Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.12.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Ölpreise stabilisieren sich nach Talfahrt

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage nicht fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,62 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 56 Cent auf 72,57 Dollar.

Seit Beginn der Woche ging es mit den Ölpreisen stark nach unten. Das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee hat sich in dieser Zeit um etwa zehn Dollar je Barrel verbilligt. Ausschlaggebend für die Talfahrt im Wochenverlauf sind generelle Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken trübten die Stimmung am Rohölmarkt.

Als Begründung für die aktuelle Stabilisierung der Ölpreise wurde am Markt auf die jüngste Entwicklung in China verwiesen. Die Regierung in Peking hat die harten Corona-Maßnahmen im Land ein Stück weit gelockert, was am Ölmarkt die Spekulation auf ein stärkeres Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit verbunden auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl verstärkt.

Eurokurs kaum verändert bei 1,05 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp über 1,05 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0529 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Nach Einschätzung von Analysten sollte der Euro seine Kursgewinne der vergangenen Handelstage halten können. Meldungen über Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen in China dürften für mehr Risikofreude der Anleger sorgen, was den Dollar tendenziell schwächt und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.

Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank verwies zudem auf die jüngste Entspannung bei der Energiekrise. So habe sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee zuletzt deutlich verbilligt. Auch die Gaspreise seien nicht mehr so extrem hoch wie im Verlauf des Jahres. «Daher gibt es auch Raum für eine weitere Erholung des Euro», sagte Leuchtmann.