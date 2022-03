Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.03.22 | Überblick

Varta verdient mehr als gedacht - Ukraine-Krieg trübt Aussichten

ELLWANGEN: Der Batteriekonzern Varta hat im zweiten Corona-Jahr trotz einer gekappten Umsatzprognose mehr verdient als gedacht. Während der Umsatz um knapp 4 Prozent auf rund 903 Millionen Euro stieg, legte der Überschuss um fast ein Drittel auf 126 Millionen Euro zu, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Vom Umsatz blieben vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten 31,3 Prozent hängen und damit mehr als die zuletzt angekündigten rund 30 Prozent. Die Anteilseigner sollen eine unveränderte Dividende von 2,48 Euro je Aktie erhalten.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Pandemie trüben jedoch die Aussichten für 2022. «Die derzeitige globale Lage durch die anhaltenden Folgen von Covid-19 und dem Ukraine-Krieg beeinflussen die Rohstoffpreise und Verfügbarkeit von Bauteilen bei unseren Kunden», sagte Finanzchef Armin Hessenberger. Der Vorstand rechnet mit einem Umsatzanstieg auf 950 Millionen bis 1 Milliarde Euro. Der bereinigte operative Gewinn dürfte mit 260 Millionen bis 280 Millionen Euro unter den knapp 283 Millionen aus dem Vorjahr bleiben. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet.

Frankreich mahnt Ausgabendisziplin an - «Inflation nicht anheizen»

FRANKFURT/MAIN: Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat vor zu üppigen Hilfsprogrammen zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Kriegs gewarnt. «Wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir wahllos zu viel Staatsgeld auszahlen, die Inflation nicht weiter anheizen», sagte Le Maire der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). Die am stärksten gefährdeten Haushalte und Unternehmen sollen demnach geschützt werden, ohne dass es zu viele öffentliche Ausgaben gibt.

Zugleich warb Le Maire für eine gemeinsame Verschuldung, die in nordeuropäischen EU-Staaten wie Deutschland auf besonders viel Skepsis stößt. Seine Bilanz des Corona-Fonds mit der gemeinsamen Verschuldung sei positiv. «Sie hat Solidarität geschaffen, die verhindert hat, dass ein Staat durch die Wirtschaftskrise geschwächt wurde», sagte Le Maire. Zunächst müsse man aber Bedürfnisse definieren, bevor man über Finanzierungsmöglichkeiten nachdenke.

Le Maire trifft am Donnerstag seinen deutschen Kollegen Robert Habeck. Dabei geht es um die Sanktionen gegen Russland, Abhängigkeiten bei Energielieferungen und die europäische Energieinfrastruktur.

Euro steigt auf einmonatigen Höchststand

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Donnerstag seine Erholung der vergangenen Tage fortgesetzt. In der Nacht kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1184 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt vor etwa einem Monat. Am Morgen betrug der Kurs 1,1160 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas niedriger auf 1,1126 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag blicken Anleger auf eine Reihe von Konjunkturdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und für den gesamten Währungsraum auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die die Richtung für den am Freitag erwarteten monatlichen Jobbericht der Regierung vorgeben. Zur Geldpolitik äußern sich einige prominente Vertreter aus den Zentralbanken.