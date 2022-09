Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,88 Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um sieben Cent auf 88,41 Dollar.

Nach wie vor notieren die Preise auf einem vergleichsweise hohem Niveau. In den vergangenen Wochen haben sie allerdings deutlich nachgegeben. Die erwartete Abschwächung der globalen Konjunktur und die vielerorts steigenden Zinsen dämpfen die Aussichten für die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel.

Euro knapp unter Dollar-Parität

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 0,9965 Dollar und damit etwas weniger als ein Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch leicht höher auf 0,9990 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen nachmittags (MESZ) zahlreiche US-Konjunkturdaten auf dem Programm. Großes Augenmerk dürfte auf Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel gelegt werden, da sie Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums geben. Interesse dürften auch Preiszahlen vom Außenhandel hervorrufen, da die Inflation eines der marktbeherrschenden Themen ist. Aus der Eurozone äußern sich einige ranghohe Zentralbanker.

Japan mit Rekorddefizit in Handelsbilanz

TOKIO: Steigende Kosten für Energieeinfuhren und der schwache Yen haben Japan tiefrote Zahlen in der Handelsbilanz beschert. Wie das Finanzministerium der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt am Donnerstag bekanntgab, belief sich das Defizit im August auf den Rekordwert von 2,8 Billionen Yen (19,5 Milliarden Euro). Damit schreibt das rohstoffarme Land seit nunmehr 13 Monaten in Folge rote Zahlen. Der Wert der Importe stieg um 49,9 Prozent auf 10,9 Billionen Yen und damit so stark wie seit Beginn der Erfassung vergleichbarer Daten 1979 nicht mehr. Ursächlich dafür sind die steigenden Preise für Energieträger wie Rohöl, Kohle und Gas.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Kosten für Rohöl und andere Rohstoffe in die Höhe getrieben. Die rasche Abschwächung des Yen gegenüber dem Dollar hat die Probleme Japans dabei noch verstärkt, da sie die Importkosten verteuert. Die Ausfuhren des Landes stiegen im August um 22,1 Prozent auf rund acht Billionen Yen, hieß es weiter.