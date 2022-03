Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.03.22 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Gazprom pumpt weiter Erdgas über Ukraine nach Europa

MOSKAU: Trotz seines Kriegs gegen die Ukraine liefert Russland nach eigenen Angaben weiter Gas durch das Nachbarland nach Europa - allerdings etwas weniger als noch am Mittwoch.

In Richtung Westen sollten an diesem Donnerstag 94,6 Millionen Kubikmeter gepumpt werden, wie der Staatskonzern Gazprom der Agentur Interfax zufolge mitteilte. Am Vortag waren es 95 Millionen Kubikmeter. Gazprom hatte zuletzt von einer steigenden Nachfrage nach Erdgas berichtet und etwa auf kühles Winterwetter in Europa verwiesen. Das Unternehmen betonte, alle Verträge würden erfüllt. Die russische Wirtschaft ist stark von Einnahmen durch Energielieferungen abhängig.

Ölpreise steigen wieder

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,12 Dollar. Das waren 2,10 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 1,78 Dollar auf 96,82 Dollar.

In den vergangenen Wochen war der Rohölmarkt durch erhebliche Preisschwankungen gekennzeichnet. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stiegen die Preise zunächst stark und erreichten das höchste Niveau seit 2008. Ein Fass Brent kostete bis zu 139 Dollar. In den vergangenen Tagen gaben die Preise deutlich nach.

Euro weiter über 1,10 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag über der Marke von 1,10 Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1025 Dollar und damit etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0994 Dollar festgesetzt.

Nur kurz belastet wurde der Euro am Vorabend durch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter hatten ihren Leitzins erstmals seit 2018 angehoben und zugleich weitere Anhebungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Hintergrund ist die Inflation, die zuletzt mit fast acht Prozent auf einen vierzigjährigen Höchststand gestiegen war.