr hatte ein Euro noch fast 1,15 Dollar gekostet.

Am Donnerstagvormittag könnte die Veröffentlichung der deutschen Handelsbilanz im November für Bewegung sorgen. In den USA wird am Nachmittag ebenfalls die Handelsbilanz veröffentlicht. Zudem liefert der ADP-Arbeitsmarktindex eine erste Indikation über die Entwicklung der Beschäftigung in den Vereinigten Staaten. Am Freitagnachmittag steht dann der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember an.