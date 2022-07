Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.07.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Geplante Gas-Umlage ab Oktober bis 2024

BERLIN: Die geplante Umlage für alle Gaskunden soll voraussichtlich ab dem 1. Oktober gelten. Wie stark der Gaspreis für die Verbraucher damit zusätzlich steigt, bleibt aber noch eine Weile offen. Die Höhe der Umlage solle bis Ende August im Internet veröffentlicht werden, verlautete am Donnerstag aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums. Sie hänge davon ab, welche Ausgleichsansprüche die Gasimporteure geltend machten.

Kanzler Olaf Scholz hatte in der vergangenen Woche eine Erhöhung der Gaspreise um 2 Cent pro Kilowattstunde angedeutet und von zusätzlichen Belastungen von jährlich 200 oder 300 Euro für eine vierköpfige Familie gesprochen. Die Umlage soll eineinhalb Jahre, also bis Ende März 2024 gelten.

Über die Umlage sollen Gasversorger die stark gestiegenen Einkaufspreise wegen der Drosselung russischer Lieferungen an alle Gasverbraucher weitergeben können. Etwa die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland wird mit Gas beheizt.

Ratingagentur: Zahlungsunfähiges Sri Lanka vor weiteren Risiken

COLOMBO: Dem hochverschuldeten Sri Lanka drohen nach Einschätzung einer Ratingagentur weitere Massenproteste, sollten dringend benötigte Wirtschaftsreformen auf Widerstand treffen. Zwar könne sich der neue Präsident Ranil Wickremesinghe auf eine große Mehrheit im Parlament stützen und habe auch einige Oppositionelle in die Regierung geholt, schrieb die Ratingagentur Fitch am Donnerstag. Dies lasse auf Unterstützung für schwierige Reformen hoffen, damit Sri Lanka Finanzhilfe vom Internationalen Währungsfonds (IWF) erhalten kann. Es bestehe jedoch ein «erhebliches Risiko», dass solche Reformen öffentlichen Widerstand hervorrufen könnten, der wiederum die Umsetzung behindern könnte, hieß es.

Die Ratingagentur wies darauf hin, dass Präsident Wickremesinghe Premierminister in der vorherigen Regierung unter Präsident Gotabaya Rajapaksa gewesen war. Gotabaya Rajapaksa war durch Proteste gestürzt worden und ins Ausland geflohen. Die Ratingagentur schrieb weiter, Parlament und Regierung würden weiter von Politikern der Sri Lanka People's Freedom Alliance dominiert, die eng mit der Familie Rajapaksa verbunden sei. «Dies kann das Risiko weiterer destabilisierender Proteste erhöhen, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen nicht verbessern.»

Der südlich von Indien liegende Inselstaat Sri Lanka mit seinen etwa 22 Millionen Einwohnern war mangels ausreichender Währungsreserven zuletzt nicht mehr in der Lage, Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren. Die Währungsreserven lagen laut Fitch Ende Juni bei nur noch 1,9 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro). Das reicht lediglich, um Importe für etwas mehr als einen Monat zu bezahlen. Auch die hohe Inflation, die im Juni bei über 50 Prozent lag, und stundenlange Stromausfälle sorgen für großen Unmut im Land.

Sri Lanka hofft daher auf finanzielle Hilfe durch den Internationalen Währungsfonds IWF. Verhandlungen könnten jedoch durch Sri Lankas Schulden bei China erschwert werden, hieß es. Diese beliefen sich Ende 2020 auf fünf Milliarden Dollar, was laut dem IWF rund 13 Prozent der Auslandsverschuldung Sri Lankas entspreche. China biete Entlastungen bei großen Krediten traditionell eher durch Stundungen wie Laufzeitverlängerungen als durch Abschreibungen an. Dieser Ansatz könne jedoch die Herausforderungen für Sri Lanka erhöhen, erfolgreich mit anderen Gläubigern eine Umschuldung auszuhandeln, hieß es weiter.

Shell mit Rekordgewinn - Konzern will mehr Aktien zurückkaufen

LONDON: Der Ölkonzern Shell lässt seine Aktionäre am Rekordgewinn aus dem zweiten Quartal teilhaben. Zusätzlich zur Dividende will Shell 6 Milliarden Dollar für ein weiteres Aktienrückkaufprogramm ausgeben, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dieses soll bis zum dritten Quartal abgeschlossen sein. Bereits im ersten Halbjahr hatte Shell Anteile im Wert von 8,5 Milliarden Dollar zurückgekauft.

Im zweiten Quartal fuhr Shell einen bereinigten Gewinn von 11,5 Milliarden Dollar ein. Das ist mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Dabei konnte der Konzern die geringeren Ergebnisse im Flüssiggas-Handel (LNG) durch höhere Preise und Raffineriemargen sowie bessere Ergebnisse im Gas- und Stromhandel ausgleichen. Unter dem Strich verdiente Shell dank höherer Öl- und Spritpreise 18 Milliarden Dollar und verfünffachte damit den Vorjahreswert.

Ifo: Höhepunkt der Inflation voraussichtlich erreicht

MÜNCHEN: Weil immer weniger Unternehmen ihre Preise erhöhen wollen, erwartet das Münchner Ifo-Institut einen allmählichen Rückgang der Inflation. «Die Preise dürften zwar weiter steigen, allerdings wird sich das Tempo verlangsamen. Damit hat die Inflation ihren Höhepunkt voraussichtlich erreicht und wird im Verlauf der zweiten Jahreshälfte allmählich zurückgehen», sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Donnerstag.

Basis für diese Einschätzung sind die vom Ifo abgefragten Preiserwartungen der Unternehmen, deren Index den dritten Monat in Folge sank und nun bei 47,4 Punkten liegt. Das ist ein Rückgang von 5,5 Punkten und der niedrigste Wert seit Monaten. Dennoch bedeutet er, dass weiter viel mehr Unternehmen ihre Preise erhöhen als senken wollen. In der Regel schlagen sich die Preiserwartungen der Unternehmen laut Wollmershäuser mit ein paar Monaten Verzögerung in den Verbraucherpreisen nieder.

Allerdings unterscheidet sich die Situation je nach Wirtschaftszweig: Spürbare Rückgänge gebe es vor allem in Bereichen, deren Produktion dem Konsum vorgelagert sei - beispielsweise im Baugewerbe und der Industrie. Auch in Gastgewerbe, Freizeit, Kultur und Unterhaltung dürften die Preise langsamer steigen. Anders stellt sich die Situation im Lebensmitteleinzelhandel dar. Hier sei kein Ende der spürbaren Verteuerung in Sicht: Alle befragten Unternehmen sagten hier, sie wollten die Preise erhöhen.

Wie sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Juli entwickelten, will das Statistische Bundesamt am Donnerstag (14.00 Uhr) bekanntgeben. Experten erwarten einen Rückgang auf 7,4 Prozent.

Euro hält sich über 1,02 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Donnerstagmorgen seine Gewinne vom Vorabend gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0205 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0152 Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte am Mittwochabend von einem durch die Bank schwächeren Dollar profitiert. Die US-Währung wurde durch Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell belastet. Zwar hob die Federal Reserve ihren Leitzins erneut stark an und deutete weitere Zinsanhebungen an. Allerdings machte Powell den künftigen Kurs von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Fachleute verweisen schon seit längerem darauf, dass der entschiedene Inflationskampf der Fed die Wirtschaft stark belasten könnte. Dies könnte sich schon am Donnerstag bewahrheiten: Am Nachmittag veröffentlicht die US-Regierung erste Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Nachdem die Wirtschaft bereits im ersten Quartal geschrumpft ist, ist eine technische Rezession mit zwei Quartalen schrumpfender Wirtschaftsleistung denkbar. Erwartet wird jedoch ein leichtes Wachstum.