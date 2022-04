Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

NEW YORK: Anleger an New Yorker Börse honorieren gute Unternehmenszahlen

Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einer weiteren Achterbahnfahrt von der jüngsten Verlustserie teilweise erholt und deutlich zugelegt. Die Börsen stiegen im Verlauf so stark wie seit sieben Wochen nicht mehr, nachdem gute Quartalszahlen einiger Tech-Schwergewichte den Optimismus nährten, dass die Unternehmensgewinne einer restriktiven US-Geldpolitik standhalten können. Zudem sahen Anleger trotz eines überraschenden Rückgangs des Wirtschaftswachstums im vierten Quartal Anzeichen für eine solide Verbrauchernachfrage.

Der anfangs festere Dow Jones Industrial drehte im frühen Handel kurzzeitig ins Minus, erholte sich jedoch davon deutlich und schloss mit einem Plus von 1,85 Prozent bei 33.916,39 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,47 Prozent auf 4287,50 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100, der tags zuvor noch auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, stieg am Donnerstag um 3,48 Prozent auf 13.456,06 Punkte.

FRANKFURT/MAIN: Erholter Dax schließt knapp unter 14.000 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag die zaghafte Erholung vom Vortag fortgesetzt. Nach schwachen US-Konjunkturdaten - die weltgrößte Volkswirtschaft schrumpfte im ersten Quartal überraschend - gab der Dax zeitweise den Großteil seiner Tagesgewinne ab. Er beendete den Handel aber dennoch versöhnlich mit plus 1,35 Prozent auf 13.979,84 Punkten.

«Der Schock vom Dienstag nach der Meldung, dass Russland mit Polen und Bulgarien den ersten Ländern den Gashahn zudreht, scheint zunächst verdaut», schrieb Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Gleiches gelte für die «ausverkaufsgeplagten US-Technologieaktien», die sich am Vortag an der Nasdaq stabilisiert hatten und nun weiter erholten.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel beendete den Tag mit plus 0,88 Prozent auf 30.077,24 Zähler und auch europaweit wurden überwiegend Gewinne verbucht.

Milliarden-Belastung im laufenden Quartal durch Lieferengpässe

CUPERTINO: Apple geht davon aus, dass Lieferengpässe und die Corona-Lockdowns in Shanghai das Geschäft im laufenden Quartal deutlich bremsen werden. Der iPhone-Konzern rechnet damit, dass der Umsatz um vier bis acht Milliarden Dollar niedriger ausfallen könnte. «Wir sind nicht immun», sagte Konzernchef Tim Cook in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Donnerstag. Die Schwierigkeiten würden die meisten Produktkategorien betreffen.

Auch die Einstellung des Geschäfts in Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine werde den Umsatz drücken. Die Apple-Aktie beschleunigte nach den Äußerungen ihre Talfahrt im nachbörslichen Handel und stand um rund vier Prozent im Minus.

Im vergangenen Quartal konnte sich Apple noch erfolgreich gegen die globalen Probleme der Elektronik-Branche stemmen und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar in den Konzernkassen. Das waren knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Amazon enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen

SEATTLE: Beim weltgrößten Online-Händler Amazon laufen die Geschäfte überraschend schlecht. Der Betriebsgewinn brach im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 58 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) ein, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte. Der Umsatz legte um sieben Prozent auf 116,4 Milliarden Dollar zu - damit verzeichnete Amazon das schwächste Wachstum seit rund zwei Jahrzehnten. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine hätten zu «ungewöhnlichen Herausforderungen» geführt, erklärte Amazon-Vorstandschef Andy Jassy.

Unterm Strich erlitt der Konzern sogar einen Nettoverlust von 3,8 Milliarden Dollar, was allerdings vor allem an einer 7,6 Milliarden Dollar schweren bilanziellen Wertkorrektur einer Beteiligung am Elektroautobauer Rivian lag. Anleger reagierten dennoch schockiert und ließen Amazons Aktien nachbörslich zunächst um rund zehn Prozent fallen. Denn auch die Prognose für das laufende Quartal fiel enttäuschend aus. Amazon stellte Erlöse zwischen 116 Milliarden und 121 Milliarden Dollar in Aussicht, was einem Zuwachs zwischen drei und sieben Prozent im Jahresvergleich entsprechen würde.

