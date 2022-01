Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Ölpreise vor Treffen der Opec+ kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+ wenig verändert. Am Morgen legten die Notierungen etwas zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 79,14 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um zehn Cent auf 76,18 Dollar.

Die Anleger hätten sich vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+, in dem sich die Mitglieder des Kartells gemeinsam mit verbündeten Ölstaaten zusammengeschlossen haben, zurückgehalten, hieß es von Marktbeobachtern. Es wird erwartet, dass der von Saudi-Arabien und Russland dominierte Verbund aus 23 Staaten seine Förderpolitik der vergangenen Monate fortsetzen dürfte. Demnach sollte im Tagesverlauf eine erneute Anhebung der Fördermenge um 400.000 Barrel pro Tag beschlossen werden.

Bei einem Treffen eines Expertengremiums, das der Vorbereitung der Konferenz der Staaten der Opec+ diente, wurde am Montag die Prognose für den Überschuss an Rohöl auf dem Weltmarkt für die ersten drei Monate des Jahres gesenkt. Die Fachleute der Opec+ gehen davon aus, dass das Angebot im ersten Quartal schwächer wachsen dürfte als bisher gedacht.

Chinas Industrie schließt Jahr kraftvoll ab

PEKING: Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich laut einem wichtigen Konjunkturindikator zum Jahresende positiv entwickelt. Der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins «Caixin» stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat von 49,9 auf 50,9 Punkte - und damit auf den höchsten Wert seit einem halben Jahr. Ein Wert über der Marke von 50 Punkten bedeutet eine Ausweitung der industriellen Tätigkeit, ein Wert darunter kommt einem Rückgang gleich.

Bereits am Freitag hatte das Pekinger Statistikamt seinen offiziellen Einkaufsmanagerindex veröffentlicht, der sich ebenfalls positiv entwickelt hatte. China ist aufgrund strenger epidemiologischer Maßnahmen bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Seit dem Frühsommer hatte die wirtschaftliche Erholung des Landes aber an Schwung verloren.

Atomkraft: Europäische Grüne erwägen Klage gegen EU-Kommissionspläne

BRÜSSEL: Die Europäischen Grünen erwägen eine Klage gegen die Pläne der EU-Kommission, Atomkraft und fossiles Gas als nachhaltig einzustufen. «Wir erwägen als europäische Grüne vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Pläne der EU-Kommission, Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig und klimafreundlich einzustufen, zu klagen», sagte der Co-Vorsitzende Thomas Waitz der «Welt». «Die EU-Kommission weiß, dass ihr Vorschlag rechtlich anfechtbar ist und nicht auf besonders festen Beinen steht», so der Österreicher. «Wir wollen jetzt auch im EU-Parlament eine Mehrheit gegen die Pläne mobilisieren», sagte Waitz.

Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sollen Investitionen in neue Gaskraftwerke insbesondere auf Wunsch Deutschlands übergangsweise als klimafreundliche eingestuft werden können. Auch Investitionen in neue Atomkraftwerke - vor allem in Frankreich geplant - sollen unter bestimmten Bedingungen als grün klassifiziert werden können. Diese im Fachjargon Taxonomie genannte Einstufung von Wirtschaftstätigkeiten soll mehr Geld in nachhaltige Technologien und Unternehmen lenken und so wesentlich zur Klimaneutralität Europas bis 2050 beitragen. Während Frankreich auf Atomkraft setzt, steigt Deutschland bis Ende 2022 aus der Technologie aus - und schrittweise auch aus der Kohle.