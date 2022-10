Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.22 | Überblick

Angriffe auf Energieanlagen: Ukraine beginnt mit Stromabschaltungen

KIEW: Nach massiven russischen Angriffen auf Energieanlagen hat die Ukraine mit Stromabschaltungen im ganzen Land begonnen. In der Hauptstadt Kiew fiel die Elektrizität in einigen Haushalten bereits am Mittwochabend kurzzeitig aus. Für Donnerstag hat der ukrainische Versorger Ukrenergo auch in anderen Gebieten Engpässe bis 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) angekündigt. Die gesamte Bevölkerung wurde aufgefordert, zwischen 7.00 Uhr und 22.00 Uhr möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Zugleich gab es Appelle, Powerbanks, Batterien und Taschenlampen bereit zu halten.

Russland überzieht die Ukraine seit anderthalb Wochen mit großflächigen Angriffen und zielt dabei insbesondere auf die kritische Infrastruktur des Nachbarlandes. Nach jüngsten Angaben der Regierung in Kiew sind durch Raketen und Drohnen mittlerweile rund 40 Prozent der ukrainischen Energie-Infrastruktur beschädigt. Befürchtet wird, dass sich der Notstand im Lauf des Winters massiv verschärft.

Ölpreise legen zu - Bericht über lockereren Corona-Kurs in China

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Spekulationen über eine Reduzierung der Maßnahmen Chinas zur Bekämpfung des Coronavirus und ein überraschender Rückgang der US-Ölreserven stützten die Notierungen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Dezember kostete am Morgen 93,07 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November stieg um 1,24 Dollar auf 86,79 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach werde in der chinesischen Führung über eine teilweise Rücknahme von Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus diskutiert. Offenbar sollen die Quarantänemaßnahmen eingeschränkt werden, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Zuletzt hatte der harte Corona-Kurs der Regierung in Peking die Wirtschaft des Landes gebremst, was am Ölmarkt immer wieder Nachfragesorgen ausgelöst hatte.

Außerdem wurde auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA hingewiesen. Wie die US-Regierung am Mittwoch gemeldet hatte, waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,7 Millionen Barrel auf 437,4 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 2,5 Millionen Barrel erwartet. Sinkende US-Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.

Euro stabilisiert sich nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euros hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Nach den deutlichen Kursverlusten vom Vortag konnte sich die Gemeinschaftswährung vorerst stabilisieren. Am Morgen wurde der Euro bei 0,9788 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 0,9778 (Dienstag: 0,9835) Dollar festgesetzt.

Die Dollar-Stärke, die den Euro zur Wochenmitte noch belastet hatte, setzte sich am Morgen nicht weiter fort. Der am Mittwochabend veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed konnte dem Devisenmarkt keine neuen Impulse verleihen. Laut dem Bericht wird die amerikanische Wirtschaft durch die vergleichsweise starke Inflation und durch steigende Zinsen gebremst.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte das Interesse der Anleger weiter auf Konjunkturdaten aus den USA gerichtet bleiben. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt und ein wichtiger Frühindikator für die weitere konjunkturelle Entwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt.