Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Dax sackt nach US-Inflationsdaten ab

FRANKFURT/MAIN: Von US-Inflationsdaten geschürte Zinsängste haben einen Dax-Erholungsversuch zunichtegemacht. Der Leitindex sackte am Nachmittag abrupt ins Minus und verlor 1,09 Prozent auf 12.039,35 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,79 Prozent auf 21.502,97 Punkte ein.

Extreme Unterschiede bei Spritpreisen zu Ende

MÜNCHEN: Die extremen Preisunterschiede bei Benzin und Diesel sind zu Ende. Der Abstand zwischen dem teuersten und dem billigsten Bundesland ist bei Diesel auf 6,9 Cent gefallen, bei Superbenzin der Sorte E10 auf 9,3 Cent, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht.

Netzagentur: Haushalte und kleinere Firmen verbrauchen weniger Gas

BONN: Deutschlands Haushalte und kleinere Firmen haben in der vergangenen Woche deutlich weniger Gas verbraucht als in vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. Pro Tag seien im Schnitt 571 Gigawattstunden verbraucht worden und damit 29 Prozent weniger als im Schnitt der gleichen Kalenderwochen im Zeitraum 2018 bis 2021, teilte die Bundesnetzagentur mit.

US-Inflation geht nur leicht zurück - Kernrate steigt

WASHINGTON: Die Inflation in den USA ist zwar tendenziell auf dem Rückzug, allerdings geht sie nur leicht zurück. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im September um 8,2 Prozent. Die Kerninflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise stieg von 6,3 auf 6,6 Prozent.

Wissing: Technische Ausgestaltung für 49-Euro-Ticket geklärt

BREMERHAVEN: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die grundsätzliche Verständigung mit den Ländern über die Ausgestaltung eines Nachfolgemodells für das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr begrüßt. Man sei einen entscheidenden Schritt weitergekommen.

Inflation auf höchstem Stand seit etwa 70 Jahren

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland hat erstmals seit den Nachkriegsjahren wieder die Marke von 10 Prozent erreicht. Angetrieben von hohen Energie- und Lebensmittelpreisen stiegen die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 Prozent. Das Statistische Bundesamt bestätigte vorläufige Daten.

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 0,9739

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9739 (Mittwoch: 0,9706) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0268 (1,0303) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86513 (0,87840) britische Pfund, 142,94 (142,34) japanische Yen und 0,9725 (0,9664) Schweizer Franken fest.

Lindner: G20-Treffen trotz Streits mit Russland wichtiger Austausch

WASHINGTON: Finanzminister Christian Lindner hat trotz Uneinigkeit mit Ländern wie Russland Treffen im G20-Format als bedeutsam bezeichnet. «Besser man hat ein Format, in dem man spricht, als man hat keins», sagte der FDP-Politiker am Donnerstag. Am Mittwoch waren Finanzministerinnen und -minister der führenden Industrie- und Schwellenländer in Washington am Rande der Jahrestagung von Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zusammengekommen. Auch ein russischer Vertreter sei anwesend gewesen, sagte Lindner - nannte aber keine Details. Dieser habe sich erwartbar geäußert und die Sanktionen des Westens für wirtschaftliche Krisen verantwortlich gemacht. Es sei dennoch wichtig, in diesem Kreis zusammenzukommen, selbst wenn es abweichende Meinungen gebe.

Der G20 gehören 19 Staaten sowie die EU an: Deutschland, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA. Im November steht ein G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali an. Offen ist, ob Russlands Präsident Wladimir Putin kommen wird. Zuletzt waren bei zahlreiche G20-Ministertreffen wegen der Streitigkeiten über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine keine Erklärungen zustande gekommen.

Pfund steigt nach Berichten über weitere Steuer-Kehrtwende

LONDON: Nach Berichten über eine bevorstehende weitere Kehrtwende der britischen Regierung in ihrer Finanzpolitik ist das Pfund gestiegen. Die britische Währung, die zuletzt schwer unter Druck geraten war, legte zum US-Dollar bis zum Donnerstagmittag deutlich zu. Die Zeitung «Guardian» berichtete, die Regierung erwäge, die für April geplante deutliche Anhebung der Unternehmenssteuer doch nicht zurückzunehmen. Premierministerin Liz Truss hatte wiederholt angekündigt, die noch von ihrem Vorgänger Boris Johnson beschlossene Erhöhung von 19 auf 25 Prozent wieder zu streichen.

Finanzminister Kwasi Kwarteng wich Fragen nach der Unternehmenssteuer am Rande der Jahrestagung von Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington aus. Kwarteng betonte, er werde seinen Kurs durchziehen. «Mein Fokus liegt darauf (...) sicherzustellen, dass wir wieder Wachstum in unsere Wirtschaft bringen», sagte der Minister. Zuvor hatte ein Sprecher von Truss gesagt, die Position der Premierministerin habe sich nicht geändert und es seien keine Änderungen geplant.

Auch Abgeordnete der regierenden Konservativen Partei drängen die Regierung dazu, ihre nur auf Schulden finanzierten Vorhaben im Wert von Dutzenden Milliarden Pfund zu überdenken. Der IWF kritisierte die Pläne ebenfalls.

Die Regierungschefin, die bereits nach wenigen Wochen im Amt auch in den eigenen Reihen schwer in der Kritik steht, hatte wiederholt Forderungen zurückgewiesen, ihre Wirtschaftspolitik zu ändern. Allerdings hatten Truss und Kwarteng bereits nach kurzer Zeit einen Teil ihrer umfassenden Steuerreform angesichts lauter Proteste gestrichen - der Spitzensteuersatz bleibt, anders als zunächst vorgesehen, in der bisherigen Höhe von 45 Prozent bestehen.

Bundesbankpräsident für «robusten Zinsschritt»

WASHINGTON: Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält einen «robusten Zinsschritt» in der Euro-Zone für nötig. «Die Normalisierung der Geldpolitik ist noch lange nicht abgeschlossen», sagte Nagel am Donnerstag am Rand der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Washington.

Er sei überrascht, wie früh schon die Frage eines neutralen Zinssatzes diskutiert werde, also ein Zinssatz, der die Wirtschaft weder bremst noch anschiebt. «Nach meiner Auffassung sind wir jetzt mit den ersten beiden Schritten noch ein deutliches Stück weg von dem neutralen Zinssatz, wo immer er auch sein wird», sagte Nagel, der im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sitzt und dort über Leitzinsveränderungen mitentscheidet.

Nagel warb auch dafür, dass die europäischen Notenbanken ihre Bestände an Staatsanleihen zurückfahren. «Nach meiner Auffassung sollte dann 2023 dieser Abbau beginnen», sagte er.

Ikea steigert trotz Krisen den Umsatz

STOCKHOLM/FRANKFURT: Der Möbelriese Ikea hat trotz Corona, Ukraine-Krieg und Inflation seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse kletterten im Geschäftsjahr 2022 um 5,6 Prozent auf 39,5 Milliarden Euro, wie die Ikea-Einzelhandelsorganisation Ingka berichtete.

Putin schlägt Türkei neue Pipeline und Gasbörse vor

ASTANA: Russlands Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, die Türkei mithilfe russischen Gases zu einem Umschlagpunkt und einer Börse für Erdgas auszubauen. «Wenn die Türkei und unsere potenziellen Käufer Interesse haben, könnten wir den Bau noch einer Gasleitung und die Schaffung eines Gas-Hubs in der Türkei in Betracht ziehen für den Verkauf in Drittländer, vor allem in Europa», bot Putin seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan der Nachrichtenagentur Interfax zufolge bei einem Treffen am Donnerstag an. Darüber hinaus könnte in der Türkei auch eine Gasbörse zur Preisermittlung entstehen, schlug Putin vor.

Der russische Präsident lobte die Pipeline Turkstream, die durch das Schwarze Meer in die Türkei und nach Südeuropa führt, als sicherste Route für russisches Gas. Zuvor waren Ende September beide von Russland nach Deutschland führenden Stränge der Pipeline Nord Stream 1 und einer der beiden Stränge von Nord Stream 2 in der Ostsee durch Explosionen beschädigt worden. Vertreter der EU und der Nato sprachen anschließend von Sabotage. Putin selbst hatte am Mittwoch von einem «internationalen Terroranschlag» geredet und angedeutet, dass aus seiner Sicht die USA dahinter stecken könnten.

Auch die Leitung Turkstream habe gesprengt werden sollen, behauptete Putin, aber dies sei nicht geschehen. Turkstream funktioniere weiter zuverlässig. Daher sei die Türkei eine logische Wahl für den Aufbau eines Verteilerpunkts und einer Gasbörse. «Heute sind die Preise himmelhoch und wir könnten sie dort ruhig regulieren auf ein normales Marktniveau ohne irgendwelche politische Einfärbung», sagte Putin. Das Treffen der beiden Staatschefs in Astana im zentralasiatischen Kasachstan lief am Rande der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA).

Nord-Stream-Lecks: Moskau übermittelt westlichen Botschaftern Protest

MOSKAU: Im Zusammenhang mit den Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat Russland den Botschaftern Deutschlands, Schwedens und Dänemarks Protestnoten überreicht. Moskau werde keine «Pseudo-Ergebnisse» westlicher Untersuchungen anerkennen, solange keine eigenen Experten daran beteiligt seien, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des russischen Außenministeriums. Die drei Diplomaten seien bereits in den vergangenen Tagen einbestellt worden.

Ende September hatten Explosionen mehrere Löcher in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee gerissen. Nach den Detonationen waren aus mehreren Lecks an den beiden Pipelines tagelang große Mengen Gas ausgetreten. Die Lecks lagen in internationalen Gewässern in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Der Verdacht der Sabotage steht im Raum, die Bundesanwaltschaft ermittelt. Moskau bestreitet, hinter den Lecks zu stecken.

Stromnetzverbindung zwischen Israel und EU geht in die nächste Etappe

NIKOSIA: Die geplante Stromverbindung zwischen Israel und der EU schreitet voran: Am Freitag soll in Nikosia offiziell der Startschuss für die Verlegung des Kabels zwischen Zypern und der griechischen Insel Kreta gegeben werden. Es ist mit rund 900 Kilometern die längste und schwierigste Etappe des Mammutprojekts namens EuroAsia Interconnector. Insgesamt soll die Leitung von Israel in die EU schließlich eine Länge von 1518 Kilometer haben und zum Teil bis zu 3000 Meter tief auf dem Meeresboden verlegt werden, berichtete am Donnerstag der zyprische Staatsfunk.

EuroAsia Interconnector wäre damit eine der längsten Unterwasser-Stromverbindungen der Welt. Die Projektkosten liegen bei rund 2,5 Milliarden Euro, die EU beteiligt sich daran mit rund 650 Millionen Euro. Die Verbindung zwischen Kreta und dem griechischen Festland mit einer Länge von rund 310 Kilometern besteht bereits, mit der Verlegung des Kabels von Zypern nach Israel wurde noch nicht begonnen. Das Stromkabel soll schließlich eine Kapazität von 2000 Megawatt haben.

Israel verfügt große Erdgasvorkommen vor seiner Küste und kann damit Strom produzieren. Strom könne über die künftige Verbindung jedoch auch von Europa nach Israel geliefert werden, sollte es notwendig sein, hieß es im Bericht weiter.

Deutsche Exporte nach Russland deutlich unter Vorjahreswert

WIESBADEN: Russland hat als Handelspartner für Deutschland infolge des Ukraine-Krieges weiter an Bedeutung verloren. Im August lagen die deutschen Ausfuhren dorthin mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro um 45,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.

Die Importe aus Russland, das ein wichtiger Rohstofflieferant ist, verringerten sich nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Donnerstag mengenmäßig um 59,4 Prozent im Vergleich zum August 2021. Gemessen am Wert gingen die Einfuhren aus Russland nach Deutschland um 6,2 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zurück. Dieser Rückgang wäre ohne die gestiegenen Preise - vor allem im Energiebereich - noch deutlicher ausgefallen, wie die Statistiker erläuterten.

Wichtigstes Zielland für Waren «Made in Germany» sind die USA. Dort gab es nach Berechnungen des Bundesamtes bei den deutschen Ausfuhren im August binnen Jahresfrist ein Plus von 42 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Insgesamt exportierte Deutschland im August in nominaler Betrachtung Waren im Wert von 128,7 Milliarden Euro und damit 23,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Ukraine meldet Eingang neuer Milliardenzahlung vom IWF

KIEW: Die Ukraine hat offiziellen Angaben zufolge einen weiteren Notkredit vom Internationalen Währungsfonds (IWF) in Milliardenhöhe erhalten. «1,3 Milliarden Dollar zusätzliche Notfinanzierung vom Internationalen Währungsfonds sind in der Ukraine angekommen», teilte Regierungschef Denys Schmyhal am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Das Geld werde für die Stärkung des Militärs, die Auszahlung von Renten, soziale Programme und Stützungsmaßnahmen an die Wirtschaft verwendet, fügte er hinzu.

Seinen Angaben nach laufen die Vorbereitungen für ein weiteres Hilfspaket im kommenden Jahr bereits auf Hochtouren. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte zuletzt die Zusammenarbeit mit Kiew gelobt und weitere Hilfen in Aussicht gestellt. «Derzeit denken wir, dass der Finanzbedarf 2023 sich auf etwa drei bis vier Milliarden Dollar pro Monat beläuft», sagte sie laut einer Pressemitteilung des IWF am Mittwoch.

