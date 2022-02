Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Ölkonzern BP kehrt 2021 mit Schlussspurt klar in Gewinnzone zurück

LONDON: Dank höherer Preise für Rohöl und Gas sowie größeren Fördermengen hat der britische Ölkonzern BP im Schlussquartal einen deutlichen Sprung beim Gewinn hingelegt. Bereinigt um Sondereffekte verdiente BP knapp 4,1 Milliarden US-Dollar (3,6 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Das war mehr, als von Analysten im Schnitt geschätzt. Vor einem Jahr lag der bereinigte Gewinn wegen niedrigerer Ölpreise nur bei 115 Millionen Dollar. Im Gesamtjahr schaffte BP den Sprung zurück in die Gewinnzone. Nach einem verlustreichen Corona-Jahr verdiente BP bereinigt um Sondereffekte 12,8 Milliarden Dollar.

Für das vierte Quartal soll wie auch in den drei Monaten zuvor eine Dividende von 5,46 Dollar je Schein ausgezahlt werden. BP kündigte zudem die erneute Aufstockung seines Aktienrückkaufs auf nun insgesamt 4,15 Milliarden Dollar an. Bislang hatte der Vorstand rund 2,65 Milliarden Dollar genannt.

Netto verdiente BP in den letzten drei Monaten mit rund 2,3 Milliarden Dollar etwa 71 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das half dem Konzern, seinen Verlust aus dem dritten Quartal zu kompensieren: Nach einem rund 20 Milliarden Dollar schweren Verlustjahr 2020 verdiente BP nun im Gesamtjahr knapp 7,6 Milliarden Dollar.

Elektroindustrie kommt ihren Aufträgen kaum noch hinterher

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat Schwierigkeiten, ihre weiter anschwellenden Aufträge zu erfüllen. Nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI haben die Unternehmen ihre Produktionspläne im Januar nur leicht heraufgesetzt. Versorgungsengpässe erschwerten weiterhin deren Umsetzung, erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann am Dienstag in Frankfurt. «Während zuletzt nur acht Prozent der Firmen über unzureichende Aufträge berichteten, belasten Materialknappheiten und Fachkräftemangel 88 Prozent beziehungsweise 41 Prozent der Branchenunternehmen.»

Im vergangenen Jahr ist der Wert der eingegangenen Aufträge um 23,9 Prozent verglichen mit 2020 gestiegen. Mit einem Plus von 29,2 Prozent bestellten die Kunden außerhalb der Eurozone besonders viel. Die Produktion legte hingegen nur um 3,9 Prozent zu und machte damit den Rückgang aus dem Vorjahr mehr als wett. Die sogenannte Auftragsreichweite - also der benötigte Zeitraum, um alle vorhandenen Aufträge abzuarbeiten - erreichte den historischen Höchstwert von 5,4 Monaten. Für das laufende Jahr peilt die Branche ein Produktionswachstum um vier Prozent an.

Hohe Auslastung und gute Preise führten im vergangenen Jahr zu einem Rekordumsatz von 199,5 Milliarden Euro, wie der Verband weiter berichtete. Das war ein Plus von 9,7 Prozent zum Vorjahr. Am stärksten wuchs das Geschäft mit Ländern außerhalb der Eurozone.

Ölpreise geringfügig im Plus

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,79 US-Dollar. Das waren 10 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 91,48 Dollar.

Die Anleger am Ölmarkt blicken aktuell nach Wien. In der österreichischen Hauptstadt werden die Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran fortgesetzt. Dabei geht es darum, US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken. Vertrauensbildende Gesten von Washington und Teheran hatten zuletzt einen gewissen Optimismus ausgelöst. Falls das Abkommen wiederbelebt wird, könnte der Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl exportieren.

Generell befinden sich die Ölpreise bereits seit Anfang Dezember im Aufwind. Der Markt ist derzeit von einer robusten Nachfrage und einem knappen Angebot gekennzeichnet. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland die Preise mit einem Risikoaufschlag versehen.

Euro knapp über 1,14 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1418 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1447 Dollar festgesetzt.

Trotz des leichten Kursrückgangs hält sich der Euro weiterhin über der Marke von 1,14 Dollar, die er am vergangenen Donnerstag überwunden hatte. Anleger hatten Aussagen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, als Hinweis auf eine geldpolitische Wende zur Bekämpfung der hohen Inflation gedeutet.

Diese liegt im Januar mit 5,1 Prozent deutlich über dem mittelfristigen EZB-Ziel von 2 Prozent. Am Montag hatte Lagarde bei einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament im Wesentlichen diese Aussagen wiederholt und erneut betont, dass man erst nach dem Auslaufen der Nettoanleihekäufe zur Stützung der Konjunktur Zinsen erhöhen wolle.

Im Tagesverlauf richtet sich der Blick auf Daten zur spanischen Industrieproduktion im Dezember. Diese dürfte erneut gewachsen sein, wenn auch nicht so stark wie im November.

USA und Japan legen Streit um Stahl- und Aluzölle vorerst bei

WASHINGTON: Die USA und Japan haben ihren Streit um die unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingeführten Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte vorerst beigelegt. Japan darf demnach ab April bestimmte Mengen an Stahl und Aluminium zollfrei in die USA einführen, wie aus einer am Montag in Washington verbreiteten Mitteilung zur Einigung hervorging. Das zollfreie Handelsvolumen soll etwa jenem der Jahre 2018 und 2019 entsprechen, als es noch keine Strafzölle gab. Das Abkommen folgt damit dem Modell einer Einigung zwischen der Regierung von US-Präsident Joe Biden und der Europäischen Union, die bereits Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben worden war.

Der Republikaner Trump hatte die Zölle in Höhe von 25 Prozent, die auch enge US-Verbündete wie Japan und die Europäer trafen, mit «Interessen der nationalen Sicherheit» begründet. Der Demokrat Biden versprach bei seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr, das von Trump beschädigte Verhältnis zu den Bündnispartnern der USA wieder zu kitten.

Amgen verdient mehr als erwartet - Covid-Antikörper-Produktion hilft

THOUSAND OAKS: Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank Kostensenkungen und gestiegener Umsätze mehr verdient als Experten erwartet hatten. Der Gewinn legte im vierten Quartal unter dem Strich um 18 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar.

Amgen profitierte unter anderem von einer Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly. Dank der Produktion von Covid-Antikörpern verdoppelten sich die sonstigen Erlöse nahezu auf 575 Millionen Dollar. Der Umsatz mit dem größten Erlösbringer, dem Rheumamittel Enbrel, schrumpfte hingegen wegen niedriger Nettopreise und geringerer Verkäufe um 13 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar.

Bei Anlegern kam das Zahlenwerk insgesamt gut an. Der Aktienkurs von Amgen stieg im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um gut drei Prozent an.