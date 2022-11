Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Euro knapp über Dollar-Parität

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag knapp über der Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0035 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0039 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Oktober. Analysten erwarten im Schnitt, dass sich die hohe Inflation leicht abschwächt. Kommt es so, würde dies die allgemeine Erwartung einer etwas sachteren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed stützen.

Die Federal Reserve (Fed) hat ihre Leitzinsen zur Bekämpfung der Inflation schon stark angehoben. Um die Wirtschaft nicht zu überfordern, hat sie aber zuletzt ein etwas gemächlicheres Tempo in Aussicht gestellt.

Merck stemmt sich gegen Konjunkturdelle und verdient mehr

DARMSTADT: Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA stellt sich der aktuellen Konjunkturdelle mit Schwung entgegen. Trotz anziehender Kosten konnte der Konzern im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis vor allem dank guter Geschäfte im Laborbereich und in der Pharmasparte steigern, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr präzisierte das Management um Firmenchefin Belen Garijo.

Von Juli bis September kletterte der Umsatz konzernweit im Jahresvergleich um knapp 17 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr ist nun ein Anstieg auf 22 bis 22,9 Milliarden Euro angepeilt. Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) verbesserte sich im Quartal ähnlich stark auf 1,81 Milliarden Euro. Hier wird die Spanne im Gesamtjahr nun bei 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro gesehen. Nach Steuern verdiente Merck 926 Millionen Euro, nach 764 Millionen ein Jahr zuvor.

Ire Donohoe will Eurogruppenchef bleiben

DUBLIN: Der irische Politiker Paschal Donohoe will auch nach seinem Aus als Finanzminister seines Landes Chef der Eurogruppe bleiben. Donohoes wahrscheinlicher Nachfolger im Finanzministerium, Michael McGrath, sagte, er befürworte die Bewerbung seines Kabinettskollegen. «Er hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren einen herausragenden Job gemacht und hat deshalb die Unterstützung der irischen Regierung für eine zweite Amtszeit», sagte McGrath in Dublin.

Damit würde Irland künftig zwei Minister in die Eurogruppe der EU-Finanzminister entsenden. McGrath betonte zugleich, dass der amtierende Ressortchef die irischen Interessen in dem Gremium vertreten werde. Donohoes Rolle als Vorsitzender, die er seit Juli 2020 inne hat, werde deutlich separiert davon sein.

Hintergrund der Debatte ist, dass in Irland Mitte Dezember die Koalitionspartner Fianna Fail und Fine Gael ihre Posten rotieren werden. So übernimmt Fine-Gael-Parteichef Leo Varadkar vom Fienna-Fail-Vorsitzenden Micheal Martin das Amt des Regierungschefs. Wer Finanzminister wird, entscheide die Parteiführung, sagte Martins Parteifreund McGrath. Es gilt aber in Dublin als ausgemacht, dass der aktuelle Minister für öffentliche Ausgaben dann seinen Posten mit Fine-Gael-Kollege Donohoe tauscht.