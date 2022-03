Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Nach heftigem Verlust 2020: Bayer macht wieder einen Jahresgewinn

LEVERKUSEN: Nach tiefroten Zahlen ist der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im vergangenen Jahr sei ein Konzernergebnis von einer Milliarde Euro erzielt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mit. 2020 hatte Bayer noch ein Minus von 10,5 Milliarden Euro und damit den höchsten Verlust seiner Unternehmensgeschichte hinnehmen müssen. Das hatte vor allem an Rückstellungen für US-Klagen wegen angeblicher Glyphosat-Krebsrisiken und an hohen Abschreibungen auf das Agrargeschäft gelegen.

Nun sehen die Jahreszahlen deutlich besser aus, wenngleich der Gewinn noch unter dem Wert von 2019 liegt: Damals waren es 4,1 Milliarden Euro als Konzernergebnis gewesen.

Der Umsatz des Konzerns mit seinen rund 100.000 Beschäftigten stieg im Jahr 2021 um 6,5 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro. Auch dieser Wert zeigt, dass es aufwärts geht bei den Leverkusenern: Vor einem Jahr hatte das Unternehmen bei den Erlösen noch ein Minus von 4,9 Prozent vermelden müssen.

Inzwischen hat sich der Wind gedreht, die Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln zog an. Auch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und frei verkäuflichen Präparaten wurde mehr Geschäft gemacht.

Ölpreise steigen - Lage bleibt angespannt

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag in einem angespannten Umfeld zugelegt. Die Höchststände vom Montag wurden aber nicht erreicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,91 US-Dollar. Das waren 1,79 Dollar mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Preis deutlich über die Marke von 100 Dollar gestiegen. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete am Dienstag 97,46 Dollar und damit 1,62 Dollar mehr als am Montag.

Auslöser des jüngsten Preisschubs am Erdölmarkt sind der Krieg Russlands in der Ukraine und die sich eintrübenden Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Rohstoffexperten beschäftigen sich mit den Konsequenzen für die Öllieferungen Russlands. Das Land ist einer der weltgrößten Rohölförderer und -exporteure. Die Internationale Energieagentur (IEA) will am Dienstag eine außerordentliche Sitzung zu der Thematik abhalten.

Die scharfen Wirtschafts- und Finanzsanktionen, die viele Länder gegen Russland ergriffen haben, richten sich bisher nicht direkt gegen den Ölsektor. Ebenso hat Russland bisher keine konkreten Gegensanktionen auf dem Gebiet ergriffen. An den Märkten wird spekuliert, dass große Volkswirtschaften wie die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten.

Russland pumpt weiter Erdgas durch die Ukraine nach Europa

MOSKAU: Russland liefert nach eigenen Angaben weiter Erdgas durch die Transitleitungen in der Ukraine nach Europa. Die Auslastung der Pipeline bleibe auf hohem Niveau, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Daten des russischen Staatskonzerns Gazprom. Demnach sollten am Dienstag 109,3 Millionen Kubikmeter Gas nach Europa geliefert werden, etwas mehr als am Montag.

Im Westen wird befürchtet, dass Russland wegen der beispiellosen Sanktionen gegen das Land nach dem Angriff auf die Ukraine den Gashahn abdrehen könnte. Die Energiegroßmacht hatte hingegen betont, auch in größten Krisen stets zuverlässig geliefert zu haben.

Tokios Börse tendiert trotz Ukraine-Konflikts fest

TOKIO: Die asiatische Leitbörse in Tokio hat am Dienstag trotz der andauernden Invasion Russlands in die Ukraine fest tendiert.

Der 225 führende Werte umfassende Leitindex Nikkei notierte zur Handelsmitte einen deutlichen Aufschlag von 445,10 Punkten oder 1,68 Prozent beim Zwischenstand von 26.971,92 Punkten. Japan hatte sich den abermals verschärften Sanktionen gegen Russland angeschlossen.

Disney-Konzern will in Russland vorerst keine Filme herausbringen

LOS ANGELES: Der amerikanische Unterhaltungsgigant Disney will vorerst keine Filme mehr in russische Kinos bringen. Der Konzern begründete diesen Schritt mit Russlands «grundloser Invasion» in die Ukraine und der «tragischen humanitären Krise», wie ein Sprecher der Walt Disney Company am Montag mitteilte. Laut der Mitteilung ist unter anderem der im März erscheinende Pixar-Film «Turning Red» (dt. Titel «Rot») davon betroffen.

Zukünftige Geschäftsentscheidungen würden von der Entwicklung der Lage abhängen, hieß es. Der Konzern würde mit Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, um Flüchtlingen zu helfen.

Aktienmärkte in Hongkong und China starten etwas höher

HONGKONG/SHANGHAI: Ungeachtet der Unsicherheiten um den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland sind die Börsen in Hongkong und China am Dienstag leicht positiv gestartet.

Der Hongkonger Hang Seng Index lag kurz nach Handelsstart mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 22750 Punkten. In Shanghai kletterte der Composite Index sogar anfangs um 0,55 Prozent auf 3481 Punkte, während der Component Index in Shenzhen zunächst ein Plus von 0,18 Prozent auf 13479 Punkte zeigte.