Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Eurokurs knapp über 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag nach der Berg- und Talfahrt zu Wochenbeginn zunächst nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung rutschte am Morgen zeitweise unter 1,13 Dollar und wurde zuletzt bei 1,1309 Dollar gehandelt. Dies entspricht in etwa dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1338 Dollar festgesetzt.

Der Russland-Ukraine-Konflikt dominiert weiter das Geschehen auf dem Devisenmarkt. Am Montag war bekanntgeworden, dass Russland die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkennen will. Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes an. Der russische Rubel legte gegenüber dem Dollar und dem Euro wieder etwas zu, nachdem er zu Wochenbeginn stark unter Druck geraten war.

Gewinnknick bei Dialyseanbieter FMC belastet Mutter Fresenius

BAD HOMBURG: Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) hat im vergangenen Jahr mit einem Gewinneinbruch die Erholung des Mutterkonzerns ausgebremst. Beim Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller Fresenius ging das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro zurück. Bei FMC brach der bereinigte Betriebsgewinn um 23 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro ein. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag mit.

Dem Blutwäschespezialisten FMC machte 2021 die hohe Sterblichkeit seiner Patienten in der Pandemie zu schaffen. Ebenso stiegen die Kosten. Trotz der anhaltenden Belastungen strebe das Unternehmen 2022 eine Rückkehr zum Gewinnwachstum an, kündigte FMC-Chef Rice Powell an. Fresenius und seine Tochter hatten wegen der Schwierigkeiten bereits im vergangenen Jahr Sparprogramme aufgelegt. Fresenius hob sein Ziel nun an: Es werden bis 2023 Einsparungen von mindestens 150 Millionen Euro jährlich erwartet.