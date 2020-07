Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Zementhersteller LafargeHolcim meldet rasante Erholung

RAPPERSWIL-JONA: Der weltgrößte Zementhersteller LafargeHolcim mit Sitz in Jona in der Schweiz sieht nach dem Corona-Einbruch auch in der Baubranche eine rasante Erholung. «Bereits im Juni lag der vergleichbare Umsatz schon wieder über dem Vorjahr», sagte Konzernchef Jan Jenisch am Donnerstag. In allen Regionen habe man «durch die Bank» eine vollständige Erholung gesehen. «Wir rechnen mit einer schnellen Nachfrageerholung und einem soliden zweiten Halbjahr», sagte Jenisch. «Der Höhepunkt der Krise liegt hinter uns.»

Wegen der schlechten Geschäfte von März bis Mai ging der Umsatz des Baustoffunternehmens im 1. Halbjahr verglichen mit dem Vorjahr um 18 Prozent auf 10,7 Milliarden Franken (10 Mrd Euro) zurück. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) lag bei 1,2 Milliarden Franken, 28,4 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode, und der Konzerngewinn per Ende Juni bei 347 Millionen Franken, nach einer Milliarde Franken im Vorjahr. Das Unternehmen hatte im April Sparmaßnahmen im Umfang von 700 Millionen Franken angeordnet. Das Unternehmen hat die Erwartungen von Analysten übertroffen.

HeidelbergCement war am Donnerstag vorsichtiger mit seiner Prognose. Das Unternehmen habe zwar mit dem guten Ergebnis im zweiten Quartal bewiesen, dass es die Krise gut meistern wird. Die Geschäftsaussichten für das zweite Halbjahr 2020 seien aber weiter unsicher, sagte Unternehmenschef Dominik von Achten.

Historischer Konjunktureinbruch in der Corona-Krise

WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft hat auf dem Höhepunkt der Corona-Krise einen noch nie da gewesenen Einbruch erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Es war der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen im Jahr 1970. Selbst auf dem Höhepunkt der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 war das Minus mit 4,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal nur etwa halb so groß. Bereits zum Jahresanfang war die Wirtschaftsleistung gesunken. Europas größte Volkswirtschaft steckt in einer tiefen Rezession.

Wirtschaftsleistung sinkt auch in den USA dramatisch

WASHINGTON: Die Wirtschaftsleistung in den USA ist im zweiten Quartal wegen der Coronavirus-Pandemie trotz gewaltiger Konjunkturpakete dramatisch eingebrochen. Von April bis einschließlich Juni schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufs Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent ein, wie die US-Regierung am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das war der tiefste Einbruch in einem Vierteljahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach der in Europa gebräuchlichen Berichtsweise im Quartalsvergleich entspräche das umgerechnet etwa einem Minus von fast 10 Prozent. Im ersten Vierteljahr war die US-Wirtschaft aufs Jahr hochgerechnet bereits um 5 Prozent geschrumpft.

Zahl der Arbeitslosen im Juli steigt - Kurzarbeit auf Rekordniveau

NÜRNBERG: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist von Juni auf Juli in saisonüblicher Höhe gestiegen. Im Juli waren 2,91 Millionen Menschen ohne Job, 57.000 mehr als im Juni und 635.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Im Mai erhöhte sich die Zahl der Menschen in Kurzarbeit auf 6,7 Millionen in Deutschland. Im April hatte die Zahl noch bei 6,1 Millionen gelegen. Damit war im Mai nach Hochrechnungen die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht. Im März waren 2,46 Millionen Menschen in Kurzarbeit.

Inflationsrate negativ - Verbraucherpreise erstmals wieder gesunken

WIESBADEN: Die Inflationsrate in Deutschland ist nach der Senkung der Mehrwertsteuer erstmals seit gut vier Jahren wieder unter die Null-Linie gerutscht. Die Verbraucherpreise verringerten sich im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Zum letzten Mal war die Jahresinflation im April 2016 negativ gewesen mit ebenfalls minus 0,1 Prozent. Um den Konsum in der Corona-Krise anzukurbeln, hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer vom 1. Juli an für ein halbes Jahr gesenkt: von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise 7 auf 5 Prozent.