Bundesregierung senkt Konjunkturprognose für 2022 auf 2,2 Prozent

BERLIN: Die Bundesregierung senkte am Mittwoch ihre Konjunkturprognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts auf 2,2 Prozent.

Im Januar rechnete die Bundesregierung noch mit einem Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent.

"Die Risiken für die Konjunktur sind deutlich", sagte Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Nach zwei Jahren der COVID-19-Pandemie komme durch den Russland-Ukraine-Konflikt "eine neue Belastung hinzu".

Der starke Anstieg der Preise für Öl, Kohle und Gas im Zuge des Konflikts treibe auch die Verbraucherpreise in die Höhe. Für das Jahr 2022 erwartet die Bundesregierung eine Inflationsrate von 6,1 Prozent.

"Solche Raten wurden bislang nur zu Zeiten der Ölkrise oder kurz nach der Wiedervereinigung beobachtet", hieß es in einer Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Für das Jahr 2023 rechnet die Bundesregierung wieder mit einer deutlich niedrigeren Inflationsrate von 2,8 Prozent.

Mercedes-Benz meldet Umsatzwachstum im ersten Quartal trotz rückläufiger Verkäufe

BERLIN: Der Umsatz der Mercedes-Benz Group AG wuchs trotz rückläufiger Fahrzeugverkäufe im ersten Quartal des Jahres um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 34,9 Milliarden Euro, teilte der deutsche Automobilhersteller am Mittwoch mit.

Trotz der anhaltenden Pandemie, der weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern und des Russland-Ukraine-Konflikts stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Autobauers um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,2 Milliarden Euro. Der weltweite Absatz von Mercedes-Benz Pkw ging um zehn Prozent auf 487.008 Fahrzeuge zurück.

Im EBIT sind 918 Millionen Euro aus dem Verkauf von Niederlassungen und Beteiligungen enthalten. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 709 Millionen Euro, "die aus der Anpassung der industriellen Geschäftstätigkeit in Russland resultieren".

Lieferprobleme bei Kabelbäumen aus der Ukraine sowie die Lieferengpässe bei Halbleitern hatten Mercedes-Benz in den vergangenen Monaten veranlasst, die Produktion vorübergehend zu drosseln.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet Mercedes-Benz mit einem leichten Umsatzanstieg und einem EBIT auf dem Niveau des Vorjahres. Die Situation in Russland und der Ukraine könne bei einer "Eskalation über den aktuellen Stand hinaus" möglicherweise erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben, warnte der Autobauer.

BASF legt Zahlen fürs erste Quartal vor - Auch Hauptversammlung

LUDWIGSHAFEN: Der Chemiekonzern BASF legt am Freitag die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Zudem findet an diesem Tag (10.00 Uhr) die Hauptversammlung des Dax-Konzerns statt. Erwartet werden unter anderem Informationen dazu, welche Auswirkungen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat.

Mitte April hatte der weltgrößte Chemiekonzern bereits vorläufige Zahlen genannt. Demnach kletterte das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf etwa 2,8 Milliarden Euro. Damit würde BASF nach eigenen Angaben die Erwartungen von Analysten deutlich übertreffen.

Allerdings spürt das Unternehmen auch Abschreibungen des Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea, einer BASF-Mehrheitsbeteiligung. Das Unternehmen hatte am Donnerstag bekanntgegeben, im ersten Quartal wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Vermögenswerte im Zusammenhang mit seinem Russland-Geschäft Verluste erlitten zu haben.

Deutsche Wirtschaft mit schwachem Start ins Jahr 2022

WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung von Ökonomen ohne Schwung ins Jahr gestartet. Sie rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal nur leicht oder gar nicht wuchs. Im Schlussquartal 2021 war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent gesunken. Wie sich Europas größte Volkswirtschaft zu Jahresbeginn entwickelte, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) anhand einer ersten Schätzung bekannt.

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges bremsen die Aussichten für das Gesamtjahr: Energie hat sich sprunghaft verteuert, Lieferengpässe haben sich verschärft. Wirtschaftsforschungsinstitute und Bank-Ökonomen senkten nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar reihenweise ihre Konjunkturprognosen. Grundsätzlich rechnen sie aber damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wachsen wird - vorausgesetzt es kommt zu keinem vollständigen Einfuhrstopp für Energie aus Russland.

