Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Ölpreise steigen etwas nach Verlustserie

SINGAPUR: Die Ölpreise sind nach den deutlichen Rückgängen in der laufenden Woche am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,69 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 82,62 Dollar.

Am Mittwoch waren die Erdölpreise auf mehrmonatige Tiefstände gefallen. Ein Fass Brent kostete so wenig wie zuletzt im Februar, für ein Barrel WTI musste so wenig gezahlt werden wie seit Januar nicht. Hintergrund der Entwicklung sind zunehmende Konjunkturängste, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, den strikten Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation und die scharfe Corona-Politik Chinas. Im längeren Vergleich bewegen sich die Rohölpreise jedoch auf hohem Niveau.

Japans Wirtschaft wächst stärker als erwartet

TOKIO: Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal dieses Jahres stärker gewachsen als gedacht. Wie die Regierung am Donnerstag auf Basis revidierter Daten bekanntgab, zog das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal an. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet dies einen Anstieg um 3,5 Prozent. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker ein Wachstum von 0,5 Prozent zum Vorquartal beziehungsweise von annualisiert 2,2 Prozent errechnet. Im Vorquartal hatte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt noch stagniert.

Zum Wachstum im zweiten Quartal trugen maßgeblich der private Konsum sowie die Kapitalausgaben der Unternehmen bei, die höher ausfielen als zunächst gedacht. Der Privatkonsum, der zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, zog um 1,2 Prozent an, da mehr Menschen wieder in Restaurants und auf Reisen gingen, nachdem die Behörden im März die Corona-Beschränkungen gelockert hatten. Die Kapitalausgaben der Unternehmen stiegen zudem um 2,0 Prozent und damit stärker als um die zunächst berechneten 1,4 Prozent an. Die Exporte stiegen um unverändert 0,9 Prozent. Die Importe nahmen um 0,6 Prozent zu, etwas weniger als die zunächst berechneten 0,7 Prozent.

Euro vor EZB-Zinsentscheid bei Dollar-Parität

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp unter der Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9995 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9885 Dollar festgesetzt.

Der Donnerstag steht klar im Zeichen der Geldpolitik. Am Nachmittag trifft die EZB ihren Zinsentscheid. Dass die Leitzinsen weiter steigen, ist angesichts der sehr hohen Inflation so gut wie sicher. Allerdings ist nicht klar, in welchem Ausmaß die Zinspolitik gestrafft wird. Analysten rechnen mehrheitlich mit einem großen Schritt um 0,75 Prozentpunkte. Allerdings gibt es auch einige Experten, die mit einem etwas kleineren Schritt um 0,5 Punkte rechnen. An den Finanzmärkten setzen die Investoren eher auf einen größeren Schritt.

Ökostrom-Branche: Gewinnabschöpfung darf Ausbau nicht ausbremsen

HANNOVER/BERLIN: Die Ökostrom-Anbieter appellieren an die Politik, die geplante Abschöpfung hoher Gewinne nur als kurzfristige Maßnahme im Kampf gegen die akute Energiepreis-Inflation anzuwenden. Mittel- bis langfristig müsse man sicherstellen, dass die Erzeugung aus alternativen Quellen in Deutschland stärker vorankomme und nicht durch dauerhafte Eingriffe wieder zusätzlich belastet werde, sagte die Geschäftsführerin des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) Niedersachsen/Bremen, Silke Weyberg, der Deutschen Presse-Agentur.

«Natürlich will die Branche nicht zu den «Kriegsgewinnlern» zählen und stellt sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung», erklärte sie zur drastischen Verteuerung von Energie, die vor allem eine Folge des Ukraine-Konflikts ist. Von dem insgesamt gestiegenen Preisniveau können auch Betreiber von Bioenergie-, Windkraft- oder Solaranlagen profitieren, sofern ihre Produktionskosten relativ niedrig bleiben. «Wir müssen uns aber genauso die Frage stellen: Wie setze ich die abgeführten Gewinnanteile später sinnvoll ein, um die Transformation zu einem langfristig günstigeren Energiesystem hinzubekommen?»

Die diskutierten Schritte dürften nicht dazu führen, dass der Umbau wegen verminderter Investitionsmöglichkeiten «abgewürgt» würde, warnte Weyberg. Gerade erst seien einige Verbesserungen beim lange schleppenden Ausbau insbesondere der deutschen Windkraft in Aussicht gewesen, als Ende Februar der russische Angriff auf die Ukraine die Branche erschütterte. «Die Frage, wie man seine Energiekosten bezahlen kann, betrifft uns alle», sagte die Verbandsvertreterin. «Doch auch die Kosten des Erneuerbaren-Ausbaus steigen jetzt - zum Beispiel für das Material neuer Anlagen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man aus unserer Sicht schon mit berücksichtigen sollte.»