IEA warnt vor Konjunktur-Risiken durch Förderkürzung der Opec+

PARIS: Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die starke Förderkürzung durch den Ölverbund Opec+ ungewöhnlich scharf kritisiert und vor Folgen der Maßnahme gewarnt. «Die massive Senkung des Angebots durch die Opec+ erhöht die Risiken für die globale Energiesicherheit», heißt es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Die Förderkürzung führe zu einem höheren Preisniveau auf dem Ölmarkt und belaste die Weltwirtschaft.

«Die Ölpreise könnten der Kipppunkt für die Weltwirtschaft sein, die sich bereits am Rande einer Rezession befindet», schreiben die IEA-Experten. Die Kritik richtet sich gegen die jüngste Entscheidung der Opec+. Die Öl-Allianz aus 23 Förderstaaten hatte beschlossen, ab November zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl pro Tag weniger zu fördern. Russland und Saudi-Arabien gelten als die führenden Kräfte innerhalb der Opec+.

Zuvor hatte bereits US-Präsident Joe Biden in einem Fernsehinterview scharfe Kritik an Saudi-Arabien nach der jüngsten Förderkürzung geäußert. Biden sagte, er werde die Beziehungen zu dem führenden Opec-Land überdenken.

Die IEA senkte die Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage im kommenden Jahr um 470.000 Barrel pro Tag, wie aus dem Monatsbericht weiter hervorgeht. Die Experten begründeten diese Entscheidung mit einem «stärkeren konjunkturellen Gegenwind», der auch aus der hohen Inflation in vielen Industriestaaten und den stark steigenden Zinsen resultiere.

Frankreich beginnt mit Gaslieferungen an Deutschland

PARIS: Frankreich hat in der Energiekrise mit der Lieferung von Erdgas an Deutschland begonnen. Seit Donnerstag fließe Gas über die einzige Verbindungsstelle zwischen beiden Ländern bei Medelsheim im Saarland, teilte der Netzbetreiber GRTGaz in Paris mit. «In einer neuartigen Energiesituation, die mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt, ist Frankreich mit seinem deutschen Nachbarn solidarisch, indem es ihm direkt Gas liefert.»

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begrüßte die französische Hilfe. «Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen europäischer Solidarität. Und es zeigt, dass im Geiste der Solidarität auch schwierige technische Fragen geklärt werden können», meinte Habeck.

Da die einzige Leitung zwischen beiden Ländern ursprünglich nur für die Lieferung von Gas aus Deutschland nach Frankreich und nicht andersherum vorgesehen war, mussten zunächst Anpassungen vorgenommen werden. Diese seien angesichts des starken Rückgangs der russischen Gaslieferungen nach Europa und im Rahmen der europäischen Solidarität zur Energiesicherheit getätigt worden, erklärte der Netzbetreiber. Zunächst fließen 31 Gigawattstunden täglich über die Grenze, die maximale Kapazität liegt nach GRTGaz-Angaben bei 100 Gigawattstunden pro Tag.

Frankreich, dessen Atomkraftwerke im Moment schwächeln, soll im Gegenzug Strom aus Deutschland geliefert bekommen, um über die kritischen Wintermonate zu kommen. Wegen Wartungen sind von den 56 AKW im Moment nur 30 in Betrieb, wie Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend sagte. In den nächsten Wochen sollen 40 Kraftwerke wieder am Netz sein und im Januar sollen es laut Macron 46 sein. Kürzlich begonnene Streiks von Kraftwerksbeschäftigten könnten diese Pläne möglicherweise aber durchkreuzen.

Ölpreise wenig verändert

SINGAPUR: Die Rohölpreise haben sich am Donnerstagmorgen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 92,49 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sechs Cent auf 87,21 Dollar.

An den vergangenen drei Handelstagen hatte es Verluste gegeben. Zuletzt hatten Sorgen vor einem Abflauen der Weltwirtschaft und einem damit verbundenen Rückgang der Nachfrage die Ölpreise gesenkt, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum reduziert hatte.

Außerdem hatten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA die Ölpreise belastet. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um mehr als sieben Millionen Barrel verzeichnet hat.

Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Ölreserven erwartet, die dem Handel am Ölmarkt eine neue Richtung geben könnten. Wegen eines Feiertags in den USA zu Beginn der Woche werden die Lagerdaten einen Tag später als üblich veröffentlicht.

Druschba-Betreiber schließt Sabotage an Pipeline vorerst aus

WARSCHAU: Nach der Entdeckung eines Lecks an der Ölpipeline Druschba in Polen hat der Betreiber der Leitung Sabotage vorerst ausgeschlossen und mit Reparaturarbeiten begonnen. Die Ursache werde untersucht, teilte das Unternehmen Pern mit.