BGH: Kein Schadenersatz von VW bei Diesel-Kauf nach Herbst 2015

KARLSRUHE: Diesel-Klägern, die ihr Auto nach Bekanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 gekauft haben, steht kein Schadenersatz von Volkswagen zu. Ab diesem Zeitpunkt habe der Konzern sein Verhalten geändert, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag. Eine Täuschung und vorsätzliche sittenwidrige Schädigung von Käufern sei nicht mehr feststellbar. (Az. VI ZR 5/20) Die obersten Zivilrichter wiesen die Revision eines Mannes zurück, der seinen VW-Diesel erst im August 2016 gekauft hatte. Der Muster-Fall aus Rheinland-Pfalz ist nach Einschätzung von VW beispielhaft für rund 10.000 noch offene Verfahren.

Volkswagen-Konzern mit Milliardenverlust

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern hat die Corona-Krise bei Umsatz und Ergebnis voll zu spüren bekommen und ist wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Im zweiten Quartal fuhr VW einen auf die Aktionäre entfallenden Nettoverlust von 1,6 Milliarden Euro ein, nachdem der Konzern hier im Vorjahreszeitraum noch knapp 4 Milliarden Euro Gewinn gemacht hatte. «Das erste Halbjahr 2020 war durch die Covid-19-Pandemie eines der herausforderndsten in unserer Unternehmensgeschichte», sagte Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag in Wolfsburg. VW will nun nach einem deutlichen Abfluss finanzieller Mittel aus dem laufenden Geschäft die Dividende für das vergangene Jahr spürbar kürzen, um die Kasse zu schonen.

Corona-Krise setzt Airbus zu - Milliardenverlust für Flugzeugbauer

TOULOUSE: Die Corona-Krise hat den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus tief in die roten Zahlen gerissen. Weil die Zahl der Flugzeugauslieferungen einbrach, stand im zweiten Quartal unterm Strich ein Verlust von mehr als 1,4 Milliarden Euro, wie Airbus am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Der Flugzeugbauer drosselt zudem die Produktion seines erfolgreichen Langstreckenjets A350 weiter. «Diese Ergebnisse spiegeln die Auswirkungen von Corona wider, die durch unsere Anpassungsmaßnahmen abgemildert worden», sagte Chef Guillaume Faury und gab sich trotz Krise betont positiv.

Deutsche Bahn erwartet Rekordverlust

BERLIN: Die Deutsche Bahn rechnet 2020 im laufenden Geschäft mit einem Rekordverlust. Zum Jahresende erwarte man ein Minus von bis zu 3,5 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit), kündigte das Bundesunternehmen am Donnerstag an. Der Umsatz könne auf bis zu 38,5 Milliarden Euro absacken. 2019 hatte er noch 44,4 Milliarden Euro betragen. Die Prognose sei aber mit hoher Unsicherheit behaftet, hieß es. «Das Virus hat unseren erfolgreichen Wachstumskurs jäh ausgebremst und die DB in die schlimmste finanzielle Krise seit ihrem Bestehen gestürzt», sagte der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz.

US-Abgeordnete schießen sich auf Tech-Schwergewichte ein

WASHINGTON: Im US-Kongress zeichnet sich ein harter Kurs gegenüber amerikanischen Technologie-Riesen ab, was schärfere Regeln zur Einschränkung ihrer Marktmacht zur Folge haben kann. Bei einer mehr als fünfstündigen Anhörung in einem Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses schossen sich sowohl Demokraten als auch Republikaner auf die Chefs von Amazon, Apple, Facebook und Google ein. Die Anhörung habe ihn überzeugt, dass diese Unternehmen in ihrer heutigen Form eine «Monopolmacht» besäßen, sagte der Vorsitzende des Unterausschusses für Wettbewerb und Wirtschaftsrecht, David Cicilline. «Einige sollten zerschlagen werden, andere muss man angemessen regulieren.»

Dax sackt ab - Konjunktureinbruch und schwache Firmenzahlen

FRANKFURT/MAIN: Konjunktursorgen und enttäuschende Unternehmensnachrichten haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dax büßte bis zum frühen Nachmittag 3,02 Prozent auf 12.435,14 Punkte ein. Dies ist das niedrigste Niveau seit Anfang Juli. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 1,79 Prozent auf 26.348,52 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 2,4 Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent. Der Euro kostete am Nachmittag 1,1753 US-Dollar.