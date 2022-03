Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Euro fällt wieder unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel wieder unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 Dollar. In der Nacht zuvor hatte ein Euro zeitweise etwas mehr als 1,10 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar fest.

Am Donnerstag stehen an den Finanzmärkten wichtige politische Treffen zum Ukraine-Krieg im Blickpunkt. In Brüssel finden Gipfeltreffen der Nato, der Siebener-Gruppe wichtiger Industrieländer (G7) und der Europäischen Union (EU) statt. Dazu ist US-Präsident Joe Biden nach Europa gekommen. Die Spitzenberatungen sollen nach Worten seines Sicherheitsberaters Jack Sullivan die «nächste Phase» der militärischen Unterstützung für die Ukraine einläuten.

An Konjunkturdaten dürften zum einen die Einkaufsmanagerindizes Beachtung finden. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensumfrage, die Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung gibt. In den USA stehen unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Es äußern sich zudem einige hochrangige Notenbanker.

Scharfe Kritik aus der FDP-Spitze wegen Habecks Katar-Sondierungen

BERLIN: Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für Versuche einer Gasbeschaffung aus dem Golfstaat Katar deutlich kritisiert. Besser solle Habeck Denkverbote beim Kohleausstieg aufgeben und erneuerbare Energien voranbringen, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum, die Energieabhängigkeit von Russland nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine schnellstmöglich zu beenden.

«Schöne Bilder aus Katar lösen noch kein einziges Problem. Diese Länder haben nicht die Kapazitäten, die wir benötigen», warnte Djir-Sarai. «Energie-Partnerschaften mit autoritären Staaten aus dem Nahen und Mittleren Osten schaffen zudem neue riskante Abhängigkeiten. Sie sind auch vor dem Hintergrund der Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards problematisch.»

Die deutsche Energiewende sei schon vor Corona und vor dem Krieg in der Ukraine «eine enorme Herausforderung» gewesen, sagte Djir-Sarai. Er halte sie nach wie vor für richtig. «Aber einige Parameter haben sich dramatisch verändert, und da müssen wir auch mit Blick auf die Energiesicherheit des Landes offene Fragen beantworten», sagte er und nannte als Beispiel den geplanten der Ausstieg aus der Braunkohle. «Im Koalitionsvertrag steht, dass wir idealerweise 2030 aus der Braunkohle aussteigen wollen. Ich erwarte vom Wirtschaftsminister, dass er diese Option nun ernsthaft auf den Prüfstand stellt und auch Antworten gibt», sagte Djir-Sarai.

Russlands Krieg gegen die Ukraine verändere nicht nur die Außen- und Sicherheitspolitik, sondern auch die Wirtschaftspolitik, die Energiepolitik und die Landwirtschaftspolitik. «Wir werden viele Vorgehensweisen und auch Pläne in Frage stellen müssen», sagte Djir-Sarai. «Bezahlbare Energie wird eine große Herausforderung sein für Unternehmen und für die privaten Haushalte.»

EU-Sozialdemokraten für stärkeren Schutz vor hohen Energiepreisen

BRÜSSEL/BERLIN: Die europäischen Sozialdemokraten plädieren für einen stärkeren Schutz der Bürger vor steigenden Energiepreisen. «Die Priorität gerade ist, schutzbedürftige Bürger zu schützen, damit sie nicht den Preis für die Energiewende und für die aktuelle geopolitische Situation zahlen», sagte die Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, Iratxe García, vor dem EU-Gipfel der Deutschen Presse-Agentur. Dazu solle etwa die Überarbeitung der Energiebesteuerung dienen, bei der bestimmte Bürger von Energiesteuern befreit werden sollten.

García forderte zudem, dass Gasreserven verpflichtend zu 90 Prozent gefüllt sein müssten, um die Versorgung zu sichern und Preisausschläge einzudämmen. Außerdem solle die EU ihren Einfluss zur gemeinsamen Gasbeschaffung und strategischen Speicherung nutzen.

Es müsse auch geprüft werden, ob die Wettbewerbsregeln auf dem Energiemarkt ordnungsgemäß durchgesetzt werden und ob der Preisanstieg auch auf Manipulation und Spekulation zurückzuführen sei. «In dem Fall brauchen wir eine Reform des Marktdesigns, um wettbewerbswidriges und spekulatives Verhalten zu vermeiden», sagte García. Strompreise müssten von den Gaspreisen entkoppelt werden - denn häufig könnte Strom aus Erneuerbaren Energien eigentlich bezahlbarer sein.

Die Europäische Kommission hatte am Mittwoch konkretere Maßnahmen für niedrigere Energiepreise vorgelegt. Sie schlug ein Gesetz für verpflichtende Gasreserven vor, um die Energieversorgung im nächsten Winter zu sichern. Gleichzeitig listete sie mögliche Notfallmaßnahmen wie Preisdeckel auf, um Verbraucher vor den stark gestiegenen Preisen zu schützen. Auch gemeinsame Gaseinkäufe werden in Erwägung gezogen. Damit sollen sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten bei ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag befassen.