Nach dem Konjunktureinbruch im Corona-Jahr 2020 hatte die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr wieder Tritt gefasst und war um 2,9 Prozent gewachsen. Das Wachstum fiel damit allerdings geringer aus als zunächst erhofft. Lieferengpässe und Materialknappheit belasteten vor allem die Industrie.

Continental empfängt Aktionäre zur Online-Hauptversammlung

HANNOVER: Das Frühjahr ist auch die Zeit der Aussprachen zwischen Eigentümern und Führungspersonal in den großen Unternehmen. Am Freitag steht bei Conti die Hauptversammlung an. Es gibt viel zu bereden.

Beim Autozulieferer Continental treffen sich Anteilseigner und Management am Freitag (10.00 Uhr) zur jährlichen Hauptversammlung. Wie bereits 2021 ist es eine Online-Veranstaltung. Ihre Fragen an die Leitung mussten die Aktionäre vorab einreichen.

Der Dax-Konzern hatte sein Geschäft im vergangenen Jahr nach einer Schwächephase wegen der zwischenzeitlich geringen Corona-Nachfrage verbessern können. Für 2022 stimmte Vorstandschef Nikolai Setzer aber schon auf neue Probleme ein. Der Krieg in der Ukraine belastet auch die Conti-Lieferketten. Energie wird immer teurer. Erwartet wird daher ein schwieriger Verlauf.

Mittelfristig halten die Hannoveraner zwar an ihren Prognosen fest. Einige Werte für dieses Jahr musste die Führung jedoch nach unten korrigieren. Für den bereinigten Gewinn rechnet Conti mit einem Anteil von 4,7 bis 5,7 Prozent am Umsatz. Bisher hatte man 5,5 bis 6,5 Prozent als Ertragsspanne im laufenden Geschäft erwartet. Die Weltkonjunktur der Autoindustrie wird als schwächer eingeschätzt.

«Auch die Kosten für Beschaffung steigen», deutet der Conti-Chef in seinem vorbereiteten Redetext an. «Insbesondere für ölbasierte Rohstoffe und im Energiebereich.» Insgesamt könnten 3,5 Milliarden Euro an Mehrausgaben anfallen. Außerdem sind die Pandemiefolgen angesichts neuer Lockdowns in China längst nicht ausgestanden. Das bringe «nachhaltige Störungen in der Produktion, in den Lieferketten und auch bei der Nachfrage. Hinzu kommt das Thema Inflation.»

Ein weiteres Thema bei dem digitalen Aktionärstreffen ist ein neues Programm, das die CO2-Last von Produkten mit «Negativ-Emissionen» aus Klimaschutzprojekten gegenrechnen soll. Einige Anteilseigner wollen aber auch darüber sprechen, wie die Aufarbeitung im Fall Wolfgang Schäfer vorankommt. Der langjährige Finanzchef musste seinen Posten im Herbst räumen, weil es bei Untersuchungen zur Verwicklung von Conti-Technikern in die VW-Dieselaffäre «Unregelmäßigkeiten» gab.

WASHINGTON: US-Wirtschaft schrumpft im Winter überraschend

Die US-Wirtschaft ist im Winter überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im ersten Quartal annualisiert um 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet.

Im vierten Quartal war die Wirtschaft noch um 6,9 Prozent gewachsen. Belastet wurde die Wirtschaft im ersten Quartal vor allem durch eine deutliche Ausweitung des Handelsbilanzdefizits. Der private Konsum und die Investitionen entwickelten sich solide.

US-Präsident Joe Biden erklärte in Washington, die Wachstumsschätzung für das vergangene Quartal sei «von technischen Faktoren beeinflusst». Insgesamt begegneten die Vereinigten Staaten den aktuellen Herausforderungen durch die Pandemie, den Ukraine-Krieg und die globale Inflation «aus einer Position der Stärke». Die US-Wirtschaft zeige sich angesichts dieser historischen Herausforderungen widerstandsfähig. Das gelte etwa für den Arbeitsmarkt.

US-Wachstumszahlen werden auf das Jahr hochgerechnet, also annualisiert. Sie sind daher nicht direkt mit Wachstumsdaten aus Europa vergleichbar, wo auf eine Annualisierung verzichtet wird. Um näherungsweise